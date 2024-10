Tydzień temu OFF Radio Kraków ogłosiło, że wprowadza na antenę trójkę wirtualnych „dziennikarzy”, którzy będą mieli własne audycje. Decyzja wywołała gorącą dyskusję w mediach na temat roli ludzi w tworzeniu medialnego przekazu, zwłaszcza że krakowska rozgłośnia niedawno podziękowała za współpracę swoim pracownikom. Później kontrowersje wzbudził „wywiad” wygenerowanej redaktorki radia z nieżyjącą już Wisławą Szymborską, której głos i wypowiedzi także zostały wykreowane przez AI. Doszło do protestów dziennikarzy, słuchaczy, polityków oraz rady programowej Radia Kraków. Redaktor naczelny Marcin Pulit właśnie ogłosił koniec eksperymentu.

W odpowiedzi na dyskusję w mediach redaktor naczelny OFF Radia Kraków opublikował wpis, w którym zapowiedział, że kończy eksperyment z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Początkowo ten projekt miał trwać przez kwartał. Marcin Pulit stwierdził, że jego celem było rozpoczęcie debaty na temat zarówno korzyści, jak i zagrożeń, które mogą wynikać z wprowadzenia AI na rynek.

Od początku ten projekt był pomyślany jako głos w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Misją radia publicznego jest uważna obserwacja zmieniającej się rzeczywistości, stawianie pytań, prowokowanie dyskusji o cywilizacyjnych wyzwaniach. Taki cel miał radiowy eksperyment, który był częścią debaty pod hasłem »Sztuczna inteligencja. Co nam daje, co nam zabiera«. I to się udało

– czytamy w oświadczeniu.