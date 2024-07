Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Wraz z rozpoczęciem 2. sezonu „Rodu smoka” w odcinku 3., spotykamy wiele postaci, które wkrótce staną się bardzo ważne dla krwawej i bezlitosnej wojny domowej – jedną z nich jest Ulf White.

Ulf zostaje nam przedstawiony w scenie w tawernie, którą przerywa przybycie króla Aegona Targaryena (Tom Glynn-Carney). Ale zanim członek rodziny królewskiej wejdzie do budynku, Ulf bez przerwy papla o tym, że rzekomo jest bękartem Baelona Odważnego i przyrodnim bratem Daemona Targaryena (Matt Smith)

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tej postaci i aktorze Tomie Bennecie!

Kim jest Ulf White w 2. sezonie „Rodu smoka”?

W Ogniu i Krwi Ulf jest jednym ze smoczych nasion Smoczej Skały (bękartem valyriańskiego pochodzenia) wraz z takimi postaciami jak Hugh Hammer (kowal, którego widzieliśmy w odcinkach 1 i 2) i Nettles (który jeszcze nie pojawił się w serialu) .

W odcinku 3 widzimy jego wyraźną lojalność wobec Czarnych, gdy nazywa Jacaerysa Velaryona (Harry Collett) swoim siostrzeńcem i prawowitym następcą Żelaznego Tronu – choć szybko się zamyka, gdy Aegon wchodzi do tawerny ze strachu o swoje życie .

Jak pokazano w serialu, Ulf bardzo pije i nie potrafi czytać ani pisać.

Kto gra Ulfa White’a w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Brytyjski aktor Tom Bennett wciela się w Ulfa White'a w 2. sezonie „Rodu smoka”.

Ceniony brytyjski aktor, który ma na koncie role w takich produkcjach jak „Rocketman”, „Resistance”, „Patryk”, „Nauki niezbyt ścisłe”, „Thanks for the Memories”, „Tina and Bobby”, „Przyjaźń czy kochanie?”, „David Brent: Życie w trasie”, „Maskotki”, „Fungus the Bogeyman”, „Top Coppers” czy też „Night Shift”.

Gościnnie Bennett zagrał w serialach „After Life” oraz „Warto się starać”.

Co dzieje się z Ulfem White’em w książce „Ogień i krew”?

W Tańcu Smoków Ulf zaczyna jako zbrojny (żołnierz pospolitego pochodzenia), zanim będzie mógł dosiąść Srebrnoskrzydłego, gdy Jacaerys Velaryon wezwie smoczych jeźdźców w trakcie Bitwy o Gardziel.

Później Ulf otrzymuje tytuł szlachecki i wraz z Hugh Hammerem otrzymuje ziemie na Driftmark.

Jednak kiedy Ulf i Hugh zostają wysłani, by bronić miasta Tumbleton, uciekają na stronę Zielonych. Podczas drugiej bitwy pod Tumbleton Hugh zostaje zabity, ale pijany Ulf jakimś cudem przeżywa.

Następnie przyznaje się do swoich ambicji zdobycia Żelaznego Tronu dla siebie, ale wkrótce zostaje otruty przez ser Hoberta Hightowera.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.