Radosław Majdan zadebiutuje w... serialu. Majdan zagra w "Barwach Szczęścia"! Zobaczymy go u boku Katarzyny Zielińskiej czy Katarzyny Glinki? Raczej nie. Wystąpi w innym wątku, będzie komentatorem sportowym w telewizji i omówi sprawę jednego z bohaterów serialu "Barwy Szczęścia". Wygląda na to, że po tym jak Radosław Majdan był już piłkarzem, modelem, gitarzystą, jurorem w show czy rzecznikiem prasowym drużyny piłkarskiej próbuje nowych wyzwań w życiu. A także wraca do tego, co lubi najbardziej. Radosław Majdan znowu trenuje grę w piłkę! Ciekawe, co na to wszystko Małgosia Rozenek? :)

Radosław Majdan i Małgosia Rozenek na zakupach w galerii handlowej:

