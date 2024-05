Muzyka w serialu Netfliksa „Bridgertonowie” podbiła serca widzów. Zestawienie scen z epoki georgiańskiej z utworami współczesnych wykonawców jak Billie Eilish, Madonna czy Taylor Swift okazało się strzałem w dziesiątkę. Nic dziwnego, że po premierze prequelu piosenki z „Królowej Charlotty” również zyskały popularność na Spotify.

Reklama

Miniserial „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” opowiada historię, która dzieje się 40 lat przed „Bridgertonami”. W prequelu śledzimy losy tytułowej bohaterki – nie tylko jej drogę do władzy, ale także małżeństwo z królem Jerzym.

Melodramatyczna opowieść Netflika to oczywiście nie tylko romanse i intrygi, ale również cała otoczka, która ma oddać klimat epoki georgiańskiej – piękne wnętrza pałaców, zapierające dech w piersiach ogrody i parki, kościoły, oraz spektakularne sale balowe. Do tego dochodzi jeszcze muzyka.

Wybór piosenek do „Królowej Charlotty” nie powinien mocno zaskoczyć fanów „Bridgertonów”. W miniserialu Netfliksa znów usłyszymy współczesne brzmienia popularnych wykonawców. Na ścieżce dźwiękowej znalazła się m.in. Alicia Keys i jej utwór „If I Ain’t Got You”. W produkcji pojawia się wiele coverów, które robią wrażenie.

Oryginalną muzykę do serialu skomponował amerykański kompozytor Kris Bowers, który odpowiada również za soundtrack w „Bridgertonach”.

Zobacz także

Poniżej prezentujemy wszystkie piosenki z „Królowej Charlotty”

Piosenki z „Królowej Charlotty”. Wszystkie utwory serialu Netfliksa

Wśród piosenek z „Królowej Charlotty” znajdziemy covery takich hitów jak „Diamonds” Rihanny, „Stay Away” Nirvanny czy „Run the World” Beyonce.

If I Ain't Got You

Odcinek: 3

Oryginał: Alicia Keys

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

Run The World (Girls)

Odcinek: 5

Oryginał: Beyoncé

Wykonawcy: Caleb Chan, Brian Chan

Nobody Gets Me

Odcinek: 6

Oryginał: SZA

Wykonawcy: Caleb Chan, Brian Chan

I Will Always Love You

Odcinek: 6

Oryginał: Dolly Parton

Wykonawcy: Vitamin String Quartet

Pełna ścieżka dźwiękowa coverów wykorzystanych w "Królowa Charlotta: przedstawia się następująco:

„A Feeling I've Never Been” – Kris Bowers

„Halo” – Caleb Chan, Brian Chan

„If I Ain't Got You” – Vitamin String Quartet

„Deja Vu” – Mike Froudarakis, Alexander Leeming Froudarakis

„Run the World” – Caleb Chan, Brian Chan

„Nobody Gets Me” – Caleb Chan, Brian Chan

„I Will Always Love You” – Vitamin String Quartet

„If I Ain't Got You (feat Queen Charlotte's Global Orchestra) Orchestral” – Alicia Keys, Queen Charlotte's Global Orchestra

Oprócz coverów w „Królowej Charlotcie” znalazła się również oryginalna ścieżka dźwiękowa Krisa Bowersa. Pięknie skomponowane, klasyczne utwory idealnie oddają nastrój miniserialu Netfliksa oraz epoki georgiańskiej. Tak wygląda cała lista piosenek z „Królowej Charlotty”:

„Main Title”

„Arranging Marriage”

„Princess Royal Is Dead”

„I'm Just George”

„Rest of Our Lives Together”

„Kiss and Tell”

„Observatory Kiss”

„Who You Are”

„I Am Venus”

„Meet Dr Monro”

„George Charlotte Montage”

„Almost Kiss”

„Almost Break Down”

„Come Back to Me”

„I Love You Charlotte”

„He's Not Fine”

„Together We Are Whole”

„Thank You”

Jeśli lubicie słuchać muzyki z uwielbianych seriali, polecamy wam piosenki z "Bridgertonów", które zebraliśmy w naszym artykule. Znajdziecie tam utwory z pierwszego i drugiego sezonu kostiumowej serii Netfliksa. Przypominamy, że od 16 maja na platformie dostępny jest najnowszy, trzeci sezon serii.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek