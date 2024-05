Zmiany w TVP wciąż budzą wielkie emocje wśród widzów. Głośno było o roszadach w "Pytaniu na śniadanie", a teraz wszyscy mówią o zmianach, jakie zachodzą również w popularnych programach rozrywkowych. Jak się właśnie okazało, także uwielbiane show "Tak to leciało" nie ominą roszady i z posadą prowadzących mają pożegnać się Sławomir i Kajra. Kto ich zastąpi? Ta wiadomość może ucieszyć fanów "M jak miłość"!

Kto zastąpi Sławomira i Kajrę w "Tak to leciało"?

Program "Tak to leciało" zadebiutował w TVP w 2008 roku i regularnie pojawiał się w ramówce stacji do 2012 roku. Wówczas prowadzącym show był Maciej Miecznikowski, wokalista zespołu muzycznego Leszcze. Po 10 latach przerwy "Tak to leciało" powróciło do TVP, a gospodarzami programu zostali Sławomir i Kajra.

W obliczu wielkich zmian, jakie ostatnio zachodzą w Telewizji Polskiej, już jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że Sławomir i Kajra mogą stracić posadę prowadzących w "Tak to leciało". Według najnowszych medialnych doniesień, plotki okazały się prawdą i rzeczywiście popularna para nie pojawi się w nowym sezonie show w roli gospodarzy.

Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Kto zatem może ich zastąpić w tej roli? Według ustaleń portalu Plotek.pl, nowym prowadzącym "Tak to leciało" ma zostać były gwiazdor "M jak miłość", Kacper Kuszewski! Ostatnio aktora mogliśmy regularnie oglądać w programie "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi", a teraz wszystko wskazuje na to, że szykuje się jego wielki powrót do TVP.

AKPA/Piętka Mieszko

Kacper Kuszewski ma pojawić się na planie "Tak to leciało" już 3 czerwca. Najprawdopodobniej będzie jedynym prowadzącym show.

Kacper okazał się na castingu najlepszy. Jest sympatyczny, ma super kontakt z uczestnikami no i ładnie śpiewa. Talent muzyczny był podstawą do angażu, bo prowadzący musi pomagać w śpiewie uczestnikiem programu. Produkcja też liczy, że przyciągnie przed ekrany widzów TVP, którzy mu kibicowali w ,,M jak miłość'' - przekazał informator Plotka

Cieszycie się, że Kacper Kuszewski najprawdopodobniej znów pojawi się w TVP?

