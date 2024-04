Za nami gorący półfinał "Tańca z gwiazdami". Za tydzień o Kryształową Kulę nie powalczą już niestety Maciej Musiał i Daria Syta. Okazuje się, że widzowie są temu przeciwni i ich typem do opuszczenia programu była Anita Sokołowska. Sieć zalała fala ostrych komentarzy... internauci nie przebierają w słowach.

14. edycja "Tańca z gwiazdami" coraz bardziej zbliża się ku końcowi. Za nami już półfinał, a to oznacza, że za tydzień przekonamy się, która para nie miała sobie równych! Przedostatni odcinek natomiast wywołał ogrom emocji i zdaje się, że szybko one nie opadną. Zobaczyliśmy m.in. zmysłową Roxie Węgiel, którą jurorzy byli zachwyceni. Ona i Michał Kassin po raz kolejny zgarnęli dwa razy 40 punktów!

Co ciekawe, tym razem żadnej parze nie udało się podzielić takiego sukcesu. Chociaż spore uznanie za swoje choreografie zyskali także Maciej Musiał i Daria Syta, musieli pożegnać się z programem. W finale zobaczymy zatem:

Okazuje się, że właśnie awans ostatniej pary wywołał niemałą burzę. W sieci prędko zaczęły pojawiać się w komentarze, w których internauci masakrują Anitę Sokołowską, zarzucając jej, że jest faworyzowana, a także wytykając, że to ona powinna odpaść dziś z formatu.

Faworyzowanie Anity z balkonu przez Radio Zet, chwilę przed wynikami, jest co najmniej nie na miejscu

Faworyzowanie Anity z balkonu przez Radio Zet, chwilę przed wynikami, jest co najmniej nie na miejscu

Dzisiaj niestety najsłabiej tańczyła Anita… Szkoda Maćka, wniósł bardzo dużo do tego programu. Zasłużył na miejsce w finale

Dzisiaj niestety najsłabiej tańczyła Anita… Szkoda Maćka, wniósł bardzo dużo do tego programu. Zasłużył na miejsce w finale

Ja uważam, że Pani Anita powinna odpaść. W przeciwieństwie do Macieja, prezentuje dość słaby poziom, jak na finał lub półfinał

Ja uważam, że Pani Anita powinna odpaść. W przeciwieństwie do Macieja, prezentuje dość słaby poziom, jak na finał lub półfinał