17 czerwca na platformie Max pojawił się pierwszy odcinek 2. sezonu „Rodu smoka”. Prequel „Gry o tron” rozbudził apetyt wśród fanów świata George'a R.R. Martina. Widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów serii aż do 5 sierpnia, gdy rozegra się finał tej odsłony.

Reklama

Popularny serial dramatyczny HBO oparty jest na książce „Ogień i krew”, której akcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z „Gry o Tron”. Akcja toczy się wokół walki o sukcesję w rodzie Targaryenów.

Król Viserys I Targaryen (Paddy Considine) stanął w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia, gdy wyłonili się rywalizujący pretendenci spośród takich postaci jak jego nieposkromiony brat, książę Daemon Targaryen (Matt Smith), jego najstarsze dziecko, księżniczka Rhaenyra Targaryen ( Emma D'Arcy , Milly Alcock) i dzieci jego drugiej żona królowej Alicent Hightower (Olivia Cooke , Emily Carey).

W 2. sezonie „Rodu smoka” wybucha krwawa wojna domowa znana jako Taniec Smoków. Pamiętacie, co wydarzyło się w poprzednim sezonie?

Oto wszystko, co musicie pamiętać, włączając 2. sezon „Rodu smoka”.

Zobacz także

Przypominamy najważniejsze momenty 1. sezonu „Rodu smoka”

1. Król Viserys I Targaryen mianował córkę księżniczkę Rhaenyrą swoją spadkobierczynią

Serial rozpoczyna się tragedią rodziny królewskiej, kiedy królowa Aemma Arryn rodzi syna, który wkrótce potem umiera. Królowa ginie z powodu cesarskiego cięcia, mającego uratować chłopca.

Po stracie upragnionego syna i napiętych stosunkach ze swoim bratem, księciem Daemonem Targaryenem, król Viserys I decyduje się formalnie ogłosić swoją córkę, księżniczkę Rhaenyrę Targaryen, następczynią Żelaznego tronu, księżniczką Smoczej Skały i władczynią Siedmiu Królestw. Oczekuje, że wszyscy będą jej posłuszni.

Jest to zerwanie z tradycją. Wcześniej głosowano za wyborem Viserysa na Króla Siedmiu Królestw zamiast jego córki, księżniczki Rhaenys Targaryen.

Viserys poinformował także Rhaenyrę o proroctwie dotyczącym snu Aegona Zdobywcy o Księciu, Którego Obiecano, który będzie chronił Westeros przed nadchodzącą ciemnością, i wierzy, że to może być ona.

2. Król Viserys I Targaryen poślubił Alicent Hightower, najlepszą przyjaciółkę księżniczki Rhaenyry

Pomimo przytłaczającego żalu po Aemmie, król Viserys I znajduje się pod presją, aby ponownie się ożenić i zabezpieczyć rodowód swojej rodziny, wzmacniając swoją królewską władzę.

Pomimo wielu potencjalnych kandydatek, główną okazuje Lady Laena Velaryon, córka potężnego „Węża Morskiego” Lorda Corlysa Velaryona i jego żony księżniczki Rhaenys – tej, która nigdy nie zasiadła na tronie.

Jednak pomimo dobrej perspektywy, król Viserys zamiast tego poślubia Lady Alicent Hightower, córkę jego ambitnego głównego doradcy, sir Otto Hightowera i ukochaną najlepszą przyjaciółkę księżniczki Rhaenyry.

Ród Velaryonów jest zaskoczony w wyniku tej decyzji, a Rhaenyra ma złamane serce, czując się zdradzona przez ojca i Alicent.

3. Królowa Alicent Hightower urodziła syna – księcia Aegona Targaryena

Główną konsekwencją małżeństwa Viserysa z Alicentem są narodziny syna: księcia Aegona Targaryena .

W rezultacie wielu w królestwie zaczyna wątpić, czy decyzja o sukcesji dotycząca Rhaenyry będzie nadal aktualna, a nawet sir Otto prywatnie nalega, aby to jego wnuk został następcą Żelaznego Tronu.

Sir Otto sugeruje nawet ślub Rhaenyry i Aegona, aby związać obie linie, ale król Viserys I nie chce o tym słyszeć. Zamiast tego monarcha namawia Rhaenyrę, aby znalazła silnego kandydata według własnego wyboru.

Tymczasem Alicent ma jeszcze trójkę dzieci z Viserysem: księżniczkę Helaenę Targaryen, księcia Aemonda Targaryena i księcia Daerona Targaryena .

4. Sir Criston Cole poczuł się odrzucony przez księżniczkę Rhaenyrę Targaryen

Wschodząca gwiazda Gwardii Królewskiej, wybrana na swoje stanowisko przez księżniczkę Rhaenyrę, sir Criston Cole zostaje jej obrońcą i zbliża się do niej w młodości.

W końcu, po nocy spędzonej w domu publicznym i niemal włączenia się w kazirodczy związek ze swoim wujkiem, księciem Daemonem, Rhaenyra straciła dziewictwo z sir Cristonem, a on został jej sekretnym kochankiem – co mogło całkowicie zaszkodzić ich honorowi i reputacji.

Jednakże Rhaenyra wybrała obowiązek zamiast pasji i wyjawiła, że wyjdzie za mąż politycznie i nie ucieknie z Westeros z sir Cristonem, pozostawiając go porzuconego i wściekłego.

W rzeczywistości sir Criston wyładował swoją wściekłość na weselu Rhaenyry i zabił kochanka jej narzeczonego. Potem sir Criston rozważał samobójstwo, dopóki nie powstrzymała go królowa Alicent.

Sama Alicent poczuła się odrzucona kłamstwami Rhaenyry na temat jej zachowań – z raportów wynikało, że jej ojciec, sir Otto, został zwolniony ze stanowiska Namiestnika Króla, więc oboje połączyła się w nienawiści.

5. Księżniczka Rhaenyra Targaryen poślubiła ród Velaryonów, ale miała bękartów

Rhaenyra poślubiła dziedzica rodu Velaryonów, sir Laenora Velaryona , a ich domy zostały zjednoczone i wzmocnione.

Jednakże z powodu homoseksualizmu sir Laenora para zawarła otwarte małżeństwo, a cała trójka kolejnych dzieci Rhaenyry – książę Jacaerys Velaryon, książę Lucerys Velaryon i książę Joffrey Velaryon – były wynikiem cudzołożnego romansu z rycerzem sir Harwinem Strongiem, synem lorda Lyonela Stronga, Namiestnika Króla.

Bękarctwo trzech książąt staje się tajemnicą poliszynela, a nawet w kręgach królewskich obrzucano je ostrymi komentarzami ze strony królowej Alicent i sir Cristona.

Rhaenyra próbuje złagodzić napięcie, proponując małżeństwo księcia Jacaerysa i księżniczki Helaeny, ale Alicent odmawia. W następstwie tego i utrzymującego się napięcia Rhaenyra opuszcza Królewską Przystań wraz z rodziną i udaje się na Smoczą Skałę.

Sojusz pomiędzy królową Alicent i Larys Strong zostaje zawarty, którego celem jest powrót sir Otto do władzy, wzmocnienie pozycji Alicent i awans Larysa.

W ramach spisku, który zszokował Alicent, Larys nakazał najemnikom podpalić rodową siedzibę Harrenhal, aby zabić jego ojca, lorda Lyonela, i brata, sir Harwina.

W następstwie tego Larys Strong zostaje lordem Harrenhal, a sir Otto Hightower został ponownie mianowany namiestnikiem króla.

6. Spór królowej Alicent Hightower i księżniczki Rhaenyry Targaryen przeniósł się na ich dzieci

Spór między księżniczką Rhaenyrą a królową Alicent przerzuca się także na ich dzieci, w miarę jak rozwija się rywalizacja, szczególnie między synami Alicent, książętami Aegonem i Aemondem a książętami Jacaerysem i Lucerysem.

Wydarzenia osiągają nieprzyjemny punkt, gdy Aemond zdobywa smoka Vhagara i walczy z Jacarysem, Lucerysem oraz córkami Daemona, Baelą i Rhaeną. Podczas okrutnego spotkania Lucerys przeciął oko Aemondowi, który w konsekwencji częściowo stracił wzrok.

W następstwie tego Alicent wezwała do sprawiedliwości, obcinając Lucerys oko, co doprowadziło do ostrego starcia, podczas którego próbowała to zrobić sama, co skłoniło Rhaenyrę do wkroczenia.

Ostatecznie Viserys stanął po stronie Rhaenyry i zagroził karą za wszelkie dalsze zniesławianie jej charakteru i legalności jej dzieci.

7. Księżniczka Rhaenyra Targaryen poślubiła swojego wujka, księcia Daemona Targaryena

Po śmierci żony księcia Daemona, Lady Laeny Velaryon i jej pogrzebie na Driftmark, Daemon ponownie spotyka się z Rhaenyrą i konsumują swój związek.

Napięcie między Alicent i jej frakcją zachęca Rhaenyrę do zakończenia małżeństwa z Laenorem. W końcu Daemon i Rhaenyra pomagają Laenorowi sfingować własną śmierć i uciec z Westeros wraz ze swoim kochankiem, sir Qarlem. Krążą jednak pogłoski, że go zamordowali.

Następnie Daemon i Rhaenyra pobierają się na wzór Starej Valyrii.

W wyniku małżeństwa para ma dwóch synów, księcia Aegona Targaryena i księcia Viserysa Targaryena. Decyduje się pozostać na Smoczej Skale.

8. Zmarł król Viserys I Targaryen, co wywołało kryzys sukcesyjny

Mijają lata, zdrowie Viserysa stale się pogarsza, a zarządzanie królestwem pozostaje w rękach królowej Alicent i jej ojca, sir Otto, który również zwiększa moc Wiary Siedmiu.

Alicent poślubiła także swojego syna Aegona z jej córką Helaeną i para miała własne dzieci, co dało Viserysowi więcej wnuków.

Debata o sukcesji dotycząca Driftmarku pokazuje, że pochodzenie syna Rhaenyry, Lucerysa, ponownie zostaje zakwestionowane, ale Viserys podniósł się z choroby, aby uciszyć krytyków Rhaenyry i jej dzieci, ku rozczarowaniu Alicent i sir Otto.

Król Viserys I organizuje bankiet, aby pojednać swoją rodzinę przed śmiercią i wydaje się, że przebiega całkiem pozytywnie, a Alicent i Rhaenyra wydają się być skłonne do rozejmu.

Jednak gdy Viserys śpi, ma delirium, wtedy Alicent go pielęgnuje. Monarcha bierze ją za Rhaenyrę i opowiada o przepowiedni ze snu Aegona. W rezultacie Alicent uważa, że Viserys przekazał tron ich synowi. Następnie Viserys umiera.

9. Zarówno król Aegon II Targaryen, jak i królowa Rhaenyra Targaryen zostali koronowani jako rywalizujący ze sobą pretendenci

Śmierć króla Viserysa I skłania Zielonych (frakcja dowodzona przez Hightower) i Czarnych (frakcja Rhaenyry) do ubiegania się o tron.

Wiadomość o zgonie monarchy jest początkowo jest utrzymywana w tajemnicy przez Zieloną Radę, która planuje osadzić na tronie księcia Aegona – w tym spisku sir Criston nawet zamordował lorda Lymana Beesbury’ego.

W końcu im się to udało, koronując w Smoczej Jamie na króla Aegona II Targaryena przed masami. Ceremonia została nagle zakończona przez uciekającą księżniczkę Rhaenys na swoim smoku Meleysa, ale ta odeszła, zanim bestia wyrządziłaby krzywdę rodzinie królewskiej. Aegon został ukoronowany koroną swojego przodka, Aegona Zdobywcy.

W międzyczasie ciężarna Rhaenyra została w końcu poinformowana o śmierci ojca i zdradzie Zielonej Rady, co spowodowało przedwczesny poród i ostatecznie urodzenie zdeformowanego płodu.

Rhaenyra odmawia złożenia pokłonu Wysokim Wieżom i czuje, że stanie się celem Alicent i sir Otta.

10. Książę Lucerys Velaryon zginął w starciu smoka z księciem Aemondem Targarey n

W finale sezonu synowie Rhaenyry, Jacaerys i Lucerys, zostają wysłani na smoku, aby spróbować zbudować sojusze z władcami królestwa przeciwko Zielonym.

Jacaerys ma udać się zarówno do Doliny, jak i do Winterfell, aby zapewnić sobie wsparcie odpowiednio rodu Arryn i rodu Starków, podczas gdy Lucerys leci do Końca Burzy, aby zdobyć poparcie rodu Baratheonów.

Kiedy jednak Lucerys przybywa do smaganego deszczem Końca Burzy, odkrywa, że Aemond jest tam również z tego samego powodu. Przyrodni wujek, mężczyzna, któremu wiele lat wcześniej uszkodził oko, zaczyna mu grozić.

Ród Baratheon wybiera sojusze małżeńskie z Zielonymi zamiast z Czarnymi, a Lucerys pospiesznie ucieka na swoim smoku, ale podczas burzy ściga go Aemond.

Niestety, Lucerys i jego smok zostają zabici przez kolosalnego smoka Aemonda, Vhagara, co szokuje samego Aemonda. Tak spływa pierwsza krew Targaryenów podczas domowej wojny.

Sezon kończy się, gdy Daemon informuje Rhaenyrę o śmierci jej drugiego syna, pozostawiając ją zdruzgotaną i wściekłą…

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie 3. sezonu „Bridgertonów”. Co czeka nas w 2. części?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.