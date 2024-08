Kasia Cichopek jest obecnie twarzą Polsatu. Po wielkich rewolucjach w TVP wraz z Maciejem Kurzajewskim byli zmuszeni, aby rozpocząć współpracę w inną stacją. Jednak nie można ukrywać, że największą popularność Cichopek zyskała w serialu "M jak miłość", który transmitowany jest w TVP.

Kasia Cichopek nadal będzie grać w "M jak miłość"?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo byli jedynie znajomymi z pracy, jednak z czasem okazało się, że ich relacja dynamicznie się zmienia i wówczas nie zamierzali dłużej tego ukrywać. Niestety para spotkała się z wielkim hejtem, który uniemożliwiał normalne funkcjonowanie, jednak z czasem ludzie zrozumieli, że Maciej i Kasia naprawdę się kochają i zaczęli patrzeć na nich z innej strony. Obecnie Cichopek i Kurzajewski są ulubieńcami widzów, którzy wspierają ich na każdym kroku.

Niedawno okazało się, że Kasia Cichopek została prowadzącą nowego programu Polsatu "Moja mama i Twój tata". Natomiast wraz ze swoim ukochanym poprowadzą nowopowstałą śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Fani zaczęli zastanawiać się, czy transfer do konkurencyjnej stacji nie przeszkodzi aktorce w dalszym udziale w serialu "M jak miłość".

Okazuje się, że nie ma powodu do obaw, ponieważ na profilu serialu "M jak miłość" pojawił się filmik z Kasią i Marcinem Mroczkiem, który jest jej serialowym mężem. Para tańczy i pozuje do kamery na tak zwanym greenscreenie, który później graficy przekształcą w odpowiednie tło. Wygląda więc na to, że fani mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ będą mogli oglądać Kasię Cichopek w dwóch programach Polsatu oraz we flagowym serialu TVP.

Warto wspomnieć, że tydzień temu odbyła się ramówka Polsatu, z której Kurzajewski i Cichopek zmontowali materiał zza kulis na swoje social media. Wówczas Maciej Kurzajewski przyznał, że to jego pierwszy raz w Polsacie, ale czuje się tu doskonale. Dla Kasi Cichopek praca w Polsacie nie jest nowością.

