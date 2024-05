Serial Netflixa „Bridgertonowie” zwrócił na siebie uwagę już od pierwszego odcinka – nie tylko ze względu na pełną intryg historię oraz dopieszczone kostiumy i oszałamiające wnętrza pałaców, ale także ze względu na ścieżkę dźwiękową. Twórcy postanowili zestawić ducha epoki georgiańskiej ze współczesną muzyką, co dało udany efekt. W pierwszym i drugim sezonie „Bridgertonów” mamy mnóstwo hitów popu, od piosenki Rihanny „Diamonds” po „Stay Away” Nirvany.

Trzeba przyznać, że po tym, jak twórcy zaszaleli muzycznie w pierwszym sezonie, sprostali oczekiwaniom fanów w kolejnej odsłonie kostiumowego serialu Netfliksa. Na ścieżce dźwiękowej "Bridgertonów" znalazły się m.in. „Material Girl Madonny”, który rozbrzmiewa w pięknej sali podczas balu, a także „You Oughtta Know” Alanis Morrissette.

Poniżej prezentujemy listę piosenek, jakie znajdziecie w pierwszym oraz drugim sezonie „Bridgertonów”.

Piosenki z „Bridgertonów”. Soundtrack z 2. sezonu

Stay Away

Odcinek 1

Oryginał: Nirvana

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

Material Girl

Odcinek 1

Oryginał: Madonna

Wykonawcy: Kris Bowers

Diamonds

Odcinek 1

Oryginał: Rihanna

Wykonawcy: Hannah V i Joe Rodwell

Sofia

Odcinek: 4

Oryginał: Askjell, iris, AURORA

Dancing on My Own

Odcinek: 4

Oryginał: Robyn

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

You Oughta Know

Odcinek: 5

Oryginał: Alanis Morissette

Wykonawcy: Duomo

Kabhi Khushi Kabhie Gham

Odcinek: 6

Wykonawcy: Kris Bowers

Sign of the Times

Odcinek: 6

Oryginał: Harry Styles

Wykonawcy: Steve Horner

What About Us

Odcinek: 6

Oryginał: P!nk

Wykonawcy: Duomo

How Deep Is Your Love

Odcinek: 7

Oryginał: Calvin Harris & Disciples

Wykonawcy: Kiris

Wrecking Ball

Odcinek: 8

Oryginał: Miley Cyrus

Wykonawcy: Midnight String Quartet

Piosenki z „Bridgertonów”. Soundtrack z 1. sezonu

thank u, next

Odcinek 1

Oryginał: Ariana Grande

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

Girls Like You

Odcinek 1

Oryginał: Maroon 5

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

In My Blood

Odcinek 2

Oryginał: Shawn Mendes

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

bad guy

Odcinek: 3

Oryginał: Billie Eilish

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

Strange (feat. Hillary Smith)

Odcinek: 5

Oryginał: Celeste

Wykonawcy: Kris Bowers

Wildest Dreams

Odcinek: 6

Oryginał: Taylor Swift

Wykonawcy: Duomo

Oprócz wspomnianych utworów w „Bridgertonach” znajdziecie również autorską ścieżkę dźwiękową Krisa Bowersa. Od „Call Me Simon” i „The Duel” po „Flawless My Dear”. Tytuły piosenek oczywiście nawiązują do kluczowych momentów serialu. Możemy je usłyszeć m.in. podczas udanej prezentacji Daphne na dworze i spotkania z królową Charlotte.

Zbliża się trzeci sezon uwielbianego przez widzów serialu kostiumowego Netfliksa. Nowe odcinki pojawią się na platformie już 16 maja. Do tego czasu fani mogą przypomnieć sobie, co działo się w poprzednich odsłonach serii, a także poznać kulisy powstania produkcji. Jeśli zastanawiacie się, gdzie kręcono "Bridgertonów", polecamy naszą podróż po pięknych lokalizacjach, w których mieściły się plany zdjęciowe.

