Joanna Koroniewska zyskała ogromną popularność m.in. dzięki roli Małgosi Mostowiak w "M jak miłość", a choć od zakończenia wątku jej postaci minęło już trochę czasu, fani nadal nie zapominają o tej roli. Czy aktorka powróci do grania w serialach? Odpowiedziała!

Minęło wiele lat od odejścia Joanny Koroniewskiej z serialu "M jak miłość". Aktorka podjęła świadomą decyzję i choć fani licznie spekulowali nt. jej powrotu do roli uwielbianej przez widzów Małgosi Mostowiak, ich prośby nie zostały wysłuchane. Choć ostatnio możemy oglądać aktorkę m.in. w produkcji kinowej - "Dziewczyna Influencera", widzowie wciąż wracają do postaci granej przez gwiazdę w hicie telewizyjnej Dwójki.

Teraz fani Koroniewskiej zapytali ją na Instagramie wprost, czy planuje powrót do serialowych ról. Ta stawia jednak pewien warunek!

Co ciekawe, Koroniewska przyznaje wprost, że obecną sytuację zawodową, w której może dogodnie wybierać odpowiadające jej projekty, traktuje jako pewien luksus.

Przypomnijmy, że z okazji 20-lecia serialu produkcja "M jak miłość" poruszyła temat losów serialowej Małgosi Mostowiak, co dało fanom nadzieję na powrót ich ulubionej postaci.

Zobacz także

Zagadka zaginięcia Małgosi Mostowiak, najmłodszej córki Mostowiaków, do dziś pozostaje niewyjaśniona. Ze Stanów Zjednoczonych, gdzie podobno aktualnie mieszka, co jakiś czas docierają sprzeczne sygnały na temat ukochanej Myszeczki Lucjana. Jedno wiadomo na pewno: Małgosia żyje. Któregoś dnia zapewne wróci do domu. Pytanie tylko, czy z twarzą Joanny Koroniewskiej?

- napisała produkcja serialu z okazji 20-lecia emisji.