Fani „The Umbrella Academy” z niecierpliwością czekają na kolejny sezon uwielbianej serii o szóstce rodzeństwa superbohaterów, która odnawia kontakt po śmierci ojca. Widzom towarzyszą wyjątkowo duże emocje, ponieważ czwarta część serii zgodnie z zapowiedziami będzie jednocześnie ostatnią.

Reklama

Twórcy „The Umbrella Academy” odkryli już karty. Nowe odcinki jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa pojawią się na platformie streamingowej już 8 sierpnia 2024 roku. Warto przypomnieć, że pierwszy sezon miał premierę w 2019 roku. Każda kolejna odsłona produkcji zyskiwała coraz więcej widzów i utrzymywał się w pierwszej dziesiątce rankingu popularności serwisu.

Silną stroną serialu jest nie tylko scenariusz, który z sukcesem przenosi komiksową historię na mały ekran, ale również muzyka. Piosenki z „The Umbrella Academy” zostały umiejętnie wybrane przez twórców. W soundtracku z trzeciego sezonu znajdziemy mnóstwo przebojów, m.in. „The Passenger” Iggy’ego Popa, „House of the Rising Sun” The Animals czy też „”Bitter Taste” Billy’ego Idola.

Poniżej przedstawiamy piosenki z „The Umbrella Academy”, które usłyszycie w trzecim sezonie serialu Netfliksa. W tych rytmach możecie czekać na ostatnią odsłonę serii.

Piosenki z „The Umbrella Academy”. Sezon 3

Odcinek 1

„Sometimes” - Gerry Cinnamon

Zobacz także

„Footloose” - Kenny Loggins

„No More Heroes” - The Stranglers

Odcinek 2

„The Passenger” - Iggy Pop

„The Oogum Boogum song” - Brenton Wood

„Quando Quando Quando” - Michael Buble

„Higher Love” - Lilly Winwood

Odcinek 3

„Do you Believe in Magic” - The Lovin’ Spoonful

„Lady in Red” - Chris De Burgh

Luther singing

Odcinek 4

„House of the Rising Sun” - The Animals

„House of the Rising Sun” - Jeremy Renner (cover)

Odcinek 5

„Crystalised” - The xx

„My Silver Lining” - First Aid Kit

Odcinek 6

„Into my Soul” - Gabin

Odcinek 7

„Little Girl” - Andrea Litkei and Ervin Litkei

„Bruttosozialprodukt” - Geier Sturzflug

„Ride Wit Me” - Nelly

„Cats in the Cradle” - Ugly Kid Joe

„Another One Bites the Dust” - Queen

„What Makes You a Man” - The Ninth Wave

Odcinek 8

„Total Eclipse of the Heart” - Bonnie Tyler (karaoke version)

„The Time of my Life” (from Dirty Dancing) – Bill Medley, Jennifer Warnes (karaoke version)

„Teenage Dream” - The Rescues

„Come in Mr Lonely” - Jerry Dyke

Odcinek 9

„Friday I’m in love” - The Cure

„Bitter Taste” - Billy Idol

Odcinek 10

„Short Change Hero” - The Heavy

Jeśli szukacie muzyki wykorzystywanej w uwielbianych serialach, polecamy wam zobaczyć piosenki ze "Stranger Things". Ścieżka dźwiękowa hitu Netfliksa zawiera mnóstwo przebojów z lat 80.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek