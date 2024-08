W 4. sezonie „The Umbrella Academy” widzowie na zawsze żegnają się z rodzeństwem Hargreevesów. Showrunner Steve Blackman przyznał, że jest przygotowany na to, że niektórzy fani mogą „znienawidzić” sposób, w jaki zakończył popularną serię.

W ekskluzywnym wywiadzie dla RadioTimes.com showrunner, który skończył serial Netfliksa w sześciu odcinkach, powiedział, że finał jest najdroższym odcinkiem, jaki kiedykolwiek nakręcili, ale wie, że nie wszyscy go pokochają.

Twórca „The Umbrella Academy” jest gotowy na krytykę po finale serialu

„W tym sezonie poszliśmy na całość”, powiedział Steve Blackman. „I myślę, że sam finał jest naszym najdroższym odcinkiem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. To bardzo, bardzo wielkie zakończenie”, dodał.

„Myślę, że fani będą mieli swoje zdanie na ten temat - niektórzy go pokochają, niektórzy może znienawidzą, a jeszcze inni będą mieli swoje opinie, ale chcę usłyszeć ich opinie”, przekazał showrunner.

Blackman dodał: „Ale jestem naprawdę dumny z tego zakończenia. Myślę, że to właściwe zakończenie. Ale to, gdzie to zostawiłem, jest subiektywne i każdy może sam zdecydować, czy to właściwe zamknięcie opowieści dla tej rodziny?”.

Showrunner wyjaśnił również: „(przyp. red. - To, co myślą fani) ma dla mnie duże znaczenie. Wiem, że nie mogę zadowolić wszystkich. Podjęliśmy decyzje, które niektórzy pokochają, a inni znienawidzą”.

„Ale zawsze myślę o fanach, pisarze zawsze myślą o fanach. Chcemy dać im wspaniałą fabułę, cudowną, napędzającą fabułę z całą emocją, ale chcemy też, aby na koniec dnia czuli się usatysfakcjonowani”, stwierdził.

Niektórzy fani zastanawiali się, dlaczego 4. sezon jest krótszy, ma tylko sześć odcinków, podczas gdy poprzednie sezony były dłuższe.

Wyjaśniając, Blackman powiedział: „Planowaliśmy w pewnym momencie więcej odcinków, a potem zgodziliśmy się z Netfliksem na sześć. W tamtym czasie wydawało się to odpowiednią ilością. Musiałem trochę skompresować treść, ponieważ myśleliśmy, że będzie trochę więcej materiału, ale okazało się, że to idealna liczba”.

„Czy moglibyśmy zrobić więcej? Tak, ale myślę, że te sześć, które mamy, to idealny sposób na zakończenie sezonu”, przekazał.

Blackman przyznaje, że płakał, pisząc scenariusz, dodając: „To takie smutne (przyp. red. - pożegnać się z produkcją). To naprawdę smutne. Miałem tak wspaniały czas z tymi aktorami, ekipą i pisarzami, więc wiedziałem, że to się skończy, ale nie myślałem, że będę tak emocjonalny”.

„Pamiętam, jak pisałem ostatnią scenę w ostatnim scenariuszu, finał i myślałem: Och, nigdy więcej nie napiszę tych postaci. Miałem łzy w oczach”, zakończył.

4. sezon „The Umbrella Academy” jest w całości dostępny na Netliksie.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.