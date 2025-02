Serial „M jak miłość” od lat przyciąga miliony widzów, ale ostatnie zmiany w obsadzie wywołały duże poruszenie. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Budzyńskiej, zdecydowała się odejść z produkcji. Jej decyzja wstrząsnęła nie tylko fanami, ale także kolegami z planu.

Jedną z najbardziej poruszonych tą sytuacją osób jest Teresa Lipowska, odtwórczyni roli Barbary Mostowiak. W rozmowie z mediami aktorka nie ukrywała swojego smutku i rozczarowania. Dla Lipowskiej „M jak miłość” to drugi dom, a odejście kolejnych aktorów jest dla niej niezwykle bolesne. W rozmowie z mediami przyznała, że będzie dobrze wspominała współpracę z Dominiką Ostałowską. Przy okazji przypomniała również o odejściach Joanny Koroniewskiej i Kacpra Kuszewskiego.

Bardzo sympatycznie pracowało mi się z Dominiką Ostałowską, bo to bardzo miła dziewczyna

Dla mojej bohaterki to smutne, że Barbara traci kolejne dziecko. Nie ma już Marka, Małgosi, teraz do tego dochodzi Marta...

W dalszej części rozmowy Lipowska stwierdziła, że to jednak naturalna kolej rzeczy, gdy dzieci odchodzą i rozpoczynają własne życie. Aktorka zauważyła, że jej postać stanowi już „korzeń” serialu. Oprócz niej w produkcji została jeszcze Marysia.

No niestety, ale z prawdziwych rodzin też odchodzą dzieci, czy wyjeżdżają i rodzice na starość zostają sami. Barbarze zostaje jeszcze Marysia. Jesteśmy korzeniami serialu, więc nas pokazują, że żyjemy

Teresa Lipowska to polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Urodziła się 14 lipca 1937 roku w Warszawie. Jest najbardziej znana z roli Barbary Mostowiak w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2000 roku. W swojej bogatej karierze aktorskiej zagrała w wielu filmach i spektaklach teatralnych. Występowała m.in. w takich produkcjach jak „Rzeczpospolita babska”, „Noce i dnie”, „Rodzina Połanieckich” czy „Tato”. Jest również aktorką dubbingową i lektorką audiobooków. W wywiadzie stwierdziła, że póki będzie czuła się na siłach, zamierza kontynuować pracę na planie kultowego serialu.

Ja na pewno nie zamierzam odchodzić z tego serialu. Na razie, póki zdrowie i kondycja pozwalają, to jestem. Daj Boże, by tak było jak najdłużej. Ludzie sobie nie wyobrażają serialu bez mojej bohaterki, często okazują mi sympatię, co jest bardzo mile

– wyjaśniła w „Super Express”.