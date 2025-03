Miuosh zadebiutował na scenie muzycznej jako członek katowickiego zespołu hip-hopowego Projektor. Wspólnie z zespołem wydał kilka albumów, jednak w 2011 roku grupa zakończyła działalność, co skłoniło artystę do rozpoczęcia kariery solowej. Zobacz, co więcej wiadomo o nowym jurorze "Must Be The Music"!

Kariera solowa i osiągnięcia Miuosha

Po rozpadzie Projektora, Miuosh skupił się na solowej twórczości. Jego debiutancki album "Projekcje" ukazał się w 2007 roku. Kolejne lata przyniosły takie płyty jak "Piąta strona świata" (2011) oraz "Prosto przed siebie" (2012), które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy. Album "Prosto przed siebie" osiągnął status platynowej płyty i dotarł do drugiego miejsca na liście OLiS.

W swojej karierze Miuosh współpracował z wieloma cenionymi artystami, takimi jak Donatan, Paluch, Onar, Pokahontaz, Rahim, Smagalaz, Toony, Vienio, Pawbeats czy White House. Jego twórczość charakteryzuje się łączeniem hip-hopu z innymi gatunkami muzycznymi, co świadczy o jego wszechstronności i otwartości na eksperymenty artystyczne.

Oprócz kariery muzycznej, Miuosh prowadzi również działalność biznesową. W 2007 roku założył własną wytwórnię płytową Fandango Records, co pozwoliło mu na niezależność artystyczną oraz wspieranie innych twórców.

Czy Miuosh ma żonę?

Prywatnie, Miuosh jest mężem Sandry Boryckiej, z którą jest związany od ponad 14 lat. W 2018 roku para powitała na świecie córkę, której nadali imię Kora. Artysta rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego, jednak wiadomo, że jest szczęśliwym mężem i ojcem. ​

Czy Miuosh ma Instagram?

Miuosh jest aktywny na Instagramie, gdzie można go znaleźć pod nazwą użytkownika @miuosh. Na swoim profilu dzieli się zarówno aspektami życia zawodowego, jak i prywatnego. Można tam znaleźć zdjęcia z koncertów, sesji nagraniowych, a także momenty spędzone z rodziną. Jego obecność w mediach społecznościowych pozwala fanom na bliższe poznanie artysty oraz śledzenie jego bieżących projektów.

Miuosh jako juror w "Must Be The Music" i reakcje fanów

W 2025 roku Miuosh dołączył do grona jurorów programu "Must Be The Music". Jego obecność w programie została entuzjastycznie przyjęta przez fanów, którzy doceniają jego profesjonalizm, wiedzę muzyczną oraz szczerość w ocenach uczestników. Widzowie chwalą go za konstruktywną krytykę oraz jego niesamowitą charyzmę, która wiele wniosła do programu.

To jury robi taką robotę, że... Nigdy nie oglądałam mbtm, teraz tak eksperymentalnie, bo chciałam zobaczyć jak wypadnie @miuosh I o kurcze... to jury jest tak autentyczne, takie zgrane, merytoryczne i emocjonalne jednocześnie. Piękna historia. Dzięki

Nareszcie ktoś znający się na muzyce i mający świetną osobowość w jury - Miuosh - zachwycają Miuosha fani

Miłosz Paweł Borycki, czyli Miuosh, to wszechstronny artysta, który z powodzeniem łączy karierę muzyczną z działalnością biznesową oraz życiem rodzinnym. Jego udział jako jurora w "Must Be The Music" spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno uczestników, jak i widzów, co świadczy o jego autorytecie w branży muzycznej. Z kolei jego aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom na bieżąco śledzić jego poczynania oraz czerpać inspirację z jego twórczości.

Miuosh, juror "Must Be The Music"/Fot. Mat. Pras. Polsat

Miuosh, juror "Must Be The Music"/Fot. Lukasz Kalinowski/East News

