Na początku 4. sezonu „The Boys” liczebność zespołu superbohaterów słynnej Siódemki została poważnie uszczuplona. Pozostało zaledwie czterech członków – Homelander, A-Train, The Deep i przerobiony Black Noir. Staje się jasne, że nadszedł czas na rekrutację nowych twarzy.

W pierwszych trzech odcinkach nowego sezonu do Siódemki dołączają dwie postaci. Świeżo upieczonymi członkiniami organizacji superhobaterów stają się Siostra Sage i Petarda.

Duet nie mógłby być bardziej odmienny – Petarda to przedstawicielka skrajnej prawicy, która wierzy w wiele szokujących teorii spiskowych. Natomiast Siostra Sage jest zdecydowanie bardziej subtelna w swoim podejściu i ma wyjątkową moc, która imponuje nawet Homelanderowi. Kim jest Siostra Sage i czy jest postacią z komiksów „The Boys”?

O to, co wiemy o nowej postaci uwielbianego serialu Amazon Prime Vide.

Kim jest siostra Sage w 4. sezonie „The Boys”?

Siostra Sage to nowa superbohaterka, która po raz pierwszy pojawia się w „The Boys” , gdy Homelander próbuje zwerbować nowego członka do Siódemki. Choć Ashley początkowo jest nie jest zbyt nią zainteresowana, Homelander postanawia złożyć jej wizytę.

Jest najinteligentniejszą czującą istotą na Ziemi, a jej mocą jest po prostu siła umysły. Jest geniuszem strategii i woli, żeby nazywano ją Sage, ale Vought dodała do jej pseudonimu słowo „Siostra”.

Mówi Homelanderowi, że może mu pomóc w jego dążeniu do stworzenia dziedzictwa dla syna i stworzenia świata na jego podobieństwo. On przyprowadza ją do Siódemki, aby mu doradzała. Siostra Sage wdraża strategię, zgodnie z którą ludzie mają znaleźć się w strasznym niebezpieczeństwie, a wtedy Homelander ma wkroczyć i stać się wybawicielem – niczym Cezar.

Czy Siostra Sage występuje w komiksach „The Boys”?

W przeciwieństwie do wielu innych postaci z „The Boys”, Siostra Sage nie pojawiła się w oryginalnych komiksach. Ta superbohaterka została stworzona na potrzeby serialu Amazon Plus Video.

W rozmowie z „Entertainment Weekly” Eric Kripke wyjaśnił, dlaczego chciał włączyć do serialu postać posiadającą zdolności takie, jak ma Sage, mówiąc: „To naprawdę zabawna moc. Wiele światów superbohaterów ma tę postać. Podczas gdy większość z nich to zazwyczaj biali chłopcy, chcieliśmy czarnej kobiety, która wychowała się w obszarze o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, więc nikt jej, do cholery, nie słucha”.

„To zarówno komentarz, jak i satyra, że masz dosłownie najmądrzejszą osobę na świecie, która mogłaby wyleczyć wszystkie bolączki społeczeństwa, ale po prostu nikt jej nie słucha. Więc staje się zawziętą mizantropką”.

Kontynuował: „Zawsze mówiliśmy, że jednym z największych problemów Homelandera jest to, że jest otoczony przez idiotów. Dlatego też, gdyby rzeczywiście można było sprowadzić kogoś, kto jest geniuszem taktycznym, uczyniłoby to Homelandera znacznie bardziej niebezpiecznym”.

Kto gra Sister Sage w 4. sezonie „The Boys”?

Siostrę Sage gra Susan Heyward w 4. sezonie „The Boys”. Aktora wystąpiła w takich produkcjach jak „Poltergeist”, „Za lepsze jutro”, „Delilah”, „Radium Girls”, „Niesamowita Jessica James”, „Powers”, „Vinyl” , „The Light of the Moon”. Ma też na koncie gościnne występy w takich tytułach jak „Orange Is the New Black”, „Tommy”, „The Following” oraz „666 Park Avenue”.

