Anita Sokołowska i Jacek Jeschke są jedną z najbardziej lubianych par tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Dzięki talentowi i głosom widzów aktorka dostała się do półfinału tanecznego show, który odbędzie się dopiero za kilka dni. Nagle Anita Sokołowska zwróciła się do fanów i nie pozostawiła złudzeń, co będzie działo się w przedostatnim odcinku tej edycji.

Anita Sokołowska zdradziła szczegóły półfinału "Tańca z Gwiazdami"

Niedawno media spekulowały, że Anitę Sokołowską dosięgnął kryzys, więc postanowiła zrezygnować z programu. Wszystko przez to, że jej partner taneczny- Jacek Jeschke pokazał nagranie z treningu, na którym nie było Anity, a zamiast niej tańczyła Hania Żudziewicz. Teraz jednak fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ Sokołowska na pewno wystąpi w półfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Co ciekawe, właśnie zdradziła to, co widzowie zobaczą tuż przed jej tańcem.

Chciałam Wam pokazać przedsmak tego, co się będzie działo w Tańcu z Gwiazdami, a mianowicie... TO! Ale jazda, no przekroczyłam kolejną granicę w swoim życiu i jest mi z tym bardzo dobrze. Żyję, jestem cała, szczęśliwa, uśmiechnięta i zaraz lecimy na trening z Jacentym - zdradziła zachwycona Anita Sokołowska.

Okazuje się więc, że Anita Sokołowska spróbowała swoich sił i skoczyła z wysokości, przełamując tym samym swoje ograniczenia. Co dokładnie działo się na wieży? Widzowie będą mogli zobaczyć chwilę przed występem Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami" na nagraniu, które pokazuje przebieg treningów i aktywności danej pary.

Fani aktorki zapewne nie mogą się już doczekać informacji, jaki taniec w tym tygodniu zaprezentuje Anita. Przypominamy, że w ubiegłym tygodniu para zaprosiła do wspólnego tańca brata Sokołowskiej, który wystąpił z nimi w walcu wiedeńskim. Anita Sokołowska nie kryła zachwytów nad swoim bratem, który na co dzień jest wojskowym i nie ma nic wspólnego ze światem show-biznesu, a jednak postanowił towarzyszyć w tej przygodzie swojej siostrze.

Cieszycie się, że Anita Sokołowska nadal tańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

