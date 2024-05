Dramatyczne zakończenie trzeciego sezonu „The Boys” nie pozostawiło wątpliwości. Brutalna seria o superbohaterach musi mieć kontynuację. I tak się stało. Bijący rekordy popularności hit Amazon Prime Video wraca w 2024 roku. Nie tylko fani serii z wypiekami na twarzy czekają, by zobaczyć dalsze losy bohaterów. Czwarty sezon wywołuje duże emocje również wśród członków obsady. W międzyczasie powstał jeszcze spin-off „Gen V”, który również przypadł do gustu widzom.

Reklama

„To mój ulubiony sezon, jaki kiedykolwiek kręciliśmy”, powiedział w wywiadzie dla "Esquire" Jack Quaid, który wciela się w Hughiego Campbella w przebojowym serialu Amazon Prime.

„To bardzo intensywny sezon. Naprawdę możecie poznać głębię każdej postaci – i wciąż pojawia się pytanie: »Co się właśnie stało?!«”, dodał.

Kontynuował: „Widzowie nadal będą zaskoczeni kierunkiem, w jakim to wszystko zmierza. Podejmujemy ryzyko, które moim zdaniem jest naprawdę niesamowite. To nasz najlepszy (przyp. red. - sezon) jak dotąd”.

Chociaż szczegóły fabuły czwartego sezonu „The Boys” wciąż pozostają tajemnicą, finał pierwszego sezonu „Gen V” dał nam pewne wskazówki co do tego, jakie wątki mogą pojawić się w nadchodzącej serii. Szczególnie sporo zdradził epizod z Homelanderem.

Zobacz także

Czego możemy spodziewać się po 4. sezonie "The Boys"? Zwiastun, data premiery i szczegóły dotyczące serialu Amazon Prime Video.

„The Boys”: sezon 4. Zwiastun i data premiery

Zdjęcia do sezonu 4. „The Boys” zakończyły się w kwietniu 2023 r. Fani spodziewali się, że najwcześniej zobaczą kolejną część serialu Amazon Prime Video pod koniec ubiegłego roku. Z czasem okazało się, że widzowie będą musieli poczekać nieco dłużej. Wpływ na to miało spore trzęsienie ziemi w branży. Showrunner Eric Kripke powiedział wcześniej, że premiera serialu nastąpi dopiero po zakończeniu strajku WGA (przyp. red. - strajku scenarzystów). Chociaż problem został już rozwiązany, strajk hollywoodzkich aktorów SAG-AFTRA się przedłużał.

O tym, że „The Boys” doczeka się 4. sezonu oficjalnie dowiedzieliśmy się w piątek 10 czerwca 2022 r., zaledwie tydzień po premierze 3. sezonu w Prime Video. Dzisiaj wiemy, że czwarta odsłona „The Boys” pojawi się na platformie 13 czerwca 2024 roku.

Niektórzy fani czuli, że serial dobiegał naturalnego końca w 3. sezonie, jednak Eric Kripke się z tym nie zgadza. W rozmowie z RadioTimes.com przypomniał, że jego wcześniejsza seria „Supernatural” początkowo miała obejmować 5 sezonów. Ostatecznie skończyło się na 15. Dodał, że nie zmierza już zdradzać tego, jak długo będą trwały jego produkcje.

Powiedział: „Jako osoba, która dosłownie najbardziej na świecie myliła się co do tego, jak długo powinien trwać serial – żaden showrunner w historii tego medium nie mylił się tak bardzo co do tego, kiedy jego seria się zakończy – powiedziałbym, że wyciągnąłem wnioski i nie zdradzam już, kiedy zbliżam się do końca".

Pojawiła się nie tylko wiadomość o premierze „The Boys”, ale również zwiastun 4. sezonu.

„The Boys”: sezon 4. Obsada

Możemy być pewni, że w 4. sezonie „The Boys”, powrócą największe gwiazdy serialu Amazon Prime:

Jack Quaid jako Hughie Campbell

Karl Urban jako Billy Butcher

Erin Moriarty jako Annie/Starlight

Laz Alonso jako Mother's Milk

Karen Fukuhara jako Kimiko

Tomer Capone jako Serge/Frenchie

Antony Starr jako Homelander

Chace Crawford jako The Deep

Colby Minifie jako Ashley Barrett

Mogliśmy także zobaczyć więcej Jessiego T. Ushera w roli A-Traina, który przez chwilę wyglądał, jakby miał zostać usunięty z serialu po zatrzymaniu akcji serca. Jednak w połowie 3. sezonu został przywrócony do życia przez naukowców z Vought. Natomiast w „Gen V” mogliśmy zobaczyć nowych bohaterów. W spin-offie występują takie postaci jak Soldier Boy.

Usher powiedział RadioTimes.com, co chce zobaczyć w 4. sezonie: „Chciałbym zobaczyć, jak A-Train częściej wchodzi w interakcję z resztą. Mam wrażenie, że widzi ich tylko przelotnie, tak naprawdę nie ma wiele okazji, aby nawet z nimi nawiązać kontakt”.

Co może się wydarzyć w 4. sezonie „The Boys”?

Twórca Eric Kripke powiedział wcześniej RadioTimes.com, że finał trzeciego sezonu – który pozostawił obsadę w dość tragicznej sytuacji, gdy Billy Butcher (Karl Urban) dowiedział się, że nie zostało mu zbyt wiele życia – utoruje drogę do kolejnej części.

„Historie, które stworzyliśmy, muszą się ze sobą zderzyć pod koniec tego sezonu”, wyjaśnił. „I z tej konfrontacji wyłaniają się nowe wątki fabuły, które następnie podejmujemy w sezonie 4.”, dodał.

Jessie T Usher, która gra speedstera A-Train w dramacie o superbohaterach, dodała, że pod koniec trzeciego sezonu The Seven jest w „gorszej sytuacji niż na początku”, co może oznaczać jeszcze bardziej nieprzewidywalne zachowanie pozostałych członków.

Historia czwartego sezonu „The Boys” będzie prawdopodobnie kolejną mieszanką elementów fabuły z komiksów i nowych pomysłów scenarzystów.

W lipcu 2022 roku Karl Urban ujawnił Colliderowi, że nawet on nie był pewien, co dokładnie stanie się w kolejnym sezonie, ale nie miał wątpliwości, że to będzie „szaleństwo”.

„Zostały około dwa miesiące do zdjęć i nie mam pojęcia (przyp. red. - co się stanie). To wam coś powie, ale tak, nie za wiele Właściwie to następnym razem zobaczę się z Kripke i spodziewam się, że zaczną się rozmowy na temat tego, co szykuje”, powiedział Urban.

„Lubię okazywać im szacunek za to, że mogą pisać scenariusz i nie ulegają presji aktorów pytających: »Co dalej?«. Ale nie mogę się doczekać. Zawsze wymyślają szalone rzeczy, więc tak, to jest będzie fajnie.”, dodał.

W rozmowie z RadioTimes.com showrunner Eric Kripke wyraził swoje przekonanie, że każdy odcinek „The Boys” powinien być satysfakcjonujący narracyjnie, nawet oglądany osobno, więc spodziewaj się podobnej struktury fabuły w następnym sezonie.

Wyjaśnił: „Uważam, że każdy odcinek powinien mieć jakąś historię. Nieustannie irytują mnie pretensjonalni showrunnerzy zajmujący się streamingiem, którzy mówią: »No cóż, tak naprawdę robimy film składający się z ośmiu odcinków«. To coś w stylu: »Pie***l się! daj sobie spokój, stary«.

„Działamy w branży telewizyjnej i naszym zadaniem jest tworzenie odcinków telewizyjnych. Nie bez powodu nazywa się je odcinkami. Dlatego też chcę, aby każdy odcinek… miał swój własny początek, środek i koniec. Potrzebuję też, aby sezon miał początek, środek i koniec.” , wytłumaczył.

„The Boys” sezon 4. Zwiastun

W sieci możemy zobaczyć już oficjalny zwiastun 4. sezonu „The Boys”. Przypominamy, że serial pojawi się na Amazon Prime Video 13 czerwca.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek