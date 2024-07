Budzyński (Krystian Wieczorek) od początku miał do Magdy (Anna Mucha) „słabość”... a po rozstaniu z żoną znów jest wolny. Czy zobaczymy w serialu kolejny romans? Zapraszamy na 1286 odcinek „M jak Miłość”, a w nim...

W najbliższy wtorek prawnik postanowi wyjechać na kilka dni do Kolumbii - żeby ustalić z Martą warunki rozwodu. I na pożegnanie wyzna Magdzie, jak bardzo będzie za nią tęsknił…

- Będzie mi brakować naszych rozmów… A najbardziej twojego uśmiechu. Jakoś dziwnie się do niego przywiązałem…

Chwilę później szef spróbuje za to dziewczynę pocałować... a Magda, wzburzona, zerwie się i wybiegnie z kancelarii. Budzyński od razu jednak ruszy jej śladem – i w końcu dogoni przyjaciółkę na ulicy.

- Magda! Poczekaj, nie wiem, co mnie napadło! Chcę cię z całego serca przeprosić za swoje zachowanie...

- Cieszę się, że wyjeżdżasz… że nie będziemy rozmawiać, pracować razem i bez przerwy się widywać!

- Przepraszam! Zachowałem się jak szczeniak i rozumiem, że jesteś na mnie zła…

- Jestem zła na siebie… Za to, że tak bardzo… podobał mi się ten pocałunek… I że tak na niego czekałam!