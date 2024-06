Nowy serial Netfliksa „Awantura” pojawił się na platformie streamingowej na początku kwietnia i cieszy się popularnością dzięki gwiazdorskiej obsadzie, imponującemu scenariuszowi i epickiej ścieżce dźwiękowej.

W rolach głównych wystąpili komik stand-up Ali Wong i Steven Yeun ("The Walking Dead"). „Awantura” to opowieść o awanturze na drodze, która wkrótce przeradza się w znacznie większe szaleństwo.

Wściekłość bohaterów znajduje odzwierciedlenie w ścieżce dźwiękowej serialu, składającej się głównie z piosenek z lat 90. i początku XXI wieku.

Mówiąc o wyborze muzyki, twórca „Awantury”, Lee Sung Jin, powiedział: „Początkowo myślałem, że będę tworzyć głębokie kawałki grunge z lat 90. – Dinosaur Jr i podobne zespoły”.

„Ale kiedy odkrywaliśmy ten serial, przyszło nam do głowy, że fajniej byłoby zrobić te piosenki z naszej przeszłości, które niekoniecznie były najfajniejsze… piosenki, które balansowały na cienkiej granicy między sztuką a komercją, ale nadal są naprawdę naprawdę świetny, jak The Reason Hoobastanka”.

Kontynuował: „Piosenka niekoniecznie znajdowała się wówczas na listach 10 najlepszych krytyków, ale gdy ją teraz słucham, naprawdę robi wrażenie. To świetny utwór. Jest w nim również element nostalgii”.

„Część mnie czuje, że ponieważ te postacie utknęły na swoich drogach, kurczowo trzymają się rzeczy z przeszłości i nie mogą ruszyć naprzód, uznałem za stosowne wykorzystać te starsze piosenki, których nie słyszeliśmy od jakiegoś czasu”.

Sprawdźcie całą ścieżkę dźwiękową z „Awantury”.

Wszystkie piosenki z serialu „Awantury”. Ścieżka dźwiękowa hitu Netfliksa

Odcinek 1

„Liquid Dreams” - O-Town

„The Reason” - Hoobastank

Odcinek 2

„Shine” - Collective Soul

„Ratchet” - Jonathan James Johnson, Knight Ryder and Jermain Brown

„Same Squad” - P-LO

„Cornflake Girl” - Tori Amos

Odcinek 3

„Drive” - Incubus

Odcinek 4

„Fly (feat Super Cat)” - Sugar Ray

„Nookie (GH Version)” - Limp Bizkit

„Sundown in LA” - Charles Laffer, Samuel Odiwe, BadFruit and Charlie Laffer

„Cure for Pain” - Morphine

„Self Esteem” - The Offspring

Odcinek 5

„Natural One” - Shearwater

„Lonely Day” - System of a Down

Odcinek 6

„I Don't Want to Wait” - Paula Cole

„Machinehead” - Bush

Odcinek 7

„Amazing Grace”

„Somewhere Only We Know” - Keane

Odcinek 8

„Mockingbirds” - Grant Lee Buffalo

Odcinek 9

„Jink” - Tad

„All Is Full of Love” - Björk

Odcinek 10

„Mayonaise” - The Smashing Pumpkins

Gdzie kręcono "Squid Game" - jeden z największych hitów Netfliksa ostatnich lat?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.