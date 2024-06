Jeszcze kilka tygodni potrwa wakacyjna przerwa "M jak miłość". Już jednak docierają do nas informacje o tym, co tym razem zobaczymy w nowym sezonie. Jak wiadomo, czeka nas choćby odmieniona czołówka czy poznanie zupełnie nowych bohaterów. Teraz w mediach pojawiły się smutne doniesienia ws. tego, że w premierowych odcinkach pożegnamy Basię.

To koniec Basi w "M jak miłość"?

Fani kultowej "Emki" już nie mogą się doczekać, aż poznają nowe perypetie z życia swoich ulubionych bohaterów. Nie da się ukryć, że od pewnego czasu jednym z czołowych wątków są wydarzenia z życia Marcina, u którego w finale sezonu wydarzyło się naprawdę sporo. Jak już wiadomo zobaczymy ponownie Mikołaja Roznerskiego w serialu i dowiemy się, jak potoczą się jego dalsze losy.

Warto wspomnieć, nowe historie czy odmieniona czołówka to nie jedyne, czego możemy spodziewać się po nowym sezonie. Z pewnością nie zabraknie też nowych bohaterów, ale i znajdą się postaci, które pożegnamy. Jak podaje portal superseriale.se, w premierowych odcinkach "M jak miłość" pożegnamy się z Basią (Gabriela Raczyńska), przyszywaną córkę Pawła (Rafał Mroczek)!

Basia z "M jak miłość" Instagram@mjakmilosc.official

Aktorka zaczynała swoją przygodę z serialem jako mała dziewczynka, a dziś jest już dorosłą kobietą. Z doniesień serwisu wynika, że Basia wyjedzie do Anglii na zaproszenie mamy Ali (Olga Frycz), by tam rozpocząć nowe życie. Opuści tym samym Pawła i Frankę (Dominika Kachlik). Z doniesień serwisu wynika, że Basia najpewniej nie wróci już do serialu lub nie stanie się to zbyt prędko, a to wszystko za sprawą osobistych rewolucji w życiu aktorki.

Gabriela Raczyńska poinformowała niedawno swoich odbiorców, że już po wakacjach rozpoczyna studia w prestiżowej szkole wyższej, co niewątpliwie pochłonie znaczną część jej czasu.

Wiadomość o ważnej zmianie w moim życiu... Po czterech latach w moim fantastycznym liceum Akademia High School od września zaczynam studia w Amherst College. Pozdrawiam ciepło i mam nadzieję, że do zobaczenia!

Będziecie tęsknić za serialową Basią?

