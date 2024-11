W 1828 odcinku serialu "M jak Miłość" widzów czeka szokujący zwrot akcji. Piotrek Zduński zdradzi swoją żonę Kingę z Franką, żoną swojego brata Pawła! Wszystko wydarzy się na weselu, na którym będą się bawić. Czy pocałunek postawi pod znakiem zapytania dalsze losy bohaterów?

Reklama

Piotrek zdradzi Kingę w "M jak miłość"!

Nadchodzący odcinek "M jak Miłość", który zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej już 18 listopada, zapowiada się niezwykle emocjonująco. W trakcie wesela widzowie będą świadkami szokującego zdarzenia! Piotrek Zduński (Marcin Mroczek), który przez lata uchodził za wzór męża i ojca, zdradzi swoją żonę Kingę (Katarzyna Cichopek)! Partnerką w tej zdradzie okazuje się Franka (Dominika Kachlik), żona jego brata Pawła (Rafał Mroczek).

Moment zdrady ma miejsce w sali weselnej. W trakcie tańca Piotrek i Franka zaczynają okazywać sobie coraz więcej emocji. Kulminacyjnym punktem tej chwili jest namiętny pocałunek i to na samym środku parkietu! Oboje jednak byli pod wpływem alkoholu i, jak się okazuje, Piotrek nie będzie pamiętał, jak doszło do pocałunku ze szwagierką. Sugeruje to, że nie był w pełni świadomy swoich działań.

Dla widzów jednak sam fakt zdrady jest wystarczającym powodem, by zastanawiać się, jakie będą konsekwencje tego momentu. Czy Piotrek przyzna się Kindze? Jak na tę sytuację zareaguje Paweł, który dotychczas darzył brata zaufaniem? Widzowie od zawsze darzyli ogromną sympatią Piotrka i Kingę, uznając ich nawet za wzór małżeństwa. W sieci już pojawiły się pierwsze głosy, że postawa bohatera ich zawiodła.

Wiem, że liczy się oglądalność, ale po co psuć tak fajne pary..

Kiedyś sobie powiedziałam, że jak Piotrek zdradzi Kingę, to przestaje oglądać ''M jak miłość''… chyba nadchodzi ten moment

Relacja Piotrka i Pawła była dotychczas przedstawiana jako niezwykle bliska. Kinga natomiast, która zawsze wspierała Piotrka i wybaczała mu wiele trudnych sytuacji, może nie być skłonna zapomnieć o takiej zdradzie. Co więcej, Franka, żona Pawła, również znajdzie się w centrum uwagi, gdy jej mąż pozna prawdę o pocałunku. Po tym, co się wydarzyło, ich więzi zostaną wystawione na ciężką próbę!

Odcinek 1828 przyniesie widzom wiele emocji, stawiając pod znakiem zapytania dalsze losy rodziny Zduńskich oraz ich relacje. Serial "M jak miłość" od przeszło 20 lat dostarcza fanom mnóstwo skrajnych wrażeń - od śmiechu, po łzy wzruszenia i niepokój. Warto przypomnieć, że równocześnie szerokim echem odbija się wątek Marcina (Mikołaj Roznerski), który co prawda wrócił do bliskich, jednak nadal cierpi na utratę pamięci. Czy w końcu i w jego życiu zaświeci słońce i wszystko wróci o normy? To pokażą najbliższe epizody.

Reklama

Zobacz także: Zaskoczyły mnie wpisy fanów. Piotr ze "ŚOPW" nie pojawi się na finale? "Niech zrobi porządek w głowie"