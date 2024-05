Choć „Thunderbolts” – podobnie jak większość dużych projektów – został dotknięty strajkiem aktorów i scenarzystów, udało się uniknąć tak dużego opóźniania jak w przypadku innych filmów. To dobra wiadomość dla fanów Marvela.

Po zmianach w kalendarzu Marvela okazało się, że widzowie najpierw zobaczą „Tunderbolts”, a dopiero później do kin wejdzie nowa wersja „Fantastycznej Czwórki”. Wygląda na to, że jest to ważny projekt dla studia.

Opóźnienie jednak stworzyła kilka problemów związanych z obsadą. Zmiany w harmonogramie spowodowały, że z „Thunderbolts” odeszły dwie gwiazd: Ayo Edebiri ("The Bear") oraz Steven Yeun ("Awantura").

Kto zagra w superprodukcji Marlea? Poznajcie obsadę "Thunderbolts".

Kiedy premiera „Thunderbolts”?

Początkowo zakładano, że „Thunderbolts” wejdzie do kin już w 2024 roku. Taki plan twórcy mieli w 2022 roku. Jednak nikt nie spodziewał się strajków aktorów i scenarzystów w Hollywood, które sparaliżowały prace na planach wielu projektów.

Po zakończeniu strajków studio Marvel ogłosiło, że „Thunderbolts” pojawi się w lipcu 2025 roku. Później poinformowano, że premiera produkcji odbędzie się jednak nieco wcześniej, czyli w maju 2025 roku.

Obsada Piorunów Marvela

Następujący członkowie obsady pojawią się w Marvel's Thunderbolts.

Florence Pugh jako Yelena Belova

Sebastian Stan jako Zimowy Żołnierz

David Harbour jako Red Guardian

Olga Kurylenko jako Taskmaster

Hannah John-Kamen jako Duch

Wyatt Russell jako amerykański agent

Julia Louis-Dreyfus jako Valentina „Val” Allegra de Fontaine

Harrison Ford jako Thaddeus „Thunderbolt” Ross

Daniel Brühl jako Baron Zemo

W „Thunderbolts” mogą pojawić się również postaci dobrze znane z innych filmów z uniwersum Marvela.

Florence Pugh ponownie wciela się w Yelenę Belową po występach w filmach "Czarna Wdowa" i "Hawkey"e, natomiast Sebastian Stan powraca po występie w trylogii "Kapitan Ameryka", "Avengers: Wojna bez granic", "Avengers: Koniec gry" oraz serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz".

W innych miejscach powracają także gwiazdy "Czarnej Wdowy": David Harbour i Olga Kurylenko, a Hannah John-Kamen powraca jako Duch, antagonistka z "Ant-Mana i Osy".

Tymczasem Wyatt Russell powraca jako brutalny John Walker po filmie "Falcon i Zimowy Żołnierz, w którym zwerbował go tajemniczy Val, grany przez Julię Louis-Dreyfus, która zrekrutowała także Belovę w scenie po napisach "Czarnej Wdowy". W "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" ujawniono, że Val jest nowym dyrektorem CIA.

Tymczasem, po śmierci aktora Williama Hurta, legenda "Gwiezdnych Wojen" i "Indiany Jonesa", Harrison Ford został obsadzony w roli Thaddeusa „Thunderbolta” Rossa. Ford po raz pierwszy pojawi się w tej postaci w filmie "Kapitan Ameryka: Nowy Wspaniały Świat" - zapowiedzianym także na 2025 rok.

Ayo Edebiri ("The Bear") dołączyła do obsady "Thunderbolts", ale w styczniu ogłoszono, że zrezygnowała z projektu ze względu na problemy z harmonogramem, a jej miejsce ma zająć gwiazda "Cudotwórców" i "Strażników cnoty" Geraldine Viswanathan.

Edebiri nie jest jedyną gwiazdą, która opuściła film. Steven Yeun z "Awantury" miał zagrać w filmie znaczącą rolę, ale zrezygnował z powodu konfliktów w harmonogramie w wyniku strajków w Hollywood w 2023 roku.

W rozmowie z Variety Yeun wyjaśnił swoje odejście, mówiąc: „Myślę, że upływ czasu i zmieniające się rzeczy w pewnym sensie mnie z tego wyciągnęły… ale wiem, że Jake [Schreier] wykona niesamowitą robotę".

Czy jest zwiastun „Thunderbolts”?

Obecnie nie ma zwiastuna „Thunderbolts”.

O czym jest „Thunderbolts”?

Oficjalne streszczenie "Thunderbolts" jest opisane w następujący sposób: „Grupa antybohaterów wypełnia tajną misję dla rządu”.

W Marvel Comics „Thunderbolts” byli pierwotnie zespołem superzłoczyńców przebranych za bohaterów, którzy podszywali się pod Avengersów, ale w rzeczywistości byli to Władcy Zła, dowodzeni przez barona Helmuta Zemo.

Jednak tym razem wygląda na to, że zespół ten został zorganizowany przez dyrektor CIA Valentinę Allegrę de Fontaine, która zwerbowała już Yelenę Belovą i Johna Walkera.

Biorąc pod uwagę, że Thaddeus Ross jest politykiem, prawdopodobnie pozostaje w zmowie z Val, co zwiększa prawdopodobieństwo ich bardziej ekstremalnego podejścia do zagadnień uniwersum Marvela.

Nadchodzące superprodukcje Marvela budzą wielkie emocje wśród fanów. Widzowie czekają nie tylko na "Thunderbolts", ale także na "Avengers: Secret Wars" - film, który ma zamknąć sagę multiwersum.

