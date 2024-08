Przed nadchodzącą premierą 4. sezonu „The Umbrella Academy”, jedna z gwiazd serialu zasugerowała, że w końcu poznamy odpowiedzi na pytania dotyczące najbardziej tajemniczego członka rodziny Hargreevesów, Bena.

Reklama

Grana przez Justina H. Mina postać stała się ulubieńcem widzów – ale wciąż istnieją duże luki w jego historii. Fani mają nadzieję, że w końcu dowiedzą się więcej o Benie.

W wywiadzie dla RadioTimes.com aktor zasugerował, że wkrótce postać Bena stanie się pełniejsza.

W 4. sezonie „The Umbrella Academy” odkryjemy tajemnice Bena

„Widzimy go po utracie mocy”, wyjaśnił Justin H. Min. „Myślę, że Ben próbuje znaleźć swoje miejsce. Oczywiście jest jedynym ocalałym członkiem Sparrow Academy – nie wie, do kogo należy, czy do The Umbrella Academy, czy może jest samotnym wilkiem”.

„Przechodzi przez szaloną trajektorię w ciągu sezonu. Myślę, że niektóre pytania, które fani zadawali od dawna, w końcu doczekają się odpowiedzi w kontekście Bena”, dodaje aktor.

Zobacz także

Jak wspomina Min, Ben jest ostatnim ocalałym członkiem Sparrow Academy, która została wprowadzona w zaskakującym zwrocie akcji na końcu drugiego sezonu, a większość z nich została zabita w 3. sezonie.

Na początku 3. sezonu jest jasne, że to nie jest ten sam Ben, którego kiedyś znaliśmy i kochaliśmy – co otwiera drzwi na wszelkie możliwości interpretacyjne i fabularne.

Otwierając się na temat swojej pierwszej reakcji na scenariusz czwartego sezonu i większą rolę Bena, Min dodał: „To było naprawdę ekscytujące. Miałem pewne ostrzeżenie, ponieważ Steve (przyp. red. – Blackman, showrunner) rozmawiał ze mną o tym, zanim sfinalizował scenariusze do czwartego sezonu”.

„Ale było niesamowicie ekscytujące czytać je, gdy się pojawiały. I to była wielka radość grać różne odcienie Bena przez cztery sezony. To świetny sposób na zakończenie jego historii”, zapewnił aktor.

4. sezon będzie ostatnim dla rodzeństwa Hargreevesów, a showrunner Blackman przyznał również, że płakał, pisząc ostatnią część scenariusza.

Powiedział RadioTimes.com: „To takie smutne (przyp. red. – żegnać się z serialem). To naprawdę smutne. Miałem wspaniały czas z tymi aktorami, ekipą i scenarzystami, więc wiedziałem, że to się skończy, ale nie myślałem, że koniec będzie tak emocjonalny”.

"Pamiętam, jak pisałem ostatnią scenę ostatniego scenariusza, finału, i myślałem: Nigdy więcej nie napiszę tych postaci. Miałem łzy w oczach”.

Wszystkie odcinki 4. sezonu „The Umbrella Academy” pojawią się na Netfliksie już w czwartek, 8 sierpnia.

Zobacz także: Pierwsza zapowiedź 2. sezonu „The Last of Us”. Pedro Pascal i Bella Ramsey wracają

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.