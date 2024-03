Anita Sokołowska i Kasia Sokołowska prężnie rozwijają swoje kariery w showbiznesie. Czy są siostrami? Takie pytanie coraz częściej zadają sobie internauci. Zobaczcie, co wiadomo o ich prywatnej relacji.

Anita Sokołowska to siostra Kasi Sokołowskiej?

Anita Sokołowska to aktorka, która swoją rozpoznawalność zyskała dzięki roli doktor Leny Starskiej w serialu "Na dobre i na złe". A od 2012r. wcielała się w postać Zuzy Markiewicz w serialu "Przyjaciółki". Teraz aktorka podjęła się wyzwania i postanowiła wziąć udział w tanecznym show "Taniec z Gwiazdami", w którym zatańczy z Jackiem Jeschke.

Kasia Sokołowska to znana reżyserka pokazów mody. Swoją rozpoznawalność zyskała dzięki programowi "Top Model", w którym została jurorką w 2013 r. Kasia Sokołowska została laureatką tytułu "Kobiety Roku Glamour 2019" w kategorii biznes.

Anita i Kasia są związane z showbiznesem od lat, jednak tylko to je łączy. Nie są spokrewnione, a to samo nazwisko jest częstym zjawiskiem. Podobnie jest w przypadku Anny Korcz, która jest wyszukiwana w przeglądarkach jako matka Marcina Korcza. W jednym i drugim przypadku jest to zbieżność nazwisk, ale nie wpływa to na stopień pokrewieństwa.

Trzymamy kciuki za zawodową karierę Kasi Sokołowskiej, a Anicie Sokołowskiej życzymy powodzenia na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

