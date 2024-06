Trzeci sezon „The Bear” zbliża się wielkimi krokami. Jeszcze tego lata zobaczymy, jak Carmy i jego ekipa po raz kolejny rzucają się w wir morderczej pracy, by zapisać się na gastronomicznej mapie i spełnić swoje wielkie ambicje. Najnowsza odsłona serii pojawi się na platformie Disney+ już 17 lipca 2024 roku.

Oprócz Jeremy’ego Allena White’a w obsadzie znaleźli się między innymi Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Abby Elliott.

Przemyślana ścieżka dźwiękowa sprawia, że „The Bear” ma jeszcze intensywniejszy klimat i świetnie oddaje pełną pasji, ale również nerwową atmosferę restauracyjnej kuchni.

Poniżej znajdziecie piosenki z pierwszego i drugiego sezonu „The Bear”.

Ścieżka dźwiękowa z drugiego sezonu „The Bear”

„The Bear”: Odcinek 1

The Show Goes On - Bruce Hornsby & The Range

Handshake Drugs - Wilco

Transcendental Blues - Steve Earle

New Noise - Refused

„The Bear”: Odcinek 2

She Drives Me Crazy - Fine Young Cannibals

Baby, I’m a Big Star Now - Counting Crows

You Are Not Alone - Mavis Staples

Strange Currencies - R.E.M

„The Bear”: Odcinek 3

Goodbye Girl - Squeeze

Secret Teardrops - Martin Rev

Twenty Five Miles - Edwin Starr

Future Perfect - The Durutti Column

Make You Happy - Tommy McGee

I Like the Things About Me - Mavis Staples

„The Bear”: Odcinek 4

Holiday Road - Lindsey Buckingham

I’ve Been Loving You Too Long (To Stop Now) [Live] - Otis Redding

Tezeta - Mulatu Astatke

Beneath the Surface - Bob Bradley & Mia Bradley

Welcome - Harmonia & Eno ’76

„The Bear”: Odcinek 5

Bastards of Young - The Replacements

Anytime - Neil Finn

Pretty in Pink - The Psychedelic Furs

Tonight Tonight - Smashing Pumpkins

Before the Next Teardrop Falls - Freddy Fender

Strange Currencies - R.E.M

Can’t Hardly Wait - The Replacements

„The Bear”: Odcinek 6

It’s the Most Wonderful Time of the Year - Andy Williams

All Alone on Christmas - Darlene Love

Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) - Ramones

Got My Mind Set on You - George Harrison

The Little White Duck - Dorothy Olsen

Dominick the Donkey - Lou Monte

I Want You - Lindsey Buckingham

A Marshmallow World - Dean Martin

Something So Wrong - Crowded House

The Things We Did Last Summer - Dean Martin

The Christmas Song - Weezer

„The Bear”: Odcinek 7

Glass Concrete & Stone - David Byrne

Diamond Diary - Tangerine Dream

Love Story (Taylor’s Version) - Taylor Swift

„The Bear”: Odcinek 8

Lay My Love - Brian Eno and John Cale

Stop Your Sobbing - Pretenders

The Crane Wife 3 - The Decemberists

„The Bear”: Odcinek 9

The Day the World Went Away - Nine Inch Nails

Strange Currencies - R.E.M

New Noise - Refused

Come Back (Live) - Pearl Jam

If You Want Blood - AC/DC

„The Bear”: Odcinek 10

Supernova - Liza Phair

Velouria - The Pixies

Vega-Tables - Brian Wilson

Spiders (Kidsmoke) - Wilco

Animal - Pearl Jam

Half a World Away - R.E.M

Ścieżka dźwiękowa z pierwszego sezonu „The Bear”

„The Bear”: Odcinek 1

New Noise - Refused

Old Engine Oil - The Budos Band

Don't Give a Damn - Serengeti

Don't Blame Steve - Serengeti

Via Chicago - Wilco

'Bulls on Parade' for Orchestra - Walt Ribeiro

Animal - Pearl Jam

„The Bear”: Odcinek 2

Rocco and His Brothers - Mi Loco Tango

Ajai Finale - Kenny Segal & Serengeti

Black Venom - The Budos Band

Have You Seen Me Lately? - Counting Crows

Saint Dominic's Preview - Van Morrison

Saints - The Breeders

„The Bear”: Odcinek 3

The Dream is Always the Same - Tangerine Dream

In Too Deep - Genesis

Heat Not Heat - Serengeti

Oh My Heart - REM

„The Bear”: Odcinek 4

One Fine Day - David Byrne & Brian Eno

Help Me, Rhonda - The Beach Boys

Loved By You - KIRBY

Check It Out - John Mellencamp

„The Bear”: Odcinek 5

Wish I Was - Kim Deal

Da Doo Ron Ron - The Crystals

Sisyphus - Andrew Bird

Impossible Germany - Wilco

„The Bear”: Odcinek 6

Call the Police - LCD Soundsystem

Beat City - The Flowerpot Men

Peace Blossom Boogy - The Babe Rainbow

Aphasia - The Budos Band

Last Train Home - John Mayer

„The Bear”: Odcinek 7

Chicago - Sufjan Stevens

Spiders (Kidsmoke) - Wilco

„The Bear”: Odcinek 8

Homicide - 999

Sashimi - Serengeti

New Noise - Refused

Let Down - Radiohead

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek