Tymczasem do Iwony dzwoni Maria. Zaskakuje córkę informacją, że właśnie wsiadają z Markiem (Marcin Perchuć) do samolotu i za kilka godzin będą w Polsce. Uradowani Pyrkowie rzucają się w wir przygotowań do rodzinnej kolacji. W drodze z lotniska dochodzi do tragicznego wypadku. Przewieziona do szpitala Maria umiera na stole operacyjnym...