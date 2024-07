Joanna Sydor wraca do "M jak miłość"! Producenci potwierdzili plotki, że już wkrótce w serialu będziemy mogli zobaczyć Teresę, największą miłość Pawła Zduńskiego. Wierni fani telenoweli z pewnością pamiętają wielkie uczucie, jakie łączyło serialową Teresę i Pawła. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, a przez zawód miłosny Zduński próbował popełnić samobójstwo.

Joanna Sydor wraca do "M jak miłość"

Niestety, potwierdziły się również plotki, że z serialu zniknie Olga Frycz. Sama aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że jest już zmęczona rolą w "M jak miłość". Teraz producenci w Fakcie przyznają, że wątek z udziałem Olgi wygaśnie, a obok serialowego Pawła Zduńskiego zobaczymy jego największą miłość.

To prawda w życiu naszego głównego bohatera - Pawła Zduńskiego - nastąpią zmiany. Mieliśmy poczucie, że wątek Ali i Pawła potrzebuje odświeżenia, że stał się on oczywisty i przewidywalny. Od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się, jak go uatrakcyjnić, dlatego zamykamy historię tej pary, a wkrótce na pokładzie powitamy bohaterkę z przeszłości - pierwszą najważniejszą miłość Pawła Zduńskiego- tabloid cytuje producentów serialu.

Powrót Joanny Sydor do serialu "M jak miłość" internauci podejrzewali już wcześniej, kiedy to na Instagramie Rafał Mroczek pochwalił się wspólnym zdjęciem z aktorką. Fani już wtedy pytali Rafała, czy Joanna znów zagra jego ukochaną. Mroczek nie odpowiedział na to pytanie, a kilka godzin później na jego profilu pojawiło się kolejne zdjęcie - tym razem pozuje z serialową Julią, sekretarką Pawła Zduńskiego.

Teresa czy może jednak Julia? ???? - napisał Rafał Mroczek.

Zapowiada się ciekawie! Serialowy Paweł Zduński wybierze Teresę czy sekretarkę, Julię?

Joanna Sydor wraca do serialu M jak miłość.

Serialowy Paweł Zduński wybierze Teresę czy Julię?