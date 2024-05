Już niedługo na Amazon Prime Video serial „The Boys” wróci z 4. sezonem. Widzowie mają jeszcze kilka tygodni, by nadrobić poprzednie odcinki głośnej serii o superbohaterach, którzy – jak się okazuje – wcale tacy super nie są. Wręcz przeciwnie. Produkcja pokazuje ich ludzkie, mroczne strony.

Serial „The Boys” zostaje w pamięci nie tylko dzięki dramatycznym zwrotom akcji, widowiskowym scenom walki superbohaterów, ale również świetnej ścieżce dźwiękowej. To nie przypadek. Showrunner serii Eric Kripke bardzo poważnie traktuje muzykę w produkcjach, dlatego każdą scenę testuj z wykorzystaniem różnych utworów, zanim podejmie ostateczną decyzję.

Kripke powiedział: „Siedzę z redaktorami i słuchamy dziesiątek piosenek, aż wybieramy tę, która działa. Znają mnie już i wiedzą, że nigdy nie należy wykorzystywać utworów, które zostały nagrane po latach 80. Znają mój gust".

„Dlatego uważam, że o wiele skuteczniejsze jest wykorzystywanie utworów, które już przetrwały próbę czasu i będą sprawiać wrażenie ponadczasowych, niezależnie od tego, czy zagrasz je teraz, czy za dziesięć lat. Dzięki temu twój serial będzie bardziej mityczny", dodał.

Poniżej prezentujemy piosenki z „The Boys”. Te utwory usłyszycie w 2. sezonie.

Piosenki z „The Boys”. Soundtrack z 2. sezonu

W 2. sezonie dzieje się nie tylko fabularnie, ale również muzycznie - piosenki z „The Boys” to mieszanka nieśmiertelnych hitów. Na liście utworów znajdziecie m.in. przeboje Billy'ego Joela oraz The Rolling Stones. Miłego słuchania!

„Only the Good Die Young”, Billy Joel „Never Truly Vanish”, Erin Moriarty „Faster”, Jessie T. Usher, Aimee Proal „Sympathy For For The Devil”, The Rolling Stones „Double audition” (feat. Brav), Medine, Brav „Iris” The Goo Goo Dolls „The God Only Knows”, The Beach Boys „Le temps”, Kaaris „Inde-structible”, Guizmo „We Didn’t Start the Fire”, Billy Joel „Dream On”, Aerosmith „Pressure”, Billy Joel „Casquette a l’envers”, Sexion d’Assaut „Galgal Mistvev (Spinning Wheel)”, Idan Raichel „Boys Wanna Be Her”, Peaches „Happy Together’, The Turtles „You’re Only Human (Second Wind)”, Billy Joel „Orionoco Flow”, Enya „What A Wonderful World”, Jon Batiste „Andre”, Guizmo „Psycho Killer”, Talking Heads

Przypominamy, że przed nami sezon 4. „The Boys”. Zwiastun kolejnej odsłony serii Amazon Prime Video jest już dostępny w sieci. Produkcja o superbohaterach ma pojawić się na platformie streamingowej już 13 czerwca 2024 roku.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek