Fani „The Umbrella Academy” z wypiekami na twarzy czekają na 4. sezon serialu Netfliksa. Wiemy już, że będzie to jednocześnie ostatnia część, która zakończy historię nieco dysfunkcyjnej rodziny superbohaterów. Rodzeństwo Hargreevesów wróci raz jeszcze, by pożegnać się z widzami.

Netfliks potwierdził, że przedłuża „The Umbrella Academy” na 4. sezon po sukcesie poprzedniej części, która przez pięć tygodni utrzymywała się w top 10 seriali platformy. Showrunnerem ostatniego sezonu pozostaje Steve Blackman.

Fani znów będą mogli zobaczyć swoich ulubieńców. Do produkcji wracają Tom Hopper, Elliot Page, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Aidan Gallagher, Colm Feore, Ritu Arya, Robert Sheehan czy Justin H. Min.

Co wiemy o 4. sezonie „The Umbrella Academy”?

Widzowie z pewnością już odliczają tygodnie do premiery 4. sezonu „The Umbrella Academy”. Wiemy już, że serial Netfliksa pojawi się w streamingu w czwartek, 8 sierpnia 2024 roku.

Znany z kreatywnych chwytów marketingowych i niespodzianek Netfliks potwierdził datę premiery 4. sezonu „The Umbrella Academy” w rocznicę wyświetlenia pierwszego odcinka serialu. Na plakacie pojawiło się rodzeństwo Hargreevesów, ubrane w szkolne mundurki, gotowe do ostatniej przygody.

„Witajcie: 15 lutego 2019 r., Do zobaczenia: 8 sierpnia 2024 r. Szczęśliwych 5 lat dla „The Umbrella Academy”. Ostatni sezon już w drodze”, czytamy.

Powstanie 4. sezonu „The Umbrella Academy” potwierdził showrunner Blackman w sierpniu 2022 roku: „Jestem bardzo podekscytowany, że niezwykle lojalni fani »The Umbrella Academy« będą mogli doświadczyć odpowiedniego zakończenia podróży rodzeństwa Hargreeves, którą rozpoczęliśmy pięć lat temu”.

„Ale zanim dojdziemy do tego wniosku, mamy przed sobą niesamowitą historię na sezon 4., która będzie trzymała fanów w napięciu aż do ostatnich minut”, dodał.

Oficjalnie zdjęcia do produkcji skończyły się w maju 2023 roku. Pozostaje już tylko czekać, aż 4. sezonu „The Umbrella Academy” pojawi się na Netfliksie.

Kto zagra w 4. sezonie „The Umbrella Academy”?

Potwierdzono, że poniższe gwiazdy powrócą do obsady 4. sezonu The Umbrella Academy:

Elliot Page jako Vanya Hargreeves/Viktor Hargreeves

Tom Hopper jako Luther Hargreeves

David Castañeda jako Diego Hargreeves

Emmy Raver-Lampman jako Allison Hargreeves

Robert Sheehan jako Klaus Hargreeves

Aidan Gallagher jako Numer pięć

Justin H. Min jako Ben Hargreeves

Ritu Arya jako Lila

Colm Feore jako Sir Reginald Hargreeves

W 3. sezonie rodzinie z „The Umbrella Academy” udało się nie dopuścić do końca świata w latach 60. Bohaterowie mogli wrócić do swoich czasów, ale nie mieli za dużo wolnego na świętowanie, ponieważ na ich drodze stanęli wrogowie z Akademii Sparrow.

Po wydarzeniach, które widzieliśmy, wciąż jest kilka pytań co do obsady 4. sezonu „The Umbrella Academy”. Nie wiadomo, czy zobaczymy Adama Godleya, Genesis Rodriguez oraz Britne Oldford.

Na nagraniu widać rodzeństwo Hargreevesów, które wypija kieliszek i mówi: „Jeden ostatni strzał, na litość boską”.

Do walki dołączyło także kilka nowych gwiazd:

Nick Offerman w roli doktora Gene’a Thibedeau

Megan Mullally jako doktor Jean Thibedeau

David Cross jako Sy Grossman

O czym jest 4. sezon „The Umbrella Academy”?

Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, showrunner Steve Blackman podzielił się kilkoma ciekawostkami – w tym tytułem odcinka 1: Nieznośna tragedia zdobywania tego, czego chcesz.

Zażartował też, że stawka będzie jeszcze wyższa niż kiedykolwiek wcześniej.

„Myślę, że jeśli będziemy mieli sezon 4., nieuchronnie będzie on zmierzał ku końcowi”, Blackman powiedział "TheWrap". „Myślę, że w tym momencie nie jestem pewien, dokąd pójdziemy po sezonie 4. Musimy być ostrożni”, dodał.

Kontynuował: „Mój plan na przyszły rok nie zakłada ciągłego powtarzania tego, co robiłem do tej pory. Wymyślenie nowego sposobu na obalenie tej historii jest wyzwaniem i myślę, że mamy pomysł, jak to zrobić. Ale myślę, że gdy dotrzemy do sezonu 4., byłoby to świetne zakończenie serialu".

„Nie twierdzę, że nie mogłem zrobić więcej, ale wiesz, myślę, że cztery sezony byłyby bardzo satysfakcjonujące dla publiczności”.

Warto przypomnieć, że pod koniec sezonu 3. bohaterowie „The Umbrella Academy” zostają poważnie osłabieni. Możemy się spodziewać, że w 4. części świat ponownie znajdzie się na granicy zagłady. Tym razem jednak rodzeństwu może być zdecydowanie trudniej jej zapobiec.

Showrunner Blackman powiedział, że ma nadzieję odkryć nową stronę bohaterów po odebraniu im mocy pod koniec trzeciego sezonu. „Chcę zadać widzowi i fanowi pytanie: «Czy byliby szczęśliwsi bez swoich mocy?». Chodzi mi o to, że jedyne, co robią, to narzekają na to, kim są.

„A więc Viktor, czy Diego będą bez tego szczęśliwi, czy też poczują, że brakuje im czegoś? Czy świat nie będzie już dla nich odpowiedni bez mocy? Czy mogą być „normalni”?”, zastanawiał się showrunner.

Obsada podzieliła się także swoją opinią na temat czwartego sezonu.

Raver-Lampman powiedział: „(Przyp. red. - To) jest naprawdę pełne klasycznych bzdur i szaleństw związanych z rodziną „The Umbrella Academy” historia, której nie możesz się doczekać”.

Dodała: „Jest kilka niewiarygodnych nowych postaci i złoczyńców, którzy są niezwykle ekscytujący”.

„The Umbrella Academy”: sezon 4. Zwiastun

Jak na razie nie dostaliśmy pełnego zwiastuna 4. sezonu „The Umbrella Academy”, ale pod koniec 2023 roku Netfliks wypuścił małą zapowiedź w postaci krótkiego wideo. To mała relacja z tego, jak wyglądała praca na planie produkcji.

Czy to będzie ostatni sezon „The Umbrella Academy”?

Blackman potwierdził, że 4. sezon „The Umbrella Academy” jest zarazem ostatnim i nie ma planów przedłużania serii. Nie wiemy jeszcze, jak to wszystko się potoczy, ale już wcześniej mówił, jak chciałby zakończyć serial.

„Myślę, że gdybyśmy dotarli do czwartego sezonu, byłoby to wspaniałe zakończenie serialu. Nie twierdzę, że nie mogłem zrobić więcej, ale wiesz, myślę, że byłoby to bardzo satysfakcjonujące dla widzów, cztery pory roku”, powiedział Blackman.

„Wiem, dokąd chcę dojść. Wiem, gdzie chcę zakończyć i jeśli będziemy mieli szczęście, mam nadzieję, że fani będą mogli to zobaczyć”, dodał.

„The Umbrella Academy” sezon 4. pojawi się na Netfliksie już 8 sierpnia 2024 roku.

Fani seriali nie mogą narzekać na nudę w ostatnim czasie. W połowie maja br. na platformie pojawił się długo wyczekiwany 3. sezon "Bridgertonów".

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek