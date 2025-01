Nagrodzony Złotem Globem „Yellowstone” bije rekordy popularności, o czym świadczy choćby fakt, że 15 grudnia 2024 roku, gdy wyświetlono finałowy odcinek piątego sezonu serialu Taylora Sheridana, przed telewizorami zasiadło 11,4 miliona widzów. Wcześniej żadna z produkcji Paramount Network i CMT nie odnotowała takiego wyniku. Czy opowieść o rodzinie, ogromnym ranczu, intrygach i fortunie to coś, co może w ogóle zainteresować Polaków? Okazuje się, że tak. Hit z Kevinem Costnerem podbija serca widzów w naszym kraju. Najczęściej porównuje się go do takich głośnych produkcji jak „Sukcesja”, „Rodzina Soprano”, „Ojciec chrzestny” czy „Justified”. Dlaczego? Bo „Yellowstone” ma wszystko, czego potrzebuje serial z najwyższej półki: pełnokrwiste postaci, przepiękną scenografię, wybitną obsadę oraz wciągającą fabułę.

„Yellowstone”. Polacy pokochali historię rodziny Duttonów

„Yelllowstone” to serial o żyjącej na amerykańskim ranczu rodzinie Duttonów. Mieszkający w Montanie bohaterowie robią wszystko, by utrzymać wpływy, fortunę oraz ziemię. Ich tereny to żyła złota nie tylko dla deweloperów i zarządców parku narodowego, ale także przedstawicieli społeczności rdzennych Amerykanów. Chcąc utrzymać władzę, Duttonowie są gotowi zrobić wszystko, o czym przekonujemy się z każdym odcinkiem.

Duttonowie nie są pierwszymi lepszymi bogaczami. Rodzina kontroluje największe ranczo w Stanach Zjednoczonych. Tuż obok ich ziemi znajduje się rezerwat rdzennych Amerykanów, teren firmy deweloperskiej, którą prowadzi Dan Jenkins, oraz park narodowy Yellowstone. Wszyscy chcieliby przejąć ziemię, której właścicielem jest John Dutton (w tej roli Kevin Costner). W walce z wrogami pomagają mu bezwzględna córka Beth i trzej synowie: Jamie, Lee oraz Kayce.

Nie tylko świetnie napisany scenariusz zatrzymuje widzów na wiele godzin przed ekranami. Ogromnym atutem „Yellowstone” jest także odpowiednio dobrana obsada. Oprócz Kevina Costnera w serialu zagrali Cole Hauser, Dave Annable, Gil Birmingham, Danny Huston, Kelly Reilly, Wes Bentley oraz Luke Grimes.

Serial „Yellowstone” podbija Netflixa

W grudniu 2024 roku ukazał się piąty sezon „Yellowstone”, który najprawdopodobniej jest też ostatnim, choć w mediach pojawiają się jeszcze sugestie, że historia może przeciągnąć się na kolejne części. W Polsce widzowie mogą oglądać produkcję Paramount+ na platformie SkyShowtime, a także Netfliksie.

Jeśli skończycie wszystkie sezony hitu z Kevinem Costnerem, nie przejmujcie się, ponieważ twórcy dobrze wyczuli potencjał produkcji i stworzyli już sequele, które także cieszą się ogromną popularnością. Jak dotąd powstały już „1923” z Harrisonem Fordem i Helen Mirren, a także „1883”. Oba tytuły znajdziecie na SkyShotime.

Przypominamy, że w styczniu czeka nas wiele interesujących premier. Na Netfliksie pojawił się już najnowszy serial „Wzgórze psów” na podstawie powieści Jakuba Żulczyka.

