Obecnie w wielu krajach – w tym w Polsce – mnóstwo widzów ogląda „Sprawę rodziną”. Komedia z Nicole Kidman i Zakiem Efronem zgarnia kiepskie recenzje, jednak zdążyliśmy się przyzwyczaić, że czasem mierne produkcje Netfliksa cieszą się sporą oglądalnością.

W przypadku „Sprawy rodzinnej” widzów przyciągnęły z pewnością nazwiska. Główne role zagrali uwielbiani Nicole Kidman („Oczy szeroko zamknięte”, „Wielkie kłamstewka”) oraz Zac Efron („Bracia ze stali”, „Podły, okrutny, zły”). Kolejną gwiazdą jest Joey King („The Act”, „Rodzinny weekend”).

„Sprawa rodzinna” to historia nieoczywistego romansu między cenioną pisarką Brooke Harwood (Nicole Kidman) a gwiazdorem filmowym Chrisem Colem (Zac Efron). Ta relacja przeraża przede wszystkim córkę Brooke. Zara (Joey King) przez ostatnie dwa lata pracowała jako asystentka Chria i – mówiąc delikatnie – nie ma o nim najlepszego zdania.

Poniżej prezentujemy całą obsadę „Sprawy rodzinnej”.

Obsada „Sprawy rodzinnej” Netfliksa

Zac Efron jako Chris Cole

Joey King jako Zara Ford

Nicole Kidman jako Brooke Harwood

Liza Koshy jako Eugenia

Kathy Bates jako Leila Ford

Sherry Cola jako Stella

Wes Jetton jako Emmanuel

Ian Gregg jako Malcolm

Zele Avradopoulos jako Mila

Vince Pisani jako Jesse

Olivia Macklin jako Jesse

Zac Efron wciela się w Chrisa Cole'a

Kim jest Chris Cole? Gwiazdor filmowy i jeden z najsłynniejszych młodych celebrytów na świecie. Choć wszyscy go kochają (a przynajmniej jego wizerunek), Chris jest koszmarem swojej asystentki, na której często wyładowuje swoje frustracje. Przypadkowe spotkanie sprawia, że wkrótce zakochuje się w jej matce.

W czym jeszcze zagrał Zac Efron? Zac Efron zyskał sławę dzięki roli Troya Boltona w filmach z młodzieżowej serii „High School Musical”. Od tego czasu pojawił się w wielu głośnych produkcjach. Z czasem wkroczył do kina głównego nurtu i mogliśmy go już zobaczyć w kilku głośnych dramatach. Na koncie ma takie tytuły jak „Charlie St. Cloud”, „Bracia ze stali”, „Szczęściarz”, „Podły, okrutny, zły”, „Król rozrywki”, „Sąsiedzi”, „Jesteśmy przyjaciółmi”, „The Disaster Artist”, „Co ty wiesz o swoim dziadku?”, „Plażowy haj” czy „Złoto”.

Joey King gra Zarę Ford

Kim jest Zara Ford? Asystentka Chrisa Cole'a, której ambicją jest zostać producentką filmową. Dziewczyna czuje się bardzo niekomfortowo, gdy jej szef rozpoczyna romans z jej mamą.

W czym jeszcze grała Joey King?

To wciąż bardzo młoda aktorka, która zdążyła już pojawić się w kilku głośnych produkcjach. Widzowie mogą kojarzyć King z takich filmów jak „Bullet Train”, „Obecność”, serii „The Kissing Booth”, „Kocha, lubi, szanuje”, „Rodzinny weekend”, „Między życiem a śmiercią”, „Gdybym tylko tu był” czy też „Ramona i Beezus”. Widzieliśmy ją również w serialach „The Act”, „Fargo” oraz „My mieliśmy szczęście”.

Nicole Kidman gra Brooke Harwood

Kim jest Brooke Harwood? Znana i ceniona pisarka, która po śmierci męża przez 11 lat pozostawała zamknięta na nawiązywanie wszelkich relacji romantycznych. Kiedy spotyka szefa swojej córki, gwiazdę filmową, między nimi natychmiast rodzi się uczucie. To natomiast przeraża Zarę i sprawia, że stosunki w rodzinie stają się bardziej skomplikowane.

W czym jeszcze wystąpiła Nicole Kidman? Jedna z największych gwiazd filmowych, której nie trzeba nikomu bliżej przedstawiać. Zagrała w wielu znanych produkcjach jak „Godziny”, „Wielkie kłamstewka”, „Dogville”, „Moulin Rouge!”, „Inni”, „Na pokuszenie”, „Gorący temat”, „Oczy szeroko zamknięte”, „Lion. Droga do domu”, „Australia”, „Wzgórze nadziei”, „Zanim zasnę”, „Zabicie świętego jelenia”, „Złoty kompas”, „Od nowa”, „Stoker”, „Żona na niby”, „Aquaman”, „Wiking” czy „Batman Forever”.

Zbliżająca się do sześćdziesiątki aktorka nie zwalnia tempa i wciąż cieszy się propozycjami. W 2024 roku mieliśmy okazję zobaczyć ją w serialu „Ekspatki”. Jeszcze w tym roku pojawi się w takich produkcjach jak „Babygirl” oraz „The Perfect Couple”.

Liza Koshy gra Eugenię

Kim jest Eugenia? Najlepsza przyjaciółka i najbliższa powierniczka sekretów Zary. Zawsze jest w pobliżu, gdy dziewczyna jej potrzebuje.

W czym jeszcze brała udział Liza Koshy? Widzowie mogą ją kojarzyć z takich produkcji jak „Wytańcz to”, „Zagrywki”, „Niebezpieczny kochanek” czy „Sfreakowani”.

Kathy Bates gra Leilę Ford

Kim jest Leila Ford? Mądra teściowa Brooke, która pomaga rozwijać się Zarze we właściwym kierunku. Jednocześnie też wspiera synową i zachęca ją, by zaryzykowała i zaangażować się w nieprawdopodobny romans. To stawia ją między młotem a kowadłem.

W czym jeszcze brała udział Kathy Bates? To już ikona Hollywood, która ma na koncie role w takich produkcjach jak „Misery”, „Dolores”, „Smażone zielone pomidory”, „American Horror Story: Sabat”, „American Horror Story: Roanoke”, „American Horror Story: Hotel”, „Titanic”, „Richard Jewell”, „Schmidt”, „O północy w Paryżu”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Wielki Mike. The Blind Side”, „Droga do szczęścia”, „Biuro”, „Miłość na zamówienie”, „The Highwaymen”, „Walentynki”, „Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia”.

