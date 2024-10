Kariera Anita Sokołowskiej nie przestaje budzić podziwu zarówno wśród fanów, jak i kolegów oraz koleżanek z branży. Aktorka może poszczycić się przynajmniej kilkoma flagowymi rolami, jak chociażby w serialu "Przyjaciółki", ale i szerokim wachlarzem angaży również w innych produkcjach. Nieliczni wiedzą, że swój debiut zaliczyła już w czasie... studiów!

Imponująca kariera Anity Sokołowskiej

Przyszła na świat 25 stycznia 1976 roku w Lublinie i już od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie aktorstwem. Anita Sokołowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi i co ciekawe, już w czasie studiów otrzymała propozycję zagrania roli Stefci Rudeckiej w telewizyjnej wersji "Trędowatej". Ku zdumieniu wszystkich, produkcja nie została pozytywnie przyjęta, a widzowie ostro krytykowali nawet samych aktorów.

Dla Anity Sokołowskiej był to więc naprawdę fatalny początek, co poskutkowało tym, że przez kilka następnych lat nie pojawiała się w większych produkcjach. Los uśmiechnął się do niej w 2002 roku, gdy została zauważona i zagrała w serialu kryminalnym "Sfora". Wówczas jeszcze nie przypuszczała, że raptem dwa lata później jej kariera aktorska nabierze nieprawdopodobnego rozpędu. Od 2004 do 2018 roku wcielała się w Milenę Starską w hicie TVP "Na dobre i na złe", co przyniosło jej ogromną popularność.

Oprócz tego fani mogli oglądać Anitę Sokołowską w: "Bodo", "Testosteron" czy "Furioza", a także pojawiała się w serialach, jak np. "Pensjonat pod Różą", "Klinika samotnych serc", "Prawo Agaty" czy "Komisarz Alex". Kolejną głośną rolą w jej karierze była rola Zuzy w "Przyjaciółkach". Latem 2024 roku jednak Anita Sokołowska poinformowała, że odchodzi z serialu, co z kolei odbiło się szerokim echem wśród jej sympatyków.

Przychodzi taki moment w życiu, kiedy serce i głowa mówią Ci, że potrzebują zmiany. Jestem głęboko przekonana, że dalej będziecie śledzić losy moich Przyjaciółek, bez energii mojej Zuzy - informowała.

Angaże na małym i dużym ekranie to jednak wciąż kropla w morzu, bo Anita Sokołowska chętnie udziela swojego głosu w dubbingu, a także regularnie grywa na deskach teatru! Swój debiut przeżyła pod koniec lat 90. na scenie Teatru Studyjnego w Łodzi debiutowała rolą Klary w "Ślubach panieńskich". Zagrała również Kordelię w "Królu Learze", a później współpracowała z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Teatrem Nowym w Łodzi.

W 2012 roku została doceniona przez krytyków teatralnych, m.in. w rankingu "Najlepsza, najlepszy, najlepsi sezonu 2011/2012" miesięcznika "Teatr", została sześciokrotnie wyróżniona w kategorii "Najlepsza" oraz dostała wyróżnienie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, a wszystko to za występ w monodramie "Komornicka. Biografia pozorna". W 2016 otrzymała nominację do Telekamery w kategorii aktorka, a w 2013 została wyróżniona nagrodą marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Warto wspomnieć, że Anita Sokołowska pojawiała się także w popularnych programach telewizyjnych. W 2016 roku wystąpiła w "Top Chef. Gwiazdy od kuchni", w 2017 roku była jurorką w "The Brain. Genialny umysł", a w 2024 roku wzięła udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", którą udało jej się zwyciężyć. Aktorka tańczyła w duecie z Jackiem Jeschke i już od pierwszego odcinka zachwycała nie tylko publikę, ale i jurorów.

Anicie Sokołowskiej udało się zbudować imponującą karierę, po której szczeblach wciąż się sukcesywnie wspina. Kolejnym dowodem na to jest najnowszy post aktorki, w którym opowiada o swojej nowej roli! Zagrała bowiem w filmie "Dalej jazda", który pojawi się w kinach już 3 stycznia. W produkcji zobaczymy również m.in. Julię Wieniawę, Wiktora Zborowskiego, Mariana Opanię czy Małgorzatę Różniatowską.

Dalej jazda wielopokoleniowa komedia rodzina w reżyserii Mariusza Kuczewskiego. Józiek i Elżbieta wyruszają skradzioną nyską w góry, gdzie śmiech, ryzyko i miłość prowadzą ich ku spełnieniu marzeń. #DalejJazda. Tylko w kinach od 3 stycznia! czytamy na Instagramie Anity

Jakiś czas temu zaszły poważne zmiany w życiu prywatnym gwiazdy - dwa lata temu Anita Sokołowska rozstała się z partnerem, Bartoszem Frąckowiakiem, o czym opowiedziała dopiero teraz - ze względu na dobro wspólnego syna.

