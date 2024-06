2. sezon „Rodu smoka” nie tylko wprowadza nowe postaci, ale także wrzuca w centrum akcji bohaterów, którzy wcześniej znajdowali się na drugim planie. Natomiast teraz mogą odegrać kluczową rolę w krwawej wojnie domowej zwanej Tańcem smoków.

Reklama

Chociaż od dawna krążyły plotki, że scena Krwi i Sera z ukochanej powieści „Ogień i Krew” pojawią się w drugim sezonie, wreszcie potwierdziło się to na ekranie, a Olivia Cooke (Królowa Wdowa Alicent Hightower) podkreśliła te wydarzenia jako „ohydne”.

W centrum makabrycznej akcji znajduje się królowa Helaena Targaryen, grana przez Phię Saban, córka króla Viserysa I Targaryena (Paddy Considine) i Alicent Hightower Cooke'a. Zmuszona do poślubienia swojego brata króla Aegona II, aby zachować czystość rodu Targaryenów.

Saban w wywiadzie dla RadioTimes.com ujawniła, że w sezonie 2. „Rodu smoka” Helaena „dochodzi do siebie i zdaje sobie sprawę, że może nie jest skłonna poświęcić tego, co ma”, poświęcić się dla tej rodziny absolutnie złych ludzi”.

Skoro Helaena i jej rodzina mają już wiele do powiedzenia, co na razie o niej wiemy? A czego można się po niej spodziewać w sezonie 2.? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Zobacz także

Kim jest księżniczka Helaena Targaryen z „Rodu smoka”?

Księżniczka Helaena Targaryen jest jedyną córką króla Viserysa I Targaryena i jego drugiej żony, królowej Alicent Hightower.

Helaena jest młodszą przyrodnią siostrą księżnej koronnej Rhaenyry Targaryen, młodszą siostrą Aegona Targaryena i starszą siostrą księcia Aemonda Targaryena.

W serialu pokazano, że ciekawa, słodka, ale także wnikliwa młoda Helaena interesuje się małymi zwierzętami.

W późniejszych odcinkach Alicent postanawia poślubić Helaenę z Aegonem, aby wzmocnić jego roszczenia do Żelaznego tronu i zachować czystość krwi Targaryenów w tradycji Starej Valyrii .

W wyniku małżeństwa Aegona i Helaeny para ma trójkę dzieci:

Książę Jaehaerys Targaryen

Księżniczka Jaehaera Targaryen

Książę Maelor Targaryen

Ponieważ Aegon został kontrowersyjnie nazwany Królem na Żelaznym tronie, Helaena jest jego Królową małżonką.

Jako jeździec smoków Helaena ma własną bestią, czyli Dreamfyre .

W drugim sezonie, gdy wojna domowa między Zielonymi i Czarnymi ma się rozpocząć, Helaena jest teraz przywódczynią Zielonych i królową, więc prawdopodobnie będzie miała sporo problemów do rozwiązania.

Kto gra księżniczkę Helaenę Targaryen w „Rodzie smoka”?

W „Rodzie smoka” księżniczkę Helaenę grają dwie aktorki, podobnie jak w przypadku kilku innych postaci. Jedna jako nastolatka, a druga jako dorosła kobieta.

Evie Allen jako Helaena Targaryen w „Rodzie smoka”

Postać księżniczki Helaeny Targaryen w okresie dojrzewania gra aktorka Evie Allen.

To pierwsza telewizyjna rola bardzo młodej artystki, która dopiero wchodzi do świat seriali i filmów.

Allen wciela się w Helaenę w dwóch odcinkach: 6. „Księżniczce i królowej” oraz 7. „Driftmark”.

W tych odcinkach Helaena okazuje się być bardzo wnikliwa, co sugeruje, że posiada pewien rodzaj przewidywania i należy do postaci refleksyjnych, które wiele analizują w swojej głowie.

Phia Saban jako Helaena Targaryen w „Rodzie smoka”

Wiek: 24 lata

Księżniczka Helaena Targaryen jest przedstawiana jako dorosła przez aktorkę Phię Saban.

Saban po raz pierwszy pojawia się jako Helaena w 8. odcinku pierwszego sezonu „Rodu smoka”, zatytułowanym „Lord Przypływów”.

W tym odcinku Helaena jest żoną Aegona i rodzi jego dzieci.

Phia Saban nie ma jeszcze dużego doświadczenia, ale zagrała nie tylko w „Rodzie smoka”. Widzowie mogą ją kojarzyć również z serialu „Upadek królestwa”.

Zobacz także: Wątek Krwi i Sera w 2. sezonie „Rodu smoka” miał być brutalniejszy? Wyjaśniamy znaczenie

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.