Nie jest tajemnicą, że choć produkcje z tego uniwersum od dawna nie prezentują równego poziomu i w ostatnim czasie twórcom przydarzyło się sporo wpadek, piosenki Marvela zawsze tworzą świetny klimat - nawet w tych mniej udanych filmach i serialach. Wystarczy przesłuchać soundtracków z "Kapitan Marvel" czy "Marvels".

"Echo" to kontynuacja innego miniserialu ze świata Marvela - "Hawkeye". Tym razem akcja podąża za Mayą Lopez (Alaqua Cox), która dążyła do zemsty na Kingpinie (Vincent D'Onofrio), maczającym palce w śmierci jej ojca.

W "Echo" poznajemy lepiej historię Mai, zagłębiając się w przeszłość dziewczyny. Niestety to właśnie demony z minionych lat wreszcie doganiają bohaterkę, która będzie musiała stawić im czoła.

Za oryginalną ścieżkę dźwiękową do "Echo" odpowiada amerykański kompozytor Dave Porter, którego możecie znać również z takich produkcji jak "Czarna lista", "Zadzwoń do Saula" czy "Breaking Bad". Jego portfolio prezentuje się dość imponująco, czyż nie? Oczywiście twórcy wykorzystali też znane już popularne utwory. Poniżej prezentujemy całą listę.

Ścieżka dźwiękowa Echo: Pełna lista piosenek z serii Marvel

Odcinek 1

„Crazy” – Doechii

„Pretty Waste” - BONES UK

„Centrefold” – The J Geils Band

„Burning” – Yeah Yeah Yeahs (na napisach końcowych)

Odcinek 2

„All My Life” - K-Ci & JoJo

Odcinek 3

„Dragula” - Rob Zombie

„New York Minute” - Don Henley

„When We Remain” - Samantha Crain

„Feral Love” - Chelsea Wolfe (over credits)

Odcinek 4

„That Empty Feeling” - Ronnie Dove

„Sing To Me” - Kallie Jean

„Down to the River to Pray” - Alison Krauss

„Bread & Cheese (feat Black Bear)” - The Halluci Nation

Odcinek 5

„Jingle Dress Song” - Northern Cree

„When We Remain” - Samantha Crain

Piosenki Marvela: Motyw przewodni w "Echo"

Piosenka przewodnia w "Echo" to "Burning" autorstwa Yeah Yeah Yeahs. Utwór został napisany przez członków zespołu, wydany w 2022 roku, nawiązuje do napiętej sytuacji na świecie. Karen O powiedziała wcześniej o utworze: „Jeśli świat stanie w ogniu, mam nadzieję, że najbardziej ukochani pozostaną chronieni i że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić to, co najbardziej cenimy w tym życiu.

„Burning to piosenka o tym uczuciu, sygnały dymne dla duszy. Błagamy, żeby to ostudzić, po prostu robimy to najlepiej, jak potrafimy”, dodała.

Jeśli lubicie muzykę z filmów o superbohaterach, sprawdźcie piosenki z "Kapitan Marvel", które zebraliśmy w naszym artykule.

