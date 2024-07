Oprócz tego, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej kultowych postaci filmowych Eddiego Murphy'ego, „Gliniarz z Beverly Hills” jest także odpowiedzialny za wprowadzenie niezwykle popularnego i chwytliwego motywu muzycznego, jaki kiedykolwiek napisano.

Instrumentalny utwór „Axel F”, pełen syntezatorów, skomponowany przez niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera, od razu stał się hitem po premierze filmu o zabawnym gliniarzu, a nawet zyskał drugie życie, kiedy został zremiksowany przez grafika Erika Wernquista dla postaci znanej jako Crazy Frog w 2005 roku.

Biorąc pod uwagę jego kultowy status – a nawet tytuł filmu – nie jest zaskoczeniem fakt, że utwór ten po raz kolejny zajmuje ważne miejsce w nowej kontynuacji „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” , a następnie został wykorzystany w nowej, oryginalnej ścieżce dźwiękowej napisanej przez płodnego kompozytora filmowego Lorne Balfe.

To nie jedyna znajoma melodia, która pojawia się w nowym filmie Netfliksa. Na ścieżce dźwiękowej znalazły się takie utwory, jak „The Heat Is On” Glenna Freya, „Shakedown” Boba Segera i „Neutron Dance” The Pointer Sisters, które pojawiły się już we wcześniejszych filmach z serii.

Tymczasem są też utwory takich wykonawców jak Billy Idol, Mary J Blige i Lil Nas X – pełną ścieżkę dźwiękową z filmu „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” znajdziecie poniżej poniżej.

Ścieżka dźwiękowa „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” hitu Netfliksa

W nowym filmie „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F” możecie usłyszeć następujące utwory:

„The Heat Is On” – Glenn Frey

– Glenn Frey „I Don't F**k with You” – Big Sean feat E40

– Big Sean feat E40 „Shakedown” – Bob Seger

– Bob Seger „Players (Sync Edit)” – Coi Leray

– Coi Leray „Hot in the City” – Billy Idol

– Billy Idol „Neutron Dance” – The Pointer Sisters

– The Pointer Sisters „Family Affair” – Mary J Blige

– Mary J Blige „La Manera De Vivir” – NOYSE, Aestro

– NOYSE, Aestro „Energy” – iZNiiK

– iZNiiK „Helen” – Qasim Naqvi

– Qasim Naqvi „Milkshake” – Kelis

– Kelis „Maneater” – Patricia Castillo

– Patricia Castillo „Caribbean Queen (No More Love on the Run)” – Billy Ocean

– Billy Ocean „Here We Go!” – Lil Nas X

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.