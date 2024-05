Niestety „Marvels” rozczarował zarówno widzów, jak i krytyków, o czym świadczy choćby wyjątkowo słaby weekend otwarcia – najgorszy w historii studia Marvela, która liczy już ponad 30 filmów.

Druga zła wiadomość to fakt, że superprodukcja się nie zwróciła. Twórcy „Marvels” wydali – trzymajcie się - prawie 275 milionów dolarów. Ostatecznie film zarobił ponad 206 milionów.

Skąd wzięła się porażka „Marvels”? Obsada mogła nie wywołać ogromnego entuzjazmu wśród widzów. W kontynuacji „Kapitan Marvel” pojawia się oczywiście Brie Larson, która ponownie wciela się w główną rolę. W produkcji zobaczyliśmy również Samuela L. Jacksona jako Nicka Fury’ego. Jednak to okazało się za mało.

Fabuła opowiada o walce trójce superbohaterek z Kree. Tyran okazuje się wielkim zagrożeniem, podczas gdy moce dziewczyn się splatają.

Oto cała obsada „Marvels”.

Kto jest w obsadzie „Marvels”?

Listę aktorów występujących w filmie znajdziecie poniżej:

Brie Larson jako Carol Danvers/Kapitan Marvel



Teyonah Parris jako Monica Rambeau/Photon



Iman Vellani jako Kamala Khan / Pani Marvel



Zawe Ashton jako Dar-Benn



Samuel L. Jackson jako Nick Fury

Gary Lewis jako cesarz Dro'ge

Park Seo-joon jako Książę Yan

Zenobia Shroff jako Muneeba Khan

Mohan Kapur jako Yusuf Khan

Saagar Shaikh jako Aamir Khan

Daniel Ings jako Ty-Rone

Colin Stoneley jako Papp-Tonn

Leila Farzad jako Talia

Abraham Popoola jako Dag

Lashana Lynch jako Maria Rambeau

Tessa Thomspon jako Walkiria

Brie Larson gra Carol Danvers/Kapitan Marvel

Kim jest Carol Danvers/Kapitan Marvel? Mścicielka i była pilot myśliwca Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, której DNA zostało zmienione podczas wypadku, co nadało jej nadludzką siłę, umiejętność projekcji, pochłaniania energii oraz zdolność lotu.

W czym jeszcze wystąpiła Brie Larson? Aktorka znana jest z popularnych filmów jak „Lekcje chemii”, „Pokój”, „Przechowalnia numer 12”, „Szklany zamek”, „Sklep z jednorożcami”, „Scott Pilgrim kontra świat”, „Tylko sprawiedliwość”, „21 Jump Street”, „Avengers: Koniec gry”, „Kapitan Marvel”, „Wykolejona”, „Free Fire”, „Kong: Wyspa Czaszki”, „Cudowne tu i teraz”, „Gracz”, „Szybcy i wściekli 10” czy też „Don Jon”.

Larson wystąpiła także w serialach „Ms. Marvel”, „Wszystkie wcielenia Tary” oraz „Jak wychować tatę”.

Iman Vellani gra Kamalę Khan/Ms. Marvel

Kim jest Kamala Khan/Ms Marvel? Kamala, przedstawiona we własnym programie telewizyjnym Disney+, jest nastoletnią mutantką z Jersey City, której idolką Carol Danvers. Nosi magiczną bransoletkę, która pozwala jej ujarzmić energię kosmiczną i tworzyć konstrukcje z twardego światła.

W czym jeszcze brał udział Iman Vellani? Młoda, zaledwie 21-letnia aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak „Ms. Marvel”. Niedawno dołączyła też do obsady „Avengers: Secret Wars”.

Teyonah Parris gra Monikę Rambeau

Kim jest Monica Rambeau? Monica, którą można było wcześniej zobaczyć w "WandaVision", pracuje jako astronautka dla SABRE i ma sojusz z Nickiem Furym. Ma zdolność manipulowania wszystkimi długościami fal widma elektromagnetycznego i wzorowała się na Carol Danvers, gdy była dzieckiem, ponieważ jej matka Maria Rambeau była jej bliską przyjaciółką.

W czym jeszcze grała Teyonah Parris? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Sklonowali Tyrone’a”, „WandaVision”, „Gdyby ulica Beale umiała mówić”, „Drodzy biali ludzie”, „Candyman”, „Point Blank” czy „Mad Men”. Gościnnie pojawiła się też w serialach „Imperium”, „Żona idealna” oraz „CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas”.

Samuel L. Jackson gra Nicka Fury'ego

Kim jest Nick Fury? Postać, której nie trzeba przedstawiać fanom MCU, Nick Fury to były dyrektor T.A.R.C.Z.Y., który obecnie pracuje w SABRE.

W czym jeszcze brał udział Samuel L. Jackson? Choć „Marvels” to film przede wszystkim o superbohaterkach, nie da się ukryć, że jedną z największych gwiazd produkcji jest aktor, któremu wielką popularność zapewniły role w kultowych tytułach jak „Pulp Fiction”, „Nienawistna ósemka”, „Django”, „Bodyguard Zawodowiec”, „Trener”, „Jackie Brown”, „Czas zabijania” czy „Kingsman: Tajne służby”.

Samuel L. Jackson pojawił się w wielu blockbusterach jak seria „Gwiezdne wojny”, „Kong: Wyspa Czaszki”, „Glass”, „Iron Man”, „Avengers: Czas Ultrona”, „Spider-Man: Daleko od domu” czy „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”.

Gary Lewis gra cesarza Dro'ge

Kim jest cesarz Dro'ge? Przywódca Skrullów.

W czym jeszcze brał udział Gary Lewis? Aktor jest znany z takich produkcji jak „Billy Elliot”, „Boże Narodzenie”, „Gangi Nowego Jorku”, „Brud”, „Valhalla: Mroczny wojownik”, „Mój syn”, „Eragon” czy „Retribution”.

Ostatnio mogliśmy zobaczyć Lewisa w miniserialu „Franklin” oraz serialu Vigil. Gościnnie wystąpił w takich seriach jak „Outlander”, „Vera”, „Mroczne materie”, „Bo to grzech” oraz „Śmierć pod palmami”.

Park Seo-joon gra księcia Yana

Kim jest książę Yan? Yan to charyzmatyczny książę z planety Aladna.

W czym jeszcze wystąpił Park Seo-joon? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Fight My Way”, „Kadeci na służbie”, „Why Secretary Kim”, „Itaewon Class”, „She Was Beautiful”, „Boska furia”, „Potwór z Gyeongseongu”, „Turniej marzeń”, „Flower Knights: The Beginning”, „Kill Me, Heal Me” oraz nagrodzony Oscarami „Parasite”.

Zawe Ashton wciela się w Dar-Benna

Kim jest Dar-Benn? Wojownicza rewolucjonistka Kree, która ma identyczną bransoletkę jak Kamala i próbuje przywrócić ojczyznę po wojnie domowej.

W czym jeszcze grał Zawe Ashton? Aktorka znana jest z kilku głośnych produkcji jak „Blitz”, „Wanderlust”, „Zwierzęta nocy” czy „Velvet Buzzsaw”.

Ashton gościnnie wystąpiła w znanych serialach jak „Opowieść podręcznej”, „Doktor Who”, „Psychobitches”, „Wyklęci” oraz „Sherlock”.

Zenobia Shroff gra Muneebę Khana

Kim jest Muneeba Khan? Matka Kamali.

W czym jeszcze zagrała Zenobia Shroff? Aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak „Ms. Marvel” oraz „I tak cię kocham”.

Gościnnie wystąpiła w takich serialach jak „Romans”, „Rezydenci” oraz „Madam Secretary”.

Mohan Kapur gra Yusufa Khana

Kim jest Yusuf Khan? Ojciec Kamali.

W czym jeszcze brał udział Mohan Kapur? Aktor jest znany z ról w takich produkcjach jak „Sadak 2”, „Wersy ulicy”, „Mission Mangal”, „London Confidential”, „Mitron”, „Imię:Shabana” czy też „Yamla Pagla Deewana phir se…”.

Saagar Shaikh gra Aamira Khana

Kim jest Aamir Khan? Starszy brat Kamali.

W czym jeszcze brał udział Saagar Shaikh?

Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „Ms. Marvel”, „American Snapper”, „Chavez Cage of Glory” czy też „Mudslingers”.

Jeśli lubicie ciekawostki związane z wieloświatem Marvela, możecie zapoznać się z obsadą "Thunderbolts" - superprodukcji zapowiedzianej przez studio.

