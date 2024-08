Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Finał 2. sezonu „Rodu smoka” może nie był tak ognisty, jak niektórzy z nas się spodziewali i może nie osiągnął poziomu oglądalności pierwszego sezonu, ale z pewnością jest wiele do omówienia przed kontynuacją prequelu „Gry o tron”.

Odcinek ósmy sezonu 2. ukazuje Królową Rhaenyrę Targaryen (Emma D'Arcy), która w końcu znajduje się w miejscu, gdzie może odzyskać swój prawowity tron. Razem z armią, swoimi smokami, a nawet swoim groźnym mężem, Daemonem Targaryenem (Matt Smith) u swojego boku próbuje ponownie przejąć kontrolę nad Westeros.

Chociaż wielu z nas mogło oczekiwać bardziej emocjonującego finału, ostatni odcinek wciąż miał kilka niespodzianek – nawet pomimo wycieku, który Max musiało rozwiązać.

Otrzymaliśmy niesamowity zwrot akcji z udziałem admirała z Essos, dotyczący jedynej i niepowtarzalnej Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), a także mnóstwo zmian w stosunku do powieści George'a R. R. Martina „Ogień i krew”.

Showrunner Ryan Condal potwierdził, że 3. sezon jest obecnie w trakcie powstawania, a produkcja ma się rozpocząć na początku 2025 roku, co oznacza, że będziemy musieli trochę poczekać, zanim zobaczymy go na ekranie.

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze wydarzenia po finale 2. sezonu „Rodu smoka”.

Wyjaśniamy zakończenie 2. sezonu „Rodu smoka”

Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w ostatnim odcinku jest niezwykle ważna wizja Daemona, która skutkuje jego przysięgą wierności Rhaenyrze po próbie ogłoszenia się królem.

Najpierw Daemon spotyka Ser Alfreda Broome'a (Jamie Kenna), który twierdzi, że przybył jako wysłannik Królowej Rhaenyry, ale zamiast służyć jej sprawie, namawia Daemona do ogłoszenia się królem. Daemon jest tak pewny siebie, jak można się spodziewać, ale okazuje się, że Ser Simon Strong (Simon Russell Beale) słyszał wszystko i wysyła wiadomość do Rhaenyry.

Alys Rivers (Gayle Rankin) mówi Daemonowi, że jest gotowy poznać swój los i widzi niezwykle ważną wizję. Z tym, co zakładamy, że jest sokiem wypływającym z Czardrzewa, Daemon widzi różne ważne momenty w historii „Pieśni lodu i ognia”.

Krwawy kruk

Krwawy kruk, znany również jako Brynden Rivers był bękartem króla Aegona IV Targaryena (choć później został uznany za prawowitego syna). Podczas swojej roli w konflikcie znanym jako Pierwsza Rebelia Blackfyre stracił oko, ale mówiło się, że posiadał moce czarów i był mistrzem szpiegów.

Co najważniejsze, Brynden Rivers później staje się fantastyczną postacią znaną jako Trójoka Wrona (w serialu „Gra o tron” nazywany Trójokim Krukiem). W „Grze o tron” Trójoka Wrona jest mentorem Brana Starka, który ostatecznie staje się pierwszym wybranym władcą Sześciu Królestw.

Biali wędrowcy

Jak wiemy z „Gry o tron”, Biali wędrowcy stanowili większe zagrożenie dla Westeros niż jakakolwiek wojna między rodami. Pokazując to, Alys sprawia, że Daemon zaczyna rozumieć powagę sytuacji, a książę później rezygnuje z roszczeń do tronu i przysięga wierność Rhaenyrze.

Wcześniej w rozmowie z RadioTimes.com showrunner serialu Ryan Condal wyjaśnił włączenie Białych wędrowców w tym sezonie „Rodu smoka”.

Powiedział: „Częścią wyzwania przy tworzeniu Rodu smoka jest chęć zachowania tych zależności między nim a oryginalnym serialem. A ponieważ to 107 lat wcześniej, nie ma żyjących postaci, które mogłyby działać”.

„Więc musisz łączyć idee, tematy i artefakty, i myślę, że ten sen, czy ta straszna prorocza wizja, którą miał Aegon Zdobywca, o której wiemy z rozmów z George'em, jest rzeczą, która pozostaje żywa. Mam nadzieję jego podbój przez ten okres, który jest 100 lat po tych wydarzeniach, a potem w oryginalnym serialu to jest to, co łączy to razem serie”, dodał.

„Te sceny są sposobem przypomnienia ludziom, że istnieje ta większa, poza nami moc, która wisi nad tym serialem, i że ludzie są tego świadomi i się tym martwią. Ale to jest proroctwo, którego nie nikt nie jest pewny”, wyjaśnił.

„I oczywiście, mając wiedzę z oglądania oryginalnego serialu, wiemy, że nie wpływa to na te postacie, ale rozumiemy, że to również je napędza i jest w ich umysłach”, podkreślił.

„To średniowieczne czasy, to niezwykle przesądna epoka. Myślę, że to żyje w umysłach postaci w historii i chcemy tylko przypomnieć ludziom o większym mitologicznym świecie, przez który przechodzimy”, zaznaczył.

Daemon Targaryen umiera

Tu musimy przejść do spoilerów książkowych, dlatego ostrzegamy wszystkich, którzy dopiero zamierzają sięgnąć po powieści George'a R. R. Martina!

To pokazuje nam śmierć Daemona, kiedy ostatecznie walczy z Aemondem (Ewan Mitchell) na grzbiecie smoka w niebie nad Harrenhal. Daemon przebija Aemonda przez jego szafirowe oko i obaj mężczyźni spadają w przepaść. Śmierć Aemonda jest również zapowiedziana chwilę później przez jego siostrę Helaenę (Phia Saban).

Ostatnio mówiąc o wyborze ujawnienia tego tak wcześnie, showrunner Ryan Condal powiedział na niedawnej konferencji prasowej, że jest bardzo świadomy, że duża część fanów przeczytała „Ogień i krew” i wie, co się stanie, a niespodzianki wynikają z niuansów postaci.

Dodał: „Powiem, że tylko dlatego, że coś jest ci powiedziane, nie oznacza, że wydarzy się dokładnie w ten sposób. I widzieliśmy, oczywiście, w historii i we wszystkim, że to było wcześniej błędnie interpretowane, zarówno w świecie Ognia i krwi, jak i w świecie Pieśni lodu i ognia. Więc nie wydawało się, że przychodzimy tam i wymieniamy mnóstwo spoilerów”.

Daenerys Targaryen jako Książę, który został obiecany

Ostatecznie Daemon widzi wizję Księcia, który został obiecany, przywódcy mającego zjednoczyć królestwa oraz Daenerys Targaryen, która wyłania się z popiołów wraz ze swoimi smokami.

Królowa Helaena Targaryen

Widzimy, że Helaena faktycznie rozmawia z Daemonem, sygnalizując, że ma magiczne wizje, które wcześniej były tylko sugerowane. Mówi Daemonowi, że zna swoją rolę w nadchodzącej historii i wie, co musi zrobić.

Po wizji Daemona, Rhaenyra przybywa do Harrenhal. Kiedy pyta go, komu przysiągł wierność, ostrzega ją przed nadchodzącą ciemnością, zanim klęka i przysięga jej lojalność. Pobudza swoją armię, gotową walczyć na śmierć i życie dla Rhaenyry.

Condal niedawno otworzył się na temat mocy Helaeny, mówiąc: „Myślę, że ona sama się rozwija i uczy się, jak posługiwać się tą zdolnością, którą ma, uczy się, jak ją wykorzystywać lub bardziej zwracać na nią uwagę, lub uczy się, jak lepiej ją interpretować”.

„Myślę, że wiele rzeczy, które widzieliśmy u Helaeny do tej pory, to że dostaje jakieś informacje i nie wie, co one oznaczają, dopóki nie zobaczy ich realizacji. Nie może naprawdę widzieć przyszłości. Widzi rzeczy, a potem je interpretuje”, dodał.

Co się stało z Księciem Regentem Aemondem Targaryenem?

Po odkryciu, że Rhaenyra znalazła jeźdźców dla swoich smoków, Aemond wpada w szał, co wiemy, że jest dla niego najniebezpieczniejszym stanem. W swoim gniewie, on i Vhagar palą miasto Sharp Point, zabijając tysiące niewinnych.

Kiedy Aemond próbuje wciągnąć Helaenę do bitwy, ona konfrontuje się z nim, potwierdzając, że wie, że spalił Aegona (Tom Glynn-Carney). Mówi, że znów będzie królem, ale Aemond skończy martwy, pochłonięty przez Oko Boga, zapowiadając jego śmierć.

Co się stało z Królem Aegonem II Targaryenem i Lordem Larysem Strongiem?

Król Aegon stopniowo odzyskuje siły fizyczne, ale nadal jest przykuty do łóżka po tym, jak Aemond go spalił. Larys (Matthew Needham) przychodzi, aby ostrzec go przed gniewem Aemonda i mówi mu, że muszą opuścić Królewską Przystań i udać się do Essos dla jego bezpieczeństwa.

Mówi Aegonowi o nowych jeźdźcach smoków Rhaenyry i stwierdza jasno, co Aegon już wie, że Aemond go zabije. Aegon sugeruje wzięcie swojego brata do niewoli, ale Larys wskazuje, że wtedy zostanie bez Vhagara.

Podczas gdy Aegon jest zrozpaczony z powodu swoich obrażeń, Larys próbuje przekonać go, że ludzie królestwa będą witać powracającego króla, nazywając go Aegonem Odbudowującym.

Na końcu odcinka widzimy, że Aegon niechętnie udał się w bezpieczne miejsce, ukrywając się w powozie z Larysem.

Jaką flotę zebrał Ser Tyland Lannister?

Zaczynamy odcinek w Essos, gdzie Ser Tyland Lannister (Jefferson Hall) próbuje negocjować flotę, która pozwoli Zielonym przełamać blokadę. Ludzie z Essos nie są przekonani, żądając Stopni lub floty okrętów wojennych. Tyland niechętnie się zgadza, ale mają jeszcze jeden warunek - że dowódca floty pójdzie z nimi.

I tak poznajemy admirała Lohara granego przez aktorkę i gwiazdę Abigail Thorn (niektórzy mogą ją rozpoznać jako Philosophy Tube). Wyzwała Tylanda na walkę w błocie.

Lohar jest pod wrażeniem i mówi, że rozważy jego prośbę, zanim zacznie go drażnić, próbując przekonać go, że musi zjeść ciało swoich wrogów. Ma przyjemną małą piosenkę przed kolacją, a Lohar zgadza się spełnić jego prośbę.

Showrunner Condal niedawno otworzył się na temat Lohara, mówiąc: „Triarchia ma długą historię tych bardzo barwnych piratów morskich”.

„I nawet jeśli to drobna postać w książce, jeśli zamierzamy zrobić tak wielką sprawę z zawarcia umowy z ich zaprzysiężonym wrogiem i Triarchią i próbować zaatakować blokadę i ją zakończyć. Do starcia między Zielonymi a Czarnymi z trzecim podmiotem, który może nie być w 100 procentach godny zaufania, chcieliśmy mieć postać, na której można oprzeć tę historię”, przekonuje.

„I to nie tylko Tyland, to będzie Tyland i jego relacja z Sharako i jej flotą. Sharako zawsze była wyobrażana jako postać kobieca”, dodaje.

Co się stało z Lady Rhaeną Targaryen?

Lady Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) kontynuuje swoją misję znalezienia smoka z Doliny, którego znamy jako Sheepstealer. Przypominamy, że ta linia fabularna w książkach pierwotnie była napisana dla postaci o imieniu Nettles, którą fani zauważyli, że została wykluczona z serialu do tej pory (choć to nie oznacza, że nie pojawi się w przyszłości).

Pod koniec odcinka widzimy, że Rhaena znajduje smoka, którego szukała przez cały ten czas i wydaje się, że zamierza zdobyć Sheepstealera.

Podczas gdy wielu zakładało, że połączenie historii Nettles i Rhaeny oznaczało, że ta pierwsza postać została wykluczona z serialu, Condal zasugerował, że może ona jeszcze się pojawić.

Zapytany konkretnie o ulubioną postać fanów, powiedział: „Myślę, że to jest jak: Proszę, zostańcie z nami i oglądajcie historię. Powiem, że kochamy Rhaenę jako postać i naprawdę wykonaliśmy dużo pracy, aby ją ustawić od początku jako kogoś w tym domu Targaryenów, kto nie ma smoka...”.

„Myślę, że historia Rhaeny, jak ją widzimy rozwijającą się, jest potencjalnie jedną z tych interesujących interpretacji, które mamy do zaoferowania. I powiedziałbym tylko, że nie robimy żadnych rzeczy lekko ani bez przemyślenia. Wiele z tych rzeczy planowaliśmy na wiele sezonów naprzód”, stwierdził.

„Więc powiedziałbym tylko, wiesz, zapnij pasy i jedź z nami. I mam nadzieję, że spodoba ci się miejsce, do którego zmierzamy”, dodał.

Dlaczego książę Jacaerys Velaryon jest tak zły?

Przez cały finał widzimy księcia Jacaerysa (Harry Collett) niepewnego co do jeźdźców smoków.

Podsłuchuje Ulfa White'a (Tom Bennett) i Hugh Hammera (Kieran Bew) rozmawiających i jest wściekły z powodu braku manier Ulfa.

Ulf drażni Jace'a z powodu jego ciemnych włosów, porównując się do księcia i twierdząc, że są „ulepieni z tej samej gliny”, co rozwściecza Jace'a. Już jest niepewny co do swojego pochodzenia, słysząc szepty w całym królestwie i desperacko chce oddzielić się od nasion smoków oraz bękartów Targaryenów, których uważa za gorszych od siebie.

Jace mówi, że jeśli Ulf przeszkodzi w wysiłkach Czarnych, zobaczy go powieszonego, a Ulf szybko się wycofuje.

Baela daje Jace'owi reprymendę, mówiąc mu, że musi udowodnić, że jest godny. Na dodatek podczas kolacji Rhaenyra wznosi toast za swoich nowych jeźdźców smoków i obiecuje, że będą rycerzami, jeśli dobrze jej posłużą. Mówi im, że polecą za dwa dni.

Ulf udaje się wszystkich zdenerwować, ale zanim posunie się za daleko, Rhaenyra otrzymuje wiadomość od Ser Simona Stronga, który obawia się zdrady. Wzywa Addama (Clinton Liberty), aby poszedł z nią do Harrenhal.

Co się stało z Królową Rhaenyrą Targaryen i Królową Wdową Alicent Hightower?

Rhaenyra zwierza się Corlysowi (Steve Toussaint) na temat swoich nowych jeźdźców smoków, wyjaśniając, że nie wie zbyt wiele o ich charakterach. Słusznie zauważa, że Addam z Hull jest znany Corlysowi (nieświadoma, że to w rzeczywistości bękart Corlysa). Corlys opisuje go jako człowieka o wielkiej uczciwości i mówi, że żałuje, że nie miał z nim wiele do czynienia.

Później prawdopodobnie z powodu swojego poczucia winy widzimy Corlysa oferującego Alyn (Abubakar Salim) ojcowskie rady - które szybko zostają odrzucone przez syna, którego nigdy nie uznał.

Corlys doradza Rhaenyrze, aby działała szybko, a choć miała nadzieję, że jeźdźcy smoków będą odstraszaczem, bierze jego słowa do serca, gdy przypomina jej o Helaenie i jej potężnym smoku Dreamfyre oraz furii Aemonda. W emocjonalnym momencie, Corlys ujawnia, że przemianował swój ukochany statek na cześć swojej zmarłej żony, Rhaenys Targaryen (Eve Best) - Królowej, która nigdy nie była.

Aemond, myśląc tylko o bitwie, mówi, że inspekcja musi zostać zarządzona, zanim jakiekolwiek statki będą mogły wpłynąć do portów, co spowodowałoby jeszcze większe problemy dla małorolnych, którzy zależą od łodzi rybackich, ale twierdzi, że wszyscy muszą ponieść swoje ofiary. Na sygnał, Helaena pyta swoją matkę, dlaczego wszyscy ich nienawidzą i mówi, że była szczęśliwsza, zanim została królową.

Kiedy Alicent porusza temat opuszczenia Królewskiej Przystani, Aemond wchodzi i próbuje wciągnąć Helaenę do bitwy. Alicent udaje się go powstrzymać i natychmiast mówi wielkiemu mistrzowi, że potrzebuje przejścia gdzieś, z jego najwyższą dyskrecją.

Mysaria doradza Rhaenyrze, która zmaga się z faktem, że musi skazać tysiące na śmierć. Alicent przybywa, a Rhaenyra jest zszokowana, gdy przyznaje, że się myliła. Ostatecznie Alicent mówi Rhaenyrze, że Aemond ma dołączyć do Cristona Cole'a, i że jeśli poleci do Królewskiej Przystani, zobaczy, jak strażnicy poddają się bez rozlewu krwi.

Rhaenyra argumentuje, że musi zabrać głowę Aegona, jeśli ma zająć swój tron i nakazuje Alicentowi wybór. Alicent zgadza się na realizację planu. Podczas gdy Rhaenyra mówi, że przejdzie do historii jako złoczyńca, Alicent nie dba o to - chce tylko być wolna. Prosi Rhaenyrę, aby poszła z nią, ale Rhaenyra jest nieugięta - wie, jaka jest jej rola w przyszłości. Alicent odchodzi, wiedząc, co musi zrobić.

Ostatni montaż pokazuje przygotowania do bitwy w całym Westeros - jeźdźców smoków Rhaenyry, Lady Laenę, która w końcu odkrywa smoka, którego szukała, wojska Daemona, flotę, którą zebrał Tyland Lannister, i flotę Corlysa.

Kończymy ujęciami Alicent i Rhaenyry, obie patrzące w dal, rozmyślające o tym, co nadejdzie.

Cały 2. sezon „Rodu smoka” jest już dostępny na platformie Max.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.