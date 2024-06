Tuz przed premierą czwartego sezonu „The Boys” twórcy przekazali fanom serii słodko-gorzkie wieści. Widzowie doczekają się jeszcze jednej odsłony ulubionej serii. Eric Kripke potwierdził jednocześnie, że piąta część będzie ostatnią.

Serial o superbohaterach przez lata zyskał lojalnych fanów, którzy czekają na kolejne odsłony produkcji Amazon Prime Video. Już 13 czerwca na platformie pojawi się czwarty sezon „The Boys”. W maju br. już doszły nas wieści, że najprawdopodobniej nie będzie to ostatnia część serialu.

„The Boys to bezwstydny i odważny serial, który niezmiennie urzeka naszych klientów na całym świecie, sezon po sezonie przebijając się przez tkankę kulturową”, powiedział Vernon Sanders, szef telewizji Amazon MGM Studios.

„Jesteśmy dumni z tej serii, która rozrosła się do rangi globalnej, i jesteśmy podekscytowani, że Eric Kripke i zespół kreatywny mają do opowiedzenia bardziej wciągające historie wszystkim lojalnym fanom”.

Kripke dodał: „»The Boys« może być najlepszym projektem, jakim kiedykolwiek się zajmowałem. Jaki inny serial pozwala mi pisać o polityce, kapitalizmie, rodzinie i eksplodujących genitaliach, choć nie w tej kolejności”.

„Obsada i ekipa są głęboko wdzięczni Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios za możliwość opowiedzenia tej historii w kolejnym sezonie. Mój jedyny problem polega na tym, że skoro ten rok zapowiada się wolny od jakichkolwiek konfliktów i dezinformacji, nie jesteśmy pewni o czym pisać”.

Katherine Pope, prezes Sony Pictures Television Studios, tak powiedziała o zapowiedzi piątego sezonu: „Od premiery oddani fani na całym świecie kibicują »The Boys« w tej bezkompromisowej szalonej przejażdżce”.

„Nie moglibyśmy być bardziej dumni z naszych producentów, scenarzystów, obsady i ekipy, którzy ożywiają to genialne szaleństwo. Teraz, z piątym rozdziałem ich historii, nie możemy się doczekać, gdzie pójdą Eric Kripke i »The Boys«”.

Twórcy ogłosili koniec „The Boys”. Sezon 5. będzie ostatni

Warto przypomnieć, że przez pewien czas Eric Kripke milczał, gdy pytano go, czy czwarty sezon „The Boys” będzie ostatnim. Twórca serialu nie był pewien, czy dostanie zielone światło na kolejną odsłonę serialu.

Kripke odniósł się do swojego poprzedniego serialu „Supernatural”, który miał zakończyć się po pięciu sezonach, ostatecznie jednak miał aż 15 części. Powiedział: „Jako osoba, która dosłownie jak nikt pomyliła się co do tego, jak długo powinien trwać serial, powiedziałbym, że wyciągnąłem wnioski z tego błędu i tak naprawdę nie zdradzam już, gdzie są moje punkty końcowe”.

Chociaż nic nie zostało jeszcze ujawnione na temat sezonu piątego, wiemy, że w sezonie czwartym rozpocznie się wielka wojna pomiędzy Billym Butcherem (Karl Urban) i Homelanderem (Antony Starr), ponieważ Butcher planuje wypuścić śmiercionośnego wirusa, aby wyeliminować superbohaterów.

Oficjalne streszczenie czwartego sezonu brzmi: „Świat jest na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek Gabinetu Owalnego i znajduje się ochroną Homelandera, który konsoliduje swoją władzę”.

„Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becci, a także pracę lidera »The Boys«. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, więc muszą znaleźć sposób współpracować i uratować świat, zanim będzie za późno”.

Niedawno fani mogli zobaczyć nadchodzącą akcję w oficjalnym zwiastunie, który zapowiadał intensywną i krwawą bitwę pomiędzy klanem Butchera a supersami, podczas gdy Butcher robi wszystko, co w jego mocy, ze swoim słabnącym sercem.

Dwa dni przed premierą czwartego sezonu Kripke potwierdził w mediach społecznościowych, że w piątej odsłonie zobaczmy finał „The Boys”. Tym samym okazało się, że rzeczywiście twórca zaplanował historię produkcji na pięć części.

