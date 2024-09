To już koniec aktorskiego małżeństwa Maurycego Popiela ze starszą o sześć lat Izabelą Warykiewicz? Spekulacje na ten temat krążą w mediach, a para do tej pory nie zdecydowała się zabrać głosu. Na uwagę zasługuje fakt, że w mediach społecznościowych przestały się pojawiać ich wspólne zdjęcia, a co więcej nie obserwują się już na Instagramie. Maurycy Popiel skomentował te doniesienia, ale zdecydowanie nie uciszył plotek... Co powiedział serialowy Olek?

Maurycy Popiel rozstał się z żoną Izabelą Warykiewicz?

Maurycy Popiel w serialu "M jak miłość" gra Aleksandra Chodakowskiego. Ta rola przyniosła mu ogromną popularność, ale prywatnie o aktorze niewiele wiadomo, bo chroni swoje życie prywatne. Od lat Maurycy Popiel był związany z Izabelą Warykiewicz, a w 2021 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Ich wesele odbyło się w tajemnicy i była to bardzo kameralna uroczystość w Krakowie. Zawodowo ten aktorski duet jest związany z "M jak miłość", ale losy ich postaci nie są ze sobą powiązane. Maurycy Popiel gra w Emce Olka Chodakowskiego, a Izabela Warykiewicz wciela się w Beatę - kuzynkę Marzenki.

Od niedawna serwis "Pudelek" informuje o domniemanym rozstaniu Maurycego Popiela z jego żoną. Aktorzy nie zdecydowali się oficjalnie zaprzeczyć tym doniesieniom, ale ostatnio Maurycy Popiel podczas rozmowy po raz kolejny poinformował, że nie zamierza komentować swojego życia prywatnego. Ta wypowiedź jeszcze bardziej podsyciła spekulacje na temat rozstania.

Staram się nie wypowiadać na temat mojego życia prywatnego. Jesteśmy tu dzisiaj zawodowo, ja jestem tu zawodowo i reprezentuję serial 'M jak Miłość', jak i całą stację TVP. Cieszę się, że mogę tu być i życzę wszystkim pięknego wieczoru powiedział Maurycy Popiel w rozmowie z 'Pudelkiem'

Instagram @isssma

Para poznała się w czasie studiów i od tamtej pory byli nierozłączni. W mediach społecznościowych publikowali zdjęcia z podróży i ich pasją były góry, które często wspólnie odwiedzali. Jakiś czas temu Maurycy Popiel zaprzeczał, że poznał swoją żonę na planie "M jak miłość":

Poznaliśmy się na studiach w krakowskiej PWST. Nieprawdą jest, że nasze uczucie narodziło się na planie 'M jak miłość'. Ale to, że jesteśmy nierozłączną parą, jest jak najbardziej prawdziwe mówił kilka lat temu Maurycy Popiel w wywiadzie dla 'Tele Tygodnia'.

Okazuje się jednak, że już od dawna nie publikują wspólnych zdjęć, a ostatnie ich wspólne krótkie wideo pochodzi z 31 grudnia 2022 roku.

Instagram @isssma

Zawodowo Maurycy Popiel w serialu "M jak miłość" wciela się w postać Olka, który jest w szczęśliwym związku z Anetką, a w tej roli Ilona Janyst. Para po wielu kontrowersjach w końcu jest razem, a nawet wzięli romantyczny ślub. Widzowie Emki nie mają wątpliwości, że Anetka i Olek to jedna z najsympatyczniejszych par w serialu:

Najlepsza serialowa para zaraz po Marcinie i Izie

Anetka i Olek to super śmieszna para