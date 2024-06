Fani „Yellowstone” od dłuższego czasu zastanawiają się, czy Kevin Costner zamierza wrócić do serialu, który bije rekordy popularności. W końcu mają ostateczną odpowiedź na pytanie, którą opublikował sam aktor.

Costner grający właściciela rancza Johna Duttona odniósł w serialu ogromny sukces, zdobywając jedną z najwyższych kwot za transmisję w telewizji, a także Złoty Glob za swoją rolę.

Niemniej jednak w 2023 roku ogłoszono, że Costner odejdzie po 5. sezonie. To wywołało spory niepokój wśród fanów „Yellowstone”. Wkrótce wymieniono Matthew McConaugheya jako jednego z głównych kandydatów do przejęcia jego roli.

W kolejnych miesiącach fani otrzymali kolejny cios, gdy stawało się coraz bardziej niepewne, czy Costner w ogóle powróci w długo opóźnionym sezonie 5, część 2., co wywołało pogłoski o konflikcie między nim a twórcą Taylorem Sheridanem.

Teraz Costner udostępnił film na swoim osobistym koncie na Instagramie, potwierdzając, że nie wróci do „Yellowstone”, ponieważ skupia się na sadze westernów, które rozpoczynają się w tym miesiącu, mowa o „Horizon. Rozdział 1”.

Kevin Costner nie wróci do „Yellowstone”

„Chcę się tylko skontaktować i poinformować, że po tym długim czasie pracy nad »Horizonem« i robienia wszystkich niezbędnych rzeczy” – zaczął Kevin Costner – „myślałem o »Yellowstone« – tym ukochanym serialu”.

„Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie będę mógł kontynuować sezonu 5. ani teraz, ani w przyszłości”, przekazał.

Costner kontynuował: „To było coś, co naprawdę mnie zmieniło. Bardzo mi się to podobało i wiem, że wam się to podobało. Chciałem tylko dać wam znać, że nie wrócę. Uwielbiam relację, którą udało nam się rozwinąć, i do zobaczenia w kinie”.

W zeszłym miesiącu, promując „Horizon. Rozdział 1”, Costner w wywiadzie dla „Deadline” szczegółowo opowiedział o powodach swojego odejścia.

Twierdził: „Zawarłem kontrakt na sezony 5., 6. i 7. W lutym, po dwu-, trzymiesięcznych negocjacjach, zawarliśmy kolejny kontrakt. Chcieli go powtórzyć i zamiast sezonów 6. i 7. zrobić 5. - podzielony na dwie części”.

„Nie byli w stanie tego zrobić. »Horizon« był ustawiony pośrodku, ale »Yellowstone« był na pierwszym miejscu. Dopasowałem (przyp. red. - »Horizon«) do luk. Po prostu przesuwali swoje luki”.

Pomimo tej poważnej straty dla obsady, Kelly Reilly, która zagrała w „Yellowstone”, powiedziała wcześniej RadioTimes.com, że zakończenie, nad którym pracują, pozostaje zgodne z pierwotnym planem Sheridana – i określiła je jako „dzikie”.

