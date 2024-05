Już od pierwszego odcinka piosenki ze „Stranger Things” podbijają serca widzów. W 2016 roku, gdy pojawił się premierowy serial, który stał się wizytówką Netfliksa, wszyscy przypomnieli sobie o hicie „Ghostbusters”. Każda kolejna odsłona serii daje drugie życie utworom nagranym dekady temu.

Dzieje się tak również w sezonie 4. „Stranger Things”. Na ścieżce dźwiękowej znajdziemy mnóstwo hitów z lat 80. Twórcy ponownie odświeżyli zapomniane perełki. Świetnym przykładem jest kultowy numer Kate Bush z 1985 roku „Running Up That Hill”, który nagle wystrzelił na listach przebojów Spotify oraz iTunes.

Utwór pojawił się w wielu scenach z Max (Sadie Sink w obsadzie Stranger Things ), która stara się wyrwać ze szponów Vecny. Piosenka nawet ratuje życie bohaterki 4. sezonu „Stranger Things”. Numer, który stał się amuletem, zaraz po premierze serialu zaczął rządzić na Spotify. Młodsi widzowie, którzy zakochali w tej muzyce, odkryli więcej hitów Bush, co przyniosło duży rozgłos wokalistce. W programie Woman's Hour w Radio 4 piosenkarka i autorka tekstów podsumowała odradzający się sukces utworu jako „po prostu niezwykły” i dodała: „To ekscytujące, ale naprawdę szokujące, prawda? Cały świat oszalał”.

„To taki świetny serial, że pomyślałam, że ten utwór przyciągnie trochę uwagi. Ale nigdy nie wyobrażałam sobie, że będzie coś takiego”, dodała Bush.

„I pomyślałam, że to piękny sposób na wykorzystanie tej piosenki w tak pozytywny sposób. Wiecie, jako rodzaj talizmanu dla Maxa. I tak, myślę, że to naprawdę bardzo wzruszające”, wyjaśniła.

Bush nie jest jedyną artystką, której muzykę usłyszymy w hicie Netfliksa. Na liście znalazły się kultowi wykonawcy jak Talking Heads, Kiss czy The Police. Poniżej prezentujemy piosenki z 4. sezonu „Stranger Things”. Wiele z nich na długo wejdzie do waszych playlist.

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 1.

„California’ Dreamin” – The Mamas and the Papas

„Object of My Desire” – Starpoint

„The Red Army Is the Strongest” – The Red Army Choir

„Running Up That Hill” – Kate Bush

„I Was a Teenage Werewolf” – The Cramps

„Chica Mejicanita” – Andrea Litkei & Ervin Litkei

„Play with Me” – Extreme

„Detroit Rock City” – Kiss

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 2.

„Surf Time” – The Surf Riders

„You Spin Me Round (Like a Record)” – Dead or Alive

„Rock Me Amadeus” – Falco

„Tarzan Boy” – Baltimora

„Wipe Out” – The Surfaris

„Iolanta, Op. 69: Scene 6” - Ibn-Hakia’s Monologue

„Psycho Killer” – Talking Heads

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 4.

„Moscow Defender’s Song” – Red Army Choir

„Legless” – Hipbone Slim

„Hard Feelings” – Al Kerbey

„Pass the Dutchie” – Musical Youth

„Bond Street Bounce” – Len Stevens

„Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald

„Running Up That Hill” – Kate Bush

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 5.

„Travelin’ Man” – Ricky Nelson

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 6.

„The Snow Maiden: Chorus of the People and the Courtiers” – Tchaikovsky: The Snow Maiden Snegurocka

„Pass the Dutchie” – Musical Youth

„Violin Concerto in D Major Op 35 III Finale: Allegro Assai Vivace” – Erich Wolfgang Korngold

„Cutthroat” – S U R V I V E

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 7.

„Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

„Running Up That Hill” – Kate Bush

„Prophecies” – Philip Glass

„Akhnaten Act I, Scene 3: The Window of Appearances” – Philip Glass

„Akhnaten, Act II, Scene 2: Akhnaten and Nefertiti” – Philip Glass

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 8.

„Natty Dread on the Go” – Lone Ranger

„Up Around the Bend” – Creedence Clearwater Revival

„Rock and Roll, Hoochie Koo” – Rick Derringer

„Separate Ways (Worlds Apart)” – Journey

Piosenki ze „Stranger Things”: Sezon 4., odcinek 9.

„Running Up That Hill” – Kate Bush

„Master of Puppets” – Metallica

„Every Breath You Take” – The Police

„Dream a Little Dream of Me” – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

„When It's Cold I'd Like To Die” – Moby

