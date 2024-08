Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery „The Umbrella Academy”.

Przyszedł czas, aby pożegnać się z rodzeństwem Hargreevesów, ponieważ 4. sezon „The Umbrella Academy” oficjalnie pojawił się na Netfliksie.

Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Piątka (Aidan Gallagher), Ben (Justin H Min) i Viktor (Elliot Page) po raz pierwszy wystąpili na małym ekranie pięć lat temu, w 2019 roku.

Teraz, gdy 4. sezon trafił na Netfliksa, zobaczyliśmy, jak nasza dysfunkcyjna rodzina bohaterów ratuje wszechświat jeszcze raz, ale ponosi bardzo wysoką cenę. Obsada przyznała, że emocje w finałowych scenach były bardzo prawdziwe i odczuwalne na planie zdjęciowym.

Sheehan powiedział RadioTimes.com o tym zakończeniu: „Czuję się z tym dość spokojnie. Z pewnością miało to rodzaj zamknięcia książki”, podczas gdy Hopper dodał: „Kończy się właściwie, co zawsze jest najlepsze przy zakończeniu jakiegokolwiek serialu... ten serial tego potrzebował”.

Aktorka grająca Lilę, Ritu Arya, powiedziała: „Byłam emocjonalnym wrakiem! To było dla mnie bardzo trudne. Po prostu kocham tę obsadę i kocham ten serial. Więc myślę, że było to łatwe pod względem wywołania emocji – to było po prostu prawdziwe”.

Oto, co musicie wiedzieć o zakończeniu 4. sezonu „The Umbrella Academy”.

Wyjaśniamy zakończenie 4. sezonu „The Umbrella Academy”

Rodzeństwo Hargreevesów poświęciło się, pozwalając, aby zostało wymazane z historii, ponieważ ich istnienie powodowało rozpad pierwotnej linii czasowej.

Wyjaśniając, dlaczego zdecydował się na takie zakończenie, showrunner Steve Blackman powiedział RadioTimes.com: „Zawsze chciałem zadać to pytanie na początku, czy można być superbohaterem, jeśli nikt nigdy nie wiedział, że istniałeś? Czy superbohaterem jest ktoś, ponieważ wszyscy wiedzą, kim jest, czy dlatego, że on sam wie, kim jest? Jak to działa?”.

„Więc pomyślałem, co się stanie, gdy ich nie będzie i nikt nigdy nie wiedział, że istnieli? Kim naprawdę byli? I czy nadal ich kochamy tak samo jak my?”, stwierdził.

„To jest więc takie filozoficzne pytanie, jak by się czuli, gdyby nikt nie wiedział, co zrobili? I myślę, że to świetny sposób na zakończenie – powiedzieć: Czym była ta rodzina? I czy miała znaczenie?' I myślę, że miała znaczenie”, dodał.

Rozłóżmy to na części. Świeżo po swojej walce w CIA Diego widzi swoje małżeństwo w nowym świetle – ale po romansie Lili i Piątki, czy jest dla nich za późno? Diego i Luther wracają do domu na Boże Narodzenie, ale Lili nigdzie nie ma. Dziewczyna i Piątka wracają do domu po siedmiu latach skakania po liniach czasowych, a Lila ponownie spotyka się z Diego i ich dziećmi, a także z Piątką wyraźnie zranionym przez te interakcje.

W międzyczasie, Viktor i Reginald (Colm Feore) znajdują Bena i Jennifer. Viktor przekonuje swojego ojca, aby powstrzymał się od natychmiastowego zastrzelenia ich w próbie zatrzymania Oczyszczenia. Próbują negocjować z Jean (Megan Mullally) i Gene (Nick Offerman), aby odzyskać Bena i Jennifer, ale jako Abigail (Liisa Repo-Martell) w przebraniu Gene zaczyna brzmieć trochę dziwnie, kłócąc się ze swoim mężem Reginaldem. Gdy zaglądamy do budynku, szybko staje się jasne, że Ben i Jennifer szybko przekształcają się w potwory.

Viktor przekonuje swojego ojca, aby pozwolił mu porozmawiać z Benem. Udaje Strażnika, dołączając do tłumu, zanim wślizgnie się do budynku. Zostaje złapany w połowie drogi, ale używa swoich mocy, aby zniszczyć jednego ze Strażników próbujących go powstrzymać. Kiedy Viktor znajduje Bena, jest on nie do poznania, z bulwiastymi naroślami na tym, co kiedyś było jego skórą.

Twierdzi, że nie opuści Jennifer, a gdy Viktor próbuje go przekonać, jego głos zniekształca się, co jasno pokazuje, że zmienia się w coś, co nie jest już Benem Hargreevesem.

Viktor wyjaśnia Benowi, że Oczyszczenie zmienia zarówno jego, jak i Jennifer, i że pozostanie razem tylko pogorszy sytuację. Gdy Reginald dzwoni do Viktora, Ben używa swoich macek, aby odrzucić Viktora na bok. Ben nakazuje Viktorowi i jego rodzeństwu odejść, mówiąc, że nie może tego kontrolować i nie chce ich skrzywdzić.

Viktor próbuje wyssać toksynę z Bena i widzi wizję bujnego zielonego parku. Później okazuje się, że to Ben próbował pokazać swojemu bratu pierwotną linię czasową i powiedzieć mu, co musi zrobić. Snajperzy Reginalda oddają strzał, a Ben odpycha Viktora z toru kuli, przyjmując strzał w klatkę piersiową zamiast niego. Z czasem Ben i Jennifer natrafiają na gigantycznego potwora, znanego również jako Oczyszczenie, który ma pochłonąć wszystko w tym świecie.

W międzyczasie, Klaus, Allison i Claire (Millie Davis) również przybywają do domu rodziny Diego i Lili, świeżo po tym, jak Klaus został uratowany po pochowaniu żywcem, a Luther mówi ekipie, że muszą znaleźć Bena i Jennifer (Victoria Sawal) zanim zrobią to Strażnicy. Diego wyczuwa, że coś się dzieje między Piątką a Lilą i opowiadają, co się stało w metrze – i dlaczego zdecydowali się przestać uciekać po pewnym czasie. Diego pyta Lilę, czy kocha Piątkę, a ona nie ma szansy odpowiedzieć, zanim zobaczą lokalizację Bena transmitowaną w telewizji.

Rodzeństwo próbuje i nie udaje się im niepostrzeżenie dotrzeć, aby uratować Bena przed tłumem Strażników strzelających do nich. Pomimo niechęci, Piątka udaje się przenieść grupę z miejsca – i do budynku z Benem i Viktorem.

Rodzeństwo próbuje walczyć z Benem na różne sposoby – Diego wchodzi z bronią w ręku, podczas gdy Piątka przenosi siebie i Lilę do osłony. Luther próbuje odwrócić uwagę Bena, a Klaus odkrywa, że potrafi latać, unosząc siebie i Luthera w bezpieczne miejsce. Allison odciąga Viktora, a Piątka próbuje zastrzelić Bena. Lila używa swoich laserów z oczu, aby spowodować eksplozję – ale to tylko napędza Bena.

Diego i Piątka wdają się w bójkę o Lilę, podczas gdy Allison nadal widzi Bena w potworze. Lila i Viktor łączą swoje moce, ale znowu bez skutku. Allison zostaje znokautowana, a rodzeństwo rezygnuje z walki z potworem, aby sprawdzić, co z nią.

Widzimy Piątkę z powrotem w systemie metra i widzi wersję siebie wędrującą poza pociągiem. Podążając za nią, natrafia na delikatesy pełne różnych wersji siebie. Ustala, że powinna istnieć tylko jedna linia czasowa, a rodzeństwo Hargreevesów pierwotnie ją rozbiło, co skutkowało nieskończoną ilością linii czasowych – i nieskończoną pętlą, gdy rodzeństwo próbuje uratować świat.

Uświadamia sobie, że Hargreevesowie próbowali uratować świat 145,412 razy i widzi wszystkie sposoby, w jakie spowodowali zagładę. Okazuje się, że jeden z Piątek stworzył Komisję w próbie powrotu do pierwotnej linii czasowej, ale rodzina jest problemem. Jak mówi Piątka, „Jesteśmy skazani na ratowanie lub niszczenie świata w nieskończoność”. Nasza Piątka twierdzi, że musi wrócić do swojej rodziny i zapobiec problemowi.

Rodzina ponownie spotyka się z Claire i rodziną Lili, gdy Piątka wraca i ujawnia, że to oni są problemem. Nagietek, który zainfekował ich matki i spowodował ich narodziny, miał nieoczekiwany efekt uboczny w postaci rozbicia linii czasowej, a linie czasowe przenikają się nawzajem (stąd Strażnicy znajdujący te wszystkie artefakty). Mówi, że muszą wrócić do pierwotnej linii czasowej.

Piątka mówi, że muszą pozwolić, aby nagietek w ich ciałach połączył się z durango w Oczyszczeniu – i w ten sposób przestaną istnieć i rozwiążą problem. Diego mówi Lili, aby uratowała siebie i dzieci (mimo że Piątka wskazuje, że to nie zadziała, ponieważ nagietek jest również w jej ciele). Allison mówi Claire, aby poszła z Lilą, a ona przenosi swoją rodzinę do metra. Piątka podąża za nią, prosząc, aby nie odchodziła. Wchodzi do pociągu – ale w ostatniej chwili wysiada, zostawiając swoją rodzinę i Claire, aby podróżowali sami do bezpieczniejszej linii czasowej. Gdy Lila załamuje się, Piątka ją przytula, a para wraca do reszty rodzeństwa.

Rodzeństwo mówi sobie ostatnie słowa (niektóre z nich były improwizowane, jak ujawnił David Castañeda dla RadioTimes.com), przygotowując się do poświęcenia. Trzymają się za ręce, gdy Oczyszczenie ich pochłania i, tak po prostu, rodzeństwo Hargreevesów zostaje wymazane z historii.

Gdy się żegnamy i widzimy usunięcie dodatkowych linii czasowych, widzimy emocjonalny montaż ich przygód z ostatnich czterech sezonów, zanim dotrzemy do bujnego zielonego parku, który widzieliśmy z pierwotnej linii czasowej.

Oczywiście rodzeństwo zniknęło, ale rodzina Lili i Claire wydaje się szczęśliwa. Gdy serial się kończy, słyszymy Reginalda Hargreevesa mówiącego: „W dwunastej godzinie ósmego dnia sierpnia 2024 roku, absolutnie nic niezwykłego się nie wydarzyło. Można by powiedzieć, że to był po prostu normalny dzień”.

Na koniec widzimy różne postacie, które znaliśmy z „The Umbrella Academy”, szczęśliwie żyjące w parku – co dowodzi, że poświęcenie było tego warte. Wśród nich są:

Grace, matka rodzeństwa Hargreevesów (grana przez Jordan Claire Robbins), pchająca wózek z dzieckiem.

Szwedzi, trojaczki zabójcy wynajęci przez Komisję Czasu, aby zabić Piątkę (grani przez Jasona Brydena, Krisa Holden-Rieda i Toma Sinclaira) grający w frisbee.

Handler w Komisji (Kate Walsh) rozmawiająca przez telefon po treningu.

Hazel (Cameron Britton), dobroduszny agent z Komisji i Agnes Rofer (Sheila McCarthy) – właścicielka Griddy's Donuts i miłość Hazel – jeżdżący razem na rowerach.

Wyjaśniamy scenę po napisach końcowych 4. sezonu „The Umbrella Academy”

Ale to jeszcze nie koniec. Gdy wracamy do parku w scenie po napisach, kamera przesuwa się w dół, aby pokazać osiem kwitnących kwiatów nagietka (wyraźne odniesienie do elementu, który zainfekował nasze rodzeństwo Hargreevesów).

Ten moment jest otwarty na interpretację, ale lubimy myśleć, że oznacza to, że rodzeństwo Hargreevesów nie zostało całkowicie wymazane z historii.

Rozmawiając z RadioTimes.com o tym momencie, showrunner Steve Blackman odmówił ujawnienia czegokolwiek, mówiąc: „To taki szczegół! To dla fanów, aby zdecydowali, co to oznacza – nie zamierzam podawać swojej interpretacji, ale każdy może mieć swoją własną interpretację, co to oznacza”.

Co się stało z Jean i Gene'em?

Pod koniec sezonu, Jean i Gene Thibedeau kończą martwi – oboje giną z rąk Abigail. Przypomnienie – wchodząc w ten odcinek, Gene (Nick Offerman) już nie żyje, a jego ciało jest noszone jako przebrane przez Abigail. Więc, gdy mówimy o Gene w tym odcinku, mówimy o Abigail w ciele Gene.

Odcinek zaczyna się po tym, jak Jean i Gene nakazali Strażnikom „zagrać piosenkę” – innymi słowy, zebrać swoje oddziały i wezwać do rozpoczęcia Oczyszczenia. Piosenka, o której mowa? „Map of the Problematique” zespołu Muse – oto ten wspaniały soundtrack wraca ponownie!

Członkowie Strażników zatrzymują się w swoich działaniach – jeden nawet zostawia dziecko – i zbierają broń, maszerując razem ulicami. Jean i Gene wygłaszają płomienne przemówienie, mówiąc swoim zwolennikom, że Oczyszczenie musi się odbyć – mimo że inni próbują je powstrzymać.

Jean i Gene kłócą się, ponieważ Jean wie, że coś zmieniło się w jej mężu. Twierdzi, że „niewierzący” wpłynęli na niego i podważa autorytet Gene'a przed swoimi zwolennikami. Gene nagle rozcina brzuch swojej żony, zabijając ją natychmiast i mówi swoim przerażonym zwolennikom, że zdradziła ich wszystkich.

Gene słyszy ryki Bena z wnętrza budynku i ogłasza, że Oczyszczenie nadeszło. Później w odcinku widzimy, jak Gene siada obok Reginalda i ujawnia, że przez cały czas był Abigail w przebraniu.

Czego chce Abigail?

Abigail, żona Sir Reginalda Hargreevesa, chce naprawić sytuację po uwolnieniu elementów nagietka na świat.

Dlatego przybiera różne przebrane przez cały serial, aby udaremnić plany Sir Reginalda i upewnić się, że Ben i Jennifer rzeczywiście spowodują Oczyszczenie, wymazując alternatywną linię czasową. Najpierw przebrana jest za Sy Grossmana, pomagając Gene i Jean w ich misji, a następnie przebrana za samego Gene, zabijając Jean.

Gdy potwór zaczyna siać spustoszenie w mieście, Sir Reginald poddaje się, pytając siebie, dlaczego czekał z oddaniem strzału zamiast zabić Bena. Gene siada obok niego i zapewnia go, że jest dobrym człowiekiem. Wciąż nie mając pojęcia, że Gene to Abigail w przebraniu, Reginald pyta go, czy wie, co zrobił, a on odpowiada, że zakończył świat, dodając: „I to jest dobra rzecz, mój kochany”.

Abigail zdejmuje swoje przebranie, ujawniając Reginaldowi, że to ona była przez cały czas. Mówi, że umieranie było jej pokutą za stworzenie czegoś tak śmiercionośnego (nagietka).

Ujawnia, że Reginald uwolnił nagietek na ten świat po zniszczeniu ich własnego, a Reginald mówi, że zrobił to, ponieważ był samotny bez niej, ujawniając, że nagietek przywrócił ją do życia.

Mówi mu, że jej obowiązkiem było naprawienie tego, ujawniając, że to ona udaremniła wszystkie jego plany, aby trzymać Bena i Jennifer z dala od siebie. Potwór następnie przychodzi po nich oboje, gdy akceptują swój los.

Wszystkie sezony „The Umbrella Academy” są już dostępne na Netfliksie.

