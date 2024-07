1 z 15

Niedawno okazało się, że małżeństwo Madzi (Anna Mucha) i Olka w "M jak miłość" jednak nie należy do udanych. A wydawało się, że skoro Madzia po wielu miłosnych perypetiach w końcu spotkała tego jedynego, uda jej się stworzyć z nim trwały i szczęśliwy związek. Magda podobnie, jak Paweł Zduński, który w serialu nie mógł znaleźć szczęścia w miłości, miała wielu chłopaków zanim wyszła za mąż. A czy pamiętacie wszystkie jej miłości?

Magdalena Marszałek - Chodakowska najpierw beznadziejnie była zakochana w swoim przyjacielu Kamilu (Marcin Bosak) z którym była nawet w ciąży. Jednak związek się nie udał, a Madzia straciła dziecko oraz rok studiów na psychologii. Po tym związku Madzia się załamała, ale wiernie przy jej boku trwał zawsze Paweł Zduński (Rafał Mroczek). Byli zawsze przyjaciółmi i w różnych etapach życia, któreś liczyło na coś więcej. Przez chwile byli parą, ale kiedy Madzia wyszła też za mąż za pieniądze za rosyjskiego reżysera - Saszę Maksymowicza, którego grał Iwan Komarenko, Paweł z nią zerwał.

Kolejnym partnerem był ojciec Kamila (Jerzy Schejbal). Ten zauroczył ją kosztownymi prezentami. Magda zorientowała się, że nie odpowiada jej ten związek. Wyjechała do Afganistanu, jednak musiała wrócić, bo jej tata był chory na serce. Po raz kolejny próbowała być z Pawłem. Ale znowu im nie wyszło, dlatego Madzia pojechała na misję do Sudanu i tam zachorowała na malarię. Życie uratował jej pewien lekarz, za którego miała wyjść za mąż. Zrezygnowała ze ślubu, ponieważ była świadoma, że go nie kocha.

Kiedy kolejny raz wróciła myślała, że w końcu będzie z Pawłem, ale oboje dali sobie spokój. Przelotnie spotykała się z kolegą Kingi - Bogdanem (Marek Kaliszuk), a potem ojcem Mirki, aż w końcu trafiła na Olka. Wyszła za niego za mąż i mieli żyć długo i szczęśliwie. Jenak Olek ją zdradza, a Madzia już ma na oku mecenasa Budzyńskiego.

