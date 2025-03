Filip Chajzer zaangażował się w sprawę pana Przemysława, który walczy o opiekę nad swoim 11-letnim synem Olkiem. Chłopiec zdecydował się zamieszkać z ojcem, ponieważ czuł się niekomfortowo w obecności partnera swojej matki. Mimo to sąd nakazał jego powrót do matki, co doprowadziło do dramatycznych scen podczas przymusowego odbierania dziecka. Nagranie z tej sytuacji obiegło internet i wywołało ogromne poruszenie.

Filip Chajzer w obronie praw ojca: dramatyczna walka o 11-letniego Olka

Pan Przemysław, ojciec 11-letniego Olka, który jest po rozwodzie z jego mamą, od dłuższego czasu zgłaszał swoje obawy dotyczące zachowania obecnego partnera matki Olka. Według relacji ojca, dziecko nie czuło się bezpiecznie w nowym środowisku i samo zdecydowało, że chce zamieszkać z tatą. Ojciec podjął wszelkie kroki, aby zapewnić synowi odpowiednie warunki do życia, jednak mimo to sąd nakazał powrót chłopca do matki. Pomimo licznych sygnałów o potencjalnym zagrożeniu dla dobra dziecka, instytucje nie podjęły żadnych skutecznych działań w tej sprawie.

Decyzja sądu doprowadziła do dramatycznych wydarzeń. Olek został odebrany ojcu w asyście kuratorów oraz policji. Cała sytuacja została nagrana, a materiał wideo obiegł internet, wzbudzając silne emocje wśród internautów.

W obronie ojca i jego syna stanął Filip Chajzer. Dziennikarz i prezenter postanowił nagłośnić sprawę, wskazując na poważne problemy związane z prawami ojców w Polsce:

Kiedy zobaczyłem w mediach społecznościowych film na którym maltretowany jest 11 letni chłopiec nie mogłem zasnąć. Dramat dziecka zabezpieczała policja. Z gazem. Pana Przemysława do tej pory nie słuchał nikt. Tak samo jak jego syna Olka - napisał poruszony Filip Chajzer.

Zaangażowanie Filipa Chajzera w sprawę pana Przemysława

Filip Chajzer dodał również, że w polskim prawie prawa ojca są pomijane - podobnie jak zdanie samego dziecka. Zaapelował do internautów i wszystkich, którym los innych nie jest obojętny:

Polskie prawo kompletnie pomija prawa ojca oraz zdanie dziecka. Najwyższy czas zatrzymać dramat setek tysięcy ojców i dzieci. Ja się na to nie zgadzam - dodał prezenter.

Nagłośnienie sprawy przez Filipa Chajzera spotkało się z ogromnym odzewem w mediach społecznościowych. Wielu internautów wyraziło swoje oburzenie i wsparcie dla pana Przemysława, domagając się zmian w prawie rodzinnym, które lepiej chroniłyby prawa ojców i ich dzieci:

Filip! Nie mam słów uznania dla Ciebie

Brawo Filip za podjęcie tego skandalu

Filip nie odpuszczaj, nagłaśniaj dalej, robisz dobrą robotę, najbardziej szkoda dziecka

Działalność społeczna Filipa Chajzera

Filip Chajzer jest znany ze swojego zaangażowania społecznego i działalności charytatywnej. Wiele razy organizował akcje pomocowe, nagłaśniał trudne historie i mobilizował ludzi do wspólnego działania. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest jego wsparcie dla dzieci chorych na raka – często angażuje się w zbiórki pieniędzy na leczenie i sprzęt medyczny.

Po tragicznej śmierci swojego syna stał się także ambasadorem działań na rzecz zdrowia psychicznego i wsparcia dla osób przeżywających żałobę. Współorganizował liczne akcje społeczne, takie jak pomoc seniorom w czasie pandemii czy zbiórki dla ofiar różnych tragedii. Jego działalność często spotyka się z dużym odzewem i realnie wpływa na życie potrzebujących.

