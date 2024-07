1 z 11

Już pisaliśmy o tym, że Radosław Majdan wystąpił w Barwach Szczęścia. Teraz mamy dla Was zdjęcia z odcinka, w którym pojawi się piłkarz! Ale też jako pierwsi informujemy Was, że w serialu razem z Majdanem pojawią się legendarny komentator sportowy Dariusz Szpakowski oraz były piłkarz Jan Tomaszewski! Szpakowski wcieli się w serialu w rolę... dziennikarza. Majdan, Szpakowski i Tomaszewski pojawią się w wątku piłkarskim, który coraz silniej przewija się w serialu "Barwy Szczęścia"

Wszystko za sprawą nowej postaci, która niedawno dołączyła do serialu – Darka Janickiego (Andrzej Niemyt). Darek to zawodnik warszawskiego klubu Powiśle, który z powodzeniem radzi sobie też w reprezentacji Polski. Piłkarz razem ze swoją narzeczoną modelką wprowadził się na osiedle, na którym mieszka Władek Cieślak (Przemysław Stippa) i panowie zdążyli się już zaprzyjaźnić. Warto przypomnieć, że Władek całkiem niedawno na dobre zakończył związek ze swoim długoletnim partnerem Maciejem.

Pisaliśmy już wcześniej, że w nadchodzącym tygodniu nastąpi przełom w relacjach pomiędzy Darkiem i Władkiem. Obaj spędzą ze sobą noc, a Janicki dojdzie do wniosku, że ma dosyć ukrywania przed światem swojej orientacji seksualnej. Czy Cieślak przemówi mu do rozumu i wytłumaczy, że takie wyznanie źle wpłynie na piłkarską karierę Darka? Jakiego wywiadu udzieli Janicki Dariuszowi Szpakowskiemu? Te i inne odpowiedzi w najbliższych odcinkach „Barw Szczęścia”.

Zapraszamy do serialowej galerii z Radosławem Majdanem, Dariuszem Szpakowskim i Janem Tomaszewskim.

