W czerwcu 2024 roku na Netfliksie pojawił się 3. sezon „Bridgertonów”. Widzowie wreszcie mogli poznać historię miłosną Penelope Featherington (Nicola Coughlan) i Colina Bridgertona (Luke Newton). Fani zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć kolejną odsłonę popularnego dramatu kostiumowego.

Showrunnerka serialu Jess Brownell potwierdziła niedawno w wywiadzie, że sezon 4. „Bridgertonów” powstanie. Jednak druga część wypowiedzi twórczyni nieco zasmuciła fanów. Brownell ujawniła, że na nowe odcinki hitu Netfliksa trzeba będzie poczekać przynajmniej do 2026 roku.

Widzowie dyskutują już na temat tego, o czym będzie 4. sezon „Bridgertonów”. Jak na razie Jess Brownell nie podzieliła się żadnymi szczegółami co do fabuły kontynuacji serialu.

Co wiemy 4. sezonie „Bridgertonów”?

Co z 4. sezonem „Bridgertonów”?

To już pewne – 4. sezon „Bridgertonów” powstanie. Wciąż nie wiadomo, czy będzie to ostatnia część melodramatu kostiumowego Netfliksa.

Seria „Bridgertonowie” autorstwa Julii Quinn składa się w sumie z ośmiu powieści, co daje jeszcze spore pole do kręcenia kolejnych sezonów. Jak na razie jednak twórcy nie ujawnili, czy planują 5. część.

Kiedy premiera 4. sezonu „Bridgertonów”

Ostatnio showrunnerka Jess Brownell udzieliła wywiadu, w którym zapowiedziała, że na 4. sezon „Bridgertonów” poczekamy minimum dwa lata. Podkreśliła, że praca na planie jest bardzo czasochłonna i to niemożliwe, by skończyć zdjęcia do kolejnej części serialu wcześniej.

Powiedziała "The Hollywood Reporter": „Pracujemy nad szybszą emisją sezonów, ale zdjęcia trwają osiem miesięcy, potem trzeba je zmontować, a potem dubbingować na wszystkie języki.

„A potem pisanie również zajmuje bardzo dużo czasu, więc pracujemy w tempie dwuletnim, staramy się przyspieszyć, ale gdzieś w tym zakresie”, dodała.

Wszystko wskazuje na to, że 4. sezon „Bridgertonów” pojawi się na Netfliksie dopiero w 2026 roku. Warto jednak pamiętać, że jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić o konkretnych datach.

W ostatnim czasie nierzadko dochodziło do opóźnień premier ze względu na strajki aktorów oraz scenarzystów w Hollywood, dlatego będziemy musieli uważnie śledzić nadchodzące informacje.

O czym będzie 4. sezon „Bridgertonów”?

Teraz fani zastanawiają się o czym będzie 4. sezon „Bridgertonów”. Twórcy jak na razie nie zdradzili żadnych szczegółów dotyczących fabuły, ale widzowie mają już swoje teorie.

Jak wielu fanów wie, 3. sezon „Bridgertonów” odszedł od chronologii powieści, a historia miłosna Benedykta została przeniesiona na historię Colina. Teraz fani dyskutują o tym, czyj wątek pojawi się w centrum kolejnej odsłony.

„Możliwe, że nadal będziemy działać niezgodnie z chronologią”, powiedziała Brownell „The Hollywood Reporter”.

„Jestem bardzo podekscytowany podróżą Benedicta w sezonie 3. Wydawało mi się, że jest za wcześnie, aby się ustatkować. To niezwykle pełna pasji postać i chcieliśmy, żeby przeżył jeszcze kilka przygód, zanim nadejdzie jego sezon”, dodała.

Mając to na uwadze, oczy wszystkich zwróciły się na Luke’a Thompsona, który pozostaje bardzo powściągliwy w tej sprawie.

Zapytany, czy historia miłosna Benedykta może być następna podczas występu w „The View”, Thompson zażartował: „Jak śmiecie zadawać mi tak osobiste pytania?”

Dodał: „Nie wiem. Wiem, że to takie urocze, jedną z najlepszych rzeczy w pracy w telewizji jest to, że możesz naprawdę poznać taką postać w dłuższej formie i powoli ją wypełniać. Więc tak długo, jak będę to robić”.

Istnieje jednak pewna główna wskazówka, że sezon 4. może skupiać się na Benedykcie. Grace Gorman, artystka z ekipy „Bridgertonów”, opublikowała niedawno zdjęcie Lady Cowper na Instagramie i napisała, że bohaterka ma na imię Araminta.

Fani książek z pewnością będą świadomi, że Araminta to imię macochy Sophie Beckett, ukochanej Benedykta!

Oczywiście nie potwierdza to, na kim skupi się sezon 4., ponieważ mogła to być po prostu wskazówka, że historia miłosna Benedykta będzie podgrzana przez cały sezon 3.

Niektórzy fani spekulują, że Francesca (Hannah Dodd) będzie następna po niedawnym wprowadzeniu Johna i Michaeli Stirlingów w sezonie 3.

Francesca związała się z Johnem pod koniec trzeciego sezonu, ale zauważalna iskra, jaką połączyła ją z Michaelą, wygląda na to, że w przyszłych sezonach rzuci klucz w wir pracy.

Mówiąc o seksualności Franceski, Brownwell powiedział Deadline, że Michaela „czuła się naturalną osobą do naginania płci”.

Kontynuowała: „Kiedy czytałam książkę [Franceski], ja, jako kobieta queer, naprawdę utożsamiłam się z jej książką. Może w sposób, którego Julia Quinn nie chciała, ale duża część książek Franceski opowiada o poczuciu odmienności od swojej rodziny i od otaczającego ją świata i tak naprawdę nie wiedząc dlaczego”.

„Myślę, że w tej książce chodzi głównie o bycie introwertykiem. Ale myślę, że dla wielu osób queer, nie dla każdej osoby queer, ale dla wielu osób queer, to poczucie odmienności niż za czasów młodości jest część naszych historii”.

Tymczasem wydaje się mało prawdopodobne, że Eloise – której romans rozgrywa się w powieści Quinna „Do Sir Phillipa z miłością” – będzie główną bohaterką czwartego sezonu, biorąc pod uwagę niedawne komentarze Brownwella, który powiedział „TheWrap”, że Eloise „po prostu nie jest zbytnio zainteresowana romansami”.

Brownwell dodała: „Myślę, że jest całkowicie możliwe, że w przyszłości otworzy się na miłość, ale chcemy z nią jeszcze trochę zrobić, zanim będzie na to gotowa”.

Wygląda więc na to, że na historię miłosną Eloise będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Kto zagra w 4. sezonie „Bridgertonów”?

Obsada 2 i 3 sezonu Bridgerton zmieniła się nieznacznie wraz z odejściem takich gwiazd jak Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor i Charithra Chandran.

Ponieważ główny temat sezonu 4 nie został jeszcze potwierdzony, nie jest jasne, kto na pewno powróci, ale jest kilku prawdopodobnych członków Ton, których możemy się spodziewać:

Nicola Coughlan jako Penelope Featherington

Luke Newton w roli Colina Bridgertona

Jonathan Bailey jako Anthony, wicehrabia Bridgerton

Simone Ashley jako Kathani „Kate” (z domu Sharma), wicehrabina Bridgerton

Hannah Dodd jako Francesca Bridgerton

Martins Imhangbe jako Will Mondrich

Ruth Gemmell jako Violet, wicehrabina wdowa Bridgerton

Claudia Jessie jako Eloise Bridgerton

Luke Thompson w roli Benedicta Bridgertona

Will Tilston jako Gregory Bridgerton

Florence Hunt jako Hiacynt Bridgerton

Golda Rosheuvel jako królowa Charlotte ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

Adjoa Andoh jako Agata, Lady Danbury

Polly Walker jako Portia, baronowa wdowa Featherington

Jessica Madsen jako Cressida Cowper

Emma Naomi jako Alice Mondrich

Bessie Carter jako Prudence Featherington

Harriet Cains jako Philipa Featherington

James Bryan jako Nicky Mondrich

Ariella Warburton jako Daisy Mondrich

Emma Naomi jako Alice Mondrich

Elias Amos jako John Mondrich

Daniel Francis jako Lord Marcus Anderson

James Phoon jako Harry Dankworth

Lorn Macdonald jako Albion Finch

Victor Alli jako Lord John Stirling, hrabia Kilmartin

Zwiastun 4. sezonu „Bridgertonów”

Jak na razie zdjęcia do 4. sezonu „Bridgertonów” nie ruszyły, dlatego na zwiastun kolejnej odsłony kostiumowego melodramatu Netfliksa z pewnością poczekamy wiele miesięcy. Bądźcie czujni. Będziemy informowali was o wszelkich aktualnościach.

