Ważną rolę w opowieści o losach Mostowiaków odegrała serialowa Marta. „M jak miłość” to przygoda, którą Dominika Ostałowska rozpoczęła już od pierwszego odcinka. Córka Lucjana i Barbary Mostowiaków to prawdziwa duma rodziców. Życie zawodowe Marty jest pełne sukcesów i dostarcza jej sporo emocji. Warszawska sędzia często wydaje wyroki w niełatwych sprawach. Choć jej kariera kwitnie, życie osobiste to czasem emocjonalny rollercoaster. W przeszłości kobieta była zakochana w Norbercie, ale jej wybranek opuścił Polskę i przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Ciężarna wówczas bohaterka przysięgła sobie, że nigdy nie powie swojemu dziecku, kto jest jego ojcem. Wybory uczuciowe Marty nierzadko okazują się niezbyt udane. Na jej drodze stają mężczyźni z poważnymi problemami, a jej związki bywają niszczone m.in. przez uzależnienia czy niewierność, ale także katastrofę. Jednak rzucająca się w wir pracy sędzia ciągle ma nadzieję na stworzenie bliskiej relacji. W jej życiu nie brakuje burzliwych romansów. Oprócz tego bohaterka stara się także sprawdzić jako samotna matka. Grająca serialową Martę, Dominika Ostałowska ma na swoim koncie kilka ciekawych ról oraz prestiżowe nagrody filmowe. Widzowie z niepokojem jednak zauważyli, że w ostatnim czasie aktorka niemal zniknęła z „M jak miłość”. Artystka wreszcie poruszyła ten temat. Czy wątek jej bohaterki powoli się kończy? To jej decyzja, a może została odsunięta od telenoweli? Poznajcie karierę Dominiki Ostałowskiej.

Dla Basi i Lucjana Mostowiaków prawdziwą dumą jest Marta. „M jak miłość” przyciągnęło telewidzów bohaterami, których los regularnie wystawia na próbę, a do takich można zaliczyć postać graną przez Dominikę Ostałowską. Kobieta przez długi czas samotnie wychowuje syna, Łukasza. Z powodzeniem łączy karierę z macierzyństwem, ale praca w sądzie także wiąże się z pewnym ryzykiem. Pewnego razu zostaje napadnięta i ląduje w szpitalu. Po jakimś czasie udaje się ją wybudzić ze śpiączki. Jednak powrót do domu nie jest łatwy. Marta zaczyna zmagać się z coraz głębszą depresją, której towarzyszą napady bólu głowy. Sędzia wycisza problemy lekami, od których z czasem się uzależnia.

Pierwsza szansa na szczęśliwą miłość w życiu Marty pojawia się, gdy córka Mostowiaków poznaje Jacka Mileckiego (Robert Gonera). Przez problemy adwokata związek nie jest łatwy, ponieważ prawnik jest uzależniony od hazardu. Przez pewien czas jednak mężczyzna trzyma się z dala od pokus. W końcu para postanawia się pobrać. Zaraz po ślubie Marta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny. Wkrótce małżeństwo przechodzi kilka poważnych kryzysów. To fatalnie odbija się na kondycji psychicznej Jacka, który nie tylko znów wpada w wir uzależnienia od hazardu, ale także wdaje się w romans z szefową, Iwoną Majer (Katarzyna Herman). Gdy Marta odkrywa bolesną prawdę, nie potrafi wybaczyć mężowi i odchodzi od niego. Adwokat natomiast postanawia założyć własną firmę wypożyczająca jachty. W pewnym momencie mężczyzna znika z pieniędzmi klientów, co doprowadza do ostatecznego zerwania kontaktu między nim a córką Basi i Lucjana.

Kolejnym bohaterem, który zawraca Marcie w głowie, jest Rafał Lubomski (Jacek Poniedziałek). Ich przyjaźń z czasem przeradza się w burzliwy romans. Jednak okazuje się, że para nie ma szans na wspólną przyszłość. Gdy Rafałowi nadarza się szansa na poznanie syna, z którym nie miał kontaktu przez działania byłej żony, mężczyzna skupia się na odnowieniu relacji z chłopakiem i oddala się od Marty. Niespodziewanie w życiu córki Basi i Lucjana Mostowiaków pojawia się dawna miłość.

Po dłuższym czasie Marta daje szansę Norbertowi Wojciechowskiemu (Mariusz Sabiniewicz), który jest biologicznym ojcem jej syna, Łukasza. Z czasem związek staje się coraz poważniejszy, aż para wreszcie decyduje się na ślub. Córka Mostowiaków po raz drugi zachodzi z mężczyzną w ciążę. Tym razem na świecie pojawia się córeczka, Ania. Niestety los ponownie rzuca kłody pod nogi kobiety. Historię udanego małżeństwa przerywa straszna tragedia. Norbert ginie w katastrofie lotniczej. Marta, która po raz kolejny zostaje samotną matką, przeprowadza się do bloku, gdzie mieszka jej siostra Małgosia (Joanna Koroniewska).

Tragedia sprawia, że Marta dystansuje się od mężczyzn. Nawet gdy poznaje sąsiada, Szymona, z którym zaczyna łączyć ją ciepłe uczucie, nie potrafi się zaangażować. Wreszcie oboje postanawiają, że powinni zostać przyjaciółmi. Wkrótce córka Mostowiaków jednak otwiera się na mecenasa Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Tym razem idzie o krok dalej i wdaje się w namiętny romans z prawnikiem. Później para decyduje się na ślub.

Pierwszy kryzys w małżeństwie Marty i Andrzeja przychodzi, gdy kobieta dowiaduje się, że tuż przed ślubem jej mąż miał romans z Agnieszką Olszewską (Magdalena Wałach). Kochanka Budzyńskiego miała nawet urodzić jego dziecko, ale po poronieniu zniknęła z życia mężczyzny. Wiadomość o bliskiej relacji z inną kobietą sprawia, że Marta nabiera dystansu do małżonka. Podczas wyjazdu integracyjnego poznaje przystojnego prawnika, Wiktora Żaka (Piotr Grabowski). Oboje zbliżają się do siebie.

Życie Marty wywraca się do góry nogami, gdy okazuje się, że jej córka Ania ma guza przysadki mózgowej. Jedyną szansą na to, by uratować jej zdrowie, jest skomplikowana operacja. Córka Mostowiaków zwraca się z prośbą o pomoc do kochanka, by ten namówił na zabieg profesora Kazana. Ostatecznie jednak to Andrzej, a nie Wiktor przekonuje lekarza, żeby spróbował ocalić dziewczynkę. Nieświadoma niczego Marta spotyka się z Żakiem, by podziękować mu za przysługę. Dopiero po kilku tygodniach kobieta dowiaduje się, że to Budzyński przyłożył rękę do uratowania córki. Wtedy postanawia dać mu drugą szansę i przyjmuje go z powrotem w domu.

Jak to często bywa w telenoweli, spokój małżonków nie trwa długo. Burzy go wiadomość o nieślubnym synu Andrzeja. Później rodzinę zaczynają nękać gangsterzy, którymi rządzą Jan Wojdas (Piotr Rzymyszkiewicz) oraz jego prawa ręka Krzysztof Holtz (Grzegorz Milczarczyk). W pewnym momencie Marta postanawia uciec z Polski do Kolumbii, by przemyśleć całe życie. Po powrocie do kraju kończy związek z Andrzejem.

Telewidzowie z niepokojem zauważyli, że od pewnego czasu znika serialowa Marta. „M jak miłość” to była bardzo długa i intensywna przygoda w karierze Dominiki Ostałowskiej. Jednak po siedemnastu latach wątek jej postaci został drastycznie okrojony. Córka Mostowiaków pojawiała się na planie produkcji coraz rzadziej. Fani telenoweli zaczęli się zastanawiać, czy aktorka powoli ma dość serialu i po cichu się wycofuje.

Gdy serialowa Marta wyprowadziła się z Polski, obawy telewidzów się potwierdziły. Jak się okazało, twórcy ograniczyli wątek bohaterki nie ze względu na prośby aktorki. Dominika Ostałowska postanowiła rozwiać wątpliwości i odpowiedziała na plotki. Gwiazda w rozmowie z mediami potwierdziła, że jest gotowa grać w „M jak miłość” i nadal czuje wielką sympatię do swojej postaci. Dała jasno do zrozumienia, że spadek znaczenia jej roli w serialu to wyłącznie wynik działania twórców.

Czy jej wątek może jeszcze wrócić? Dominika Ostałowska przyznała, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Dodała, że „aktor dowiaduje się o takich sprawach ostatni”. Oprócz tego miała być zwodzona przez twórców telenoweli. Później okazało się, że aktorka nie weźmie udziału w nowej czołówce serialu. Wygląda na to, że dołączyła do grona takich aktorów jak Joanna Koroniewska, Kacper Kuszewski, Barbara Wypych czy Iga Krefft. Natomiast jeśli interesują was kariery polskich aktorów serialowych, którzy również zaistnieli w „M jak miłość”, zachęcamy was do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

W świadomości milionów Polaków Dominika Ostałowska żyje jako serialowa Marta. „M jak miłość” to jednak nie jest jedyna rola aktorki. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza wystąpiła także w kilku innych znanych seriach telewizyjnych. Widzowie mogą ją kojarzyć także z kreacji Olgi w „Przyjaciółkach”. Kilka razy artystka pojawiła się również na dużym ekranie.

Do najsłynniejszych ról Dominiki Ostałowskiej należy Żona w „Łagodnej” – filmie Mariusza Trelińskiego na podstawie opowiadania Fiodora Dostojewskiego. Za tę kreację kobieta dostała nagrody na Festiwalu Filmów Słowiańskich i Prawosławnych w Moskwie. Za występy w filmach „Warszawa” oraz „Daleko od okna” artystka odebrała dwa Orły – za najlepszą główną rolę kobiecą oraz najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Wcześniej, w 2000 roku była nominowana do Orłów za rolę w filmie „Wojaczek”.

Oprócz tego widzowie mogą kojarzyć Dominikę Ostałowską z takich pełnych metraży jak „Historia Roja”, „Nadzieja”, „Co mówią lekarze” oraz „Projekt dziecko”. W 2009 roku zaproszono ją, by zasiadła w jury 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jeśli interesują was kariery polskich aktorek serialowych, zachęcamy was do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

W mediach krąży wiele plotek na temat tego, jaka prywatnie jest serialowa Marta. „M jak miłość” to jeden z najpopularniejszych seriali w Polsce, nic dziwnego, że miliony telewidzów interesują się tym, co aktorzy robią po zejściu z planu. Osobiste życie Dominiki Ostałowskiej w pewnym momencie zaczęło budzić ogromną ciekawość, a doniesienia na temat m.in. jej romansów wywoływały sensację.

Serialowa Marta przed laty była żoną Huberta Zduniaka. Ze swoim mężem doczekała się syna, który otrzymał imię po ojcu. Później Dominika Ostałowska miała poznać na planie „M jak miłość” reżysera, który zawrócił jej w głowie. Mowa o Mariuszu Malcu. Problem w tym, że mężczyzna był wówczas w związku z Joanną Sydor i oboje spodziewali się dziecka. Kobieta w rozmowie z „Na żywo” przyznała, że apelowała do Dominiki Ostałowskiej, by ta zostawiła jej związek w spokoju. Zauroczenie jednak okazało się silniejsze i Mariusz Malec wprowadził się do serialowej Marty, gdy ich romans wyszedł na jaw. Natomiast później gwiazda „M jak miłość” miała związać się z Grzegorzem Małeckim, a przy okazji rozbić także jego małżeństwo.

Po latach w mediach pojawiło się mocne oświadczenie Dominiki Ostałowskiej. Aktorka zaznaczyła, że nie chciała wypowiadać się na temat plotek, jednak po trzynastu latach spekulacji postanowiła się bronić. Serialowa Marta zaznaczyła, że nigdy nie była związana z Małeckim i nie przyczyniła się do rozpadu jego małżeństwa. Dodała, że nie była w bliskiej relacji z Malcem, gdy mężczyzna był w związku z Joanną Sydor. Zaznaczyła, że oboje zostali parą dopiero kilka miesięcy po ich rozstaniu. Oprócz tego zdradziła, że Sydor przeprosiła ją za oskarżenia w prywatnej korespondencji.

Dla wielu telewidzów jedną z ulubionych bohaterek jest serialowa Marta. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w której zagrała Dominika Ostałowska. Dlatego zebraliśmy listę filmów i seriali, w których pojawiła się pochodząca z Warszawy aktorka. Natomiast jeśli chcecie przeczytać więcej na temat „M jak miłość”, zachęcamy was do zapoznania się z naszym tekstem na ten temat.

