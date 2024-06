Znamy już nie tylko obsadę, ale również datę premiery „Soku z żuka 2”. W mediach pojawił się także zwiastun kontynuacji kultowego hitu Tima Burtona. Fani nie mogą się już doczekać, by wreszcie ruszyć do kina.

Reklama

W „Beetlejuice Beetlejuice” - tak oficjalnie nazywa się nowy film Burtona - zobaczymy gwiazdy dobrze znane z poprzedniej części. Winona Ryder i Catherine O'Hara powracają jako Lydia i Delia Deetz, a Michael Keaton powraca jako Beetlejuice w swoim kultowym garniturze w paski. Nowi członkowie obsady to Jenna Ortega, która gra córkę Lydii, Astrid.

Choć zwiastun jest krótki, pokazuje Astrid jadącą na rowerze wiejską drogą, zanim przejdziemy do sceny pogrzebu. Burton wcześniej ujawnił, że kontynuacja rozpoczyna się śmiercią w rodzinie, mówiąc EW: „To wszystko, co powiem. Dzieje się coś, co wprawia wszystko w ruch”.

Pierwsze zdjęcia kontynuacji oraz streszczenie zostały ujawnione wcześniej, przedstawiając obsadę ubraną na czarno i uczestniczącą w czymś, co przypomina pogrzeb. Zdjęcie przedstawia także fanom tajemniczą postać o imieniu Rory (Justin Theroux), o której na razie nic nie wiemy.

W streszczeniu czytamy: „Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia rodziny Deetz wracają do domu w Winter River”.

Zobacz także

„Życie Lydii, wciąż nawiedzanej przez Beetlejuice, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej zbuntowana nastoletnia córka, Astrid, odkrywa na strychu tajemniczy model miasta, a portal do Zaświatów zostaje przypadkowo otwarty”.

A tam, gdzie jest portal do Zaświatów, tam na wezwanie czeka złośliwy demon.

Poniżej znajdziecie wszystko, co wiemy na temat „Soku z żuka 2”.

Warner Bros ogłosiło, że „Sok z żuka 2” ukaże się na dużym ekranie w piątek 6 września 2024 roku .

Produkcja rozpoczęła się w środę 10 maja 2023 r.

Prace nad sequelem trwały od wielu lat w Warner Bros, ale firma produkcyjna Brada Pitta, Plan B, oficjalnie dołączyła do projektu w lutym 2022 roku.

Kto gra w „Soku z żuka 2”? Znamy obsadę „Beetlejuice Beetlejuice”

Oczywiście Tim Burton reżyseruje film, Michael Keaton wraca jako tytułowy bohater Beetlejuice, a Winona Ryder znów pojawia się jako Lydia Deetz. Ponadto potwierdzono teraz pogłoski o zaangażowaniu Jenny Ortegi, która ma zagrać córkę Lydii.

To kontynuacja współpracy Ortegi z Burtonem, który był producentem wykonawczym serialu "Wensday" Netfliksa i wyreżyserował cztery z ośmiu odcinków głośnej produkcji, zapewniającej wielką popularność młodej aktorce.

W rozmowie wyłącznie z RadioTimes.com Ortega powiedziała o reżyserii Burtona: „Uspokajał mnie. Zdecydowanie był jednym z moich filarów na planie, ponieważ zatrudnił aktorkę, której całkowicie zaufał. Zawsze pytał mnie o zdanie i zaczęłam bardzo chronić tę postać, ponieważ nie chciałam, żeby była jak każda inna nastolatka”.

Kontynuowała: „To trudne, gdy chłopcy ją gonią, chodzą do szkoły na tańce i po prostu przebywają w takim otoczeniu. To było naprawdę cudowne, gdy Tim dzwonił rano do mnie do swojej przyczepy i mówił: «Jakie kwestie chcesz wyciąć? Co chcesz w niej zatrzymać? Co chciałbyś zamiast tego powiedzieć?»”.

„Zawsze interesował się tym, co mam do powiedzenia, zawsze prosił o moją zgodę. Ufam mu całkowicie. Wykonał niesamowitą pracę, więc byłem pod wielkim wrażeniem jego jakości. Jest bardzo słodki i pełen szacunku, i to zdecydowanie był jeden z moich ulubionych doświadczeń z reżyserem”.

Ryder wyraziła już wcześniej zainteresowanie ponownym wcieleniem się w swoją rolę z oryginalnego filmu. W 2013 roku powiedziała The Daily Beast, że kontynuacja "mogłaby się wydarzyć".

„To nie jest remake. To 27 lat później” – wyjaśniła wówczas Ryder. „I muszę powiedzieć, że bardzo kocham Lydię. Była ogromną częścią mnie. Naprawdę zainteresowałbym się tym, co robi 27 lat później”.

Dodała: „Nigdy nie zbliżyłabym się (przyp. red. - do kontynuacji), gdyby nie Tim i Michael. Ponieważ kocham tych gości”.

Burton już wcześniej zasugerował, że Ryder będzie częścią kontynuacji jego kultowego filmu.

W 2016 roku Burton powiedział Colliderowi: „To jest coś, co mnie interesuje. Ale faktem jest, że rozmawiałem z Michaelem i Winoną, rozmawiałem z kilkoma osobami. To coś, co naprawdę chciałbym zrobić w odpowiednich warunkach, ale to jeden z tych filmów, w których musi się to udać”.

„To nie jest film, który woła o kontynuację, to nie jest trylogia «Sok z żuka». Jeśli elementy są odpowiednie – ponieważ naprawdę kocham tę postać, a Michael jest niesamowity jako ta postać, więc tak. Zobaczymy, ale nie ma jeszcze nic konkretnego”.

Tymczasem Catherine O'Hara wraca jako Delia Deetz, a Willem Dafoe i Burn Gorman dołączają do obsady w nieujawnionych jeszcze rolach.

Jak opisano powyżej, nowicjusz Justin Theroux wcieli się w postać o imieniu Rory, choć poza tym niewiele wiadomo na temat jego roli.

Wiemy już, że Geena Davis nie pojawi się w Soku z żuka 2. W rozmowie z ET podczas ceremonii wręczenia nagród CinemaCon 2024 Big Screen Achievement Awards aktorka ujawniła, że nie będzie zaangażowana w sequel i nie będzie ponownie wcielać się w Barbarę Maitland.

Powiedziała: „Nie wystąpię w remake’u… Och, spodziewaliście się, że będę? Tak, nie, wiesz co? Ponieważ moja teoria jest taka, że duchy się nie starzeją… Nie żebym tak się czuła”.

Nie wiadomo, czy Alec Baldwin powróci w roli Adama Maitlanda, ale biorąc pod uwagę nieobecność Geeny Davis, zakładamy, że nie pojawi się on również w sequelu. Czas pokaże, co będzie w tej kwestii.

Czy już jest zwiastun „Soku z żuka 2”?

Zwiastun „Soku z żuka 2” niedawno pojawił się w mediach - i to w dwóch wersjach. Zobaczcie, jak zapowiada się kontynuacja klasyka Tima Burtona, czyli „Beetlejuice Beetlejuice”.

Zobacz także: "Peaky Blinders" powraca na Netflix. Cillian Murphy ponownie wcieli się w rolę Tommy’ego Shelby’ego

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.