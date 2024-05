Anita Sokołowska wygrała "Taniec z Gwiazdami". Jej poruszający freestyle zapisze się w historii programu. Zwyciężczyni tuż po występie nie potrafiła opanować łez. Jej niesamowicie przekazane emocje i akrobacje sprawiły, że otrzymała owacje na stojąco od jury. W pewnym momencie Anicie Sokołowskiej załamał się głos.

Finałowy występ Anity Sokołowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Występy Anity Sokołowskiej w finale "Tańca z Gwiazdami" oczarowały jurorów. Jednak to freestyle okazał się tym najbardziej emocjonalnym, który sprawił, że jurorzy nie mieli słów, by opisać to co czuli przez ten moment, gdy występowała.

Ja tak usiadłam i mnie wbiło w fotel, ja już nie mam nic do powiedzenia. Jestem tak oczarowana, że zostanę z tym już na noc. To było niesamowite. - mówiła Ewa Kasprzyk.

"To jest pokaz mistrzów" - powiedział krótko Tomasz Wygoda. Rafał Maserak stwierdził, że nigdy nie widział takiego freestyle'a, a Iwona Pavlović zakończyła:

Prawdziwa sztuka nie potrzebuje żadnych słów, żadne moje słowa nie wyrażą tego, co czuliśmy. Tak to zostawmy. Chwilo trwaj.

Anicie Sokołowskiej załamał się głos po ostatnim występie w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie nie brakowało nie tylko tańca ale i ogromnych emocji i trudnych akrobacji:

Ja tylko dwa słowa, chciałam bardzo podziękować Kubie Pursie, który jest autorem tej choreografii. Kocham Cię stary jesteś w moim sercu

Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zabrała również głos na krótko przed oceną jurorów, gdy czekała na noty w green roomie:

Udział w Tańcu z Gwiazdami uświadomił mi jedno, że otaczanie się ludźmi życzliwymi, takimi jak spotkałam tutaj dodają takiej energii, otwierają takie drzwi w życiu, że życzę wszystkim tej energii ludzkiej.

Nie ma wątpliwości, że jej występ wywołał niejedne łzy, wśród oglądających. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Anity Sokołowskiej.

