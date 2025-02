Serial „Biały Lotos” (The White Lotus) to jedna z najgłośniejszych produkcji ostatnich lat, która błyskawicznie podbiła serca widzów i krytyków. Produkcja HBO, stworzona przez Mike’a White’a, wciąga w świat luksusowych kurortów, gdzie pod powierzchnią pięknych widoków kryją się sekrety, napięcia społeczne i emocjonalne dramaty. Satyra na uprzywilejowanych, bogatych ludzi prawiła, że kariera Jennifer Coolidger zyskała nowe życie. Show-biznes i widzowie przypomnieli sobie o słynnej matce Stiflera z „American Pie”. Losy jej serialowej postaci potoczyły się jednak tragicznie. Przed nadchodzącą premierą trzeciego sezonu fani zastanawiają się, czy Tanya wróci. A może twórca serii zastąpi ją inną bohaterką, która stanie się ikoną?

Uwaga! W dalszej części artykułu znajdują się spoilery

W trzecim sezonie „Białego Lotosu” zobaczymy nową Jennifer Coolidge?

Trzeci sezon „Białego Lotosu”, który zabierze widzów do Tajlandii, zapowiada się jako największy i najbardziej ambitny z dotychczasowych. Twórca serialu Mike White zapowiada, że historia skupi się na duchowości i władzy. Zapowiedział również, że nie zabraknie ikonicznych występów, które z pewnością zapadną w pamięci widzów. Po tragicznym końcu postaci granej przez Jennifer Coolidge, serialowa Tanya nie może wrócić do produkcji. White przyznał, że gwiazda jest nie do zastąpienia. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się inna mocna bohaterka.

Jak można zastąpić Jennifer? Nie chodzi tylko o część twórczą, ona jest bardzo dobrą przyjaciółką, a także dużą częścią serialu po prostu jako osoba. Nie przyjaźnię się z obsadą tak, jak przyjaźnię się z Jennifer. Ale zdecydowanie są pewne występy, które moim zdaniem dorównują jej, jeśli chodzi o, miejmy nadzieję, ikoniczne występy – powiedział twórca serialu na łamach serwisu „Time”.

O czym jest serial „Biały Lotos”?

Każdy sezon serialu rozgrywa się w innym ekskluzywnym hotelu należącym do fikcyjnej sieci White Lotus, ukazując losy bogatych gości oraz pracowników ośrodka. To satyra na klasę wyższą, pełna czarnego humoru, społecznych komentarzy i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Sezon 1 (2021) – Hawaje: historia kilku turystów, którzy spędzają tydzień w rajskim kurorcie. Napięcia między bohaterami eskalują, prowadząc do tragicznego finału.

(2021) – Hawaje: historia kilku turystów, którzy spędzają tydzień w rajskim kurorcie. Napięcia między bohaterami eskalują, prowadząc do tragicznego finału. Sezon 2 (2022) – Sycylia: nowe postacie, nowy hotel i kolejne tajemnice – tym razem fabuła koncentruje się na relacjach miłosnych i zdradzie.

(2022) – Sycylia: nowe postacie, nowy hotel i kolejne tajemnice – tym razem fabuła koncentruje się na relacjach miłosnych i zdradzie. Sezon 3 (zapowiedziany na 2025) – Tajlandia: twórcy obiecują jeszcze więcej dramatów i intryg w kolejnym luksusowym miejscu.

Kim jest Jennifer Coolidge?

Jennifer Coolidge to amerykańska aktorka, która zyskała status kultowej gwiazdy dzięki swoim charyzmatycznym i często komediowym rolom. Znana jest z występów w filmach, serialach oraz na scenie, a jej charakterystyczny głos i wyjątkowe poczucie humoru sprawiają, że trudno jej nie rozpoznać.

Jennifer Coolidge urodziła się 28 sierpnia 1961 roku w Bostonie w stanie Massachusetts. Studiowała aktorstwo na American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku, a jej kariera rozpoczęła się od niewielkich ról telewizyjnych i filmowych. Zasłynęła przede wszystkim z ról komediowych, które przyniosły jej ogromną popularność:

Jeanine Stifler, czyli „Mama Stiflera” w serii „American Pie” – ta rola uczyniła ją ikoną komedii i jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kultowej serii.

w serii „American Pie” – ta rola uczyniła ją ikoną komedii i jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów kultowej serii. Paulette Bonafonté w „Legalnej blondynce” – jako sympatyczna kosmetyczka zaprzyjaźniona z Elle Woods (Reese Witherspoon) skradła serca widzów.

w „Legalnej blondynce” – jako sympatyczna kosmetyczka zaprzyjaźniona z Elle Woods (Reese Witherspoon) skradła serca widzów. Tanya McQuoid w „Białym Lotosie” – ta rola w serialu HBO przyniosła jej nagrodę Emmy i Złoty Glob, a jej postać stała się jedną z najbardziej uwielbianych w telewizji.

